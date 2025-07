RWE erhält einen sechsstelligen Betrag vom DFB. – Foto: Pressefoto Eibner

DFB-Fördertopf: Warmer Geldregen für RWE, Peanuts für Aachen Alljährlich belohnt der Deutsch-Fußball-Bund erfolgreiche Talentförderung in der 3. Liga mit oftmals hohen sechsstelligen Summen. Rot-Weiss Essen darf seine Bilanzen dadurch etwas ausbessern, während Alemannia Aachen den mit großem Abstand geringsten Betrag erhält.

Insgesamt 2,36 Millionen Euro werden seitens des DFB an die die letztjährigen Teilnehmer der 3. Liga ausgeschüttet. Den Spitzenbetrag greift dabei erneut die in die Regionalliga Bayern abgestiegene SpVgg Unterhaching ab, Rot-Weiss Essen darf sich über einen sechsstelligen Betrag freuen, während der Betrag für Alemannia Aachen nicht einmal für so manches Paar Fußballschuhe reichen würde.

Unterhaching Klassenbester, Aachen noch nicht besonders auf die Jugend 100.000 Euro erhalten seit 2018 bereits alle Drittligisten mit einem Leistungszentrum, immerhin die Hälfte des Betrags entfällt wenn ein Leistungszentrum während der Saison vom DFB anerkannt wird. Von den 17 in Frage kommenden Teams – Zweitvertretung sind vom Fördertopf ausgeschlossen – erfüllten 14 die Kriterien für ein Leistungszentrum. Bedeutet: Außer dem SV Waldhof Mannheim, SC Verl und Alemannia Aachen dürfen sich alle weiteren Mannschaften die Jahresbilanzen mit einem ordentlichen Betrag aufhübschen.

Zusätzliche Zahlungen entfallen bei Einsatzzeiten in Ligaspielen von Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit im U21-Alter. Da Aachen auch in dieser Kategorie nicht sonderlich glänzen konnte, zahlt der DFB nur magere 97,72 Euro an die Kaiserstädter aus. Am anderen Ende der Liste belohnt sich die SpVgg Unterhaching mit knapp 303.000 Euro für seinen jungen Kader. Schon in der Vorsaison stand Unterhaching im Ranking ganz oben, erhielt mit damals 760.000 Euro aber noch über den doppelten Betrag. Auf den Folgeplätzen landeten der TSV 1860 München mit etwa 256.000 Euro und der FC Ingolstadt mit 245.000 Euro.