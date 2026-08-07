DFB-Frauen kommen mit Länderspiel-Doppel nach Bremen U23-Auswahl trifft auf frisch saniertem Platz 11 auf Schweden – einen Tag vor dem A-Länderspiel im Weserstadion von Sören Mundt · Gestern, 15:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

Bremen wird im Oktober gleich zweimal zur Bühne für den deutschen Frauenfußball: Wie SV Werder und der DFB gemeinsam bekanntgegeben haben, trägt die deutsche U23-Auswahl am Montag, den 12. Oktober, ein Länderspiel gegen Schweden auf dem gerade erst neu eingeweihten Platz 11 in der Pauliner Marsch aus. Die genaue Anstoßzeit steht laut noch nicht fest. Erst in der vergangenen Woche war die für zehn Millionen Euro sanierte Spielstätte feierlich eröffnet worden – nun folgt schon die nächste große Bewährungsprobe.

Einen Tag nach der Partie auf Platz 11, am 13. Oktober, steigt im benachbarten Weserstadion dann das prominenter besetzte Duell der A-Nationalmannschaften: Die deutschen Frauen empfangen dort Japan. Für die von Michael Urbansky trainierte U23-Auswahl ist das Spiel gegen Schweden Teil einer Länderspielrunde, die bereits am 8. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Schottland beginnt. Eine Bremer Fußnote hat die Partie auf Platz 11 dennoch: Zu den zuletzt erfolgreichsten Stürmerinnen im DFB-Nachwuchskader zählten die früheren Werderanerinnen Sophie Weidauer und Larissa Mühlhaus. Aktuell gehört jedoch keine Spielerin von der Weser zum U23-Kader. Der Vorverkauf für das Länderspiel startet im September.

Sportlich geht es für Werder derweil schon früher wieder los: Am 24. August eröffnet die Mannschaft von Trainerin Fritzy Kromp die neue Saison auswärts beim Aufsteiger FSV Mainz 05. Das erste Heimspiel auf Platz 11 folgt sechs Tage später, am 30. August, wenn um 18.30 Uhr RB Leipzig zu Gast ist. Ihr wollt Euren Klub ins Rampenlicht rücken? Ihr wollt Spieler-, Trainer- und Teamfotos hochladen? Ihr wollt Eure Torschützen, Vorlagengeber und Kartensammler eintragen?