DFB-Fair-Play-Medaille für Dominik Backes

Der SV Niederbexbach darf stolz sein: Spieler Dominik Backes wurde mit der DFB-Fair-Play-Medaille der Saison 2024/2025 ausgezeichnet. Mit dieser besonderen Ehrung würdigt der Deutsche Fußball-Bund herausragende Gesten sportlicher Fairness. Die Übergabe der Medaille erfolgte am Sonntagabend in Köln im Rahmen des Länderspiels durch DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.
In der Partie gegen Genclerbirligi Homburg bewies Backes gleich zweimal bemerkenswerten Sportsgeist. Zunächst korrigierte er eine Schiedsrichterentscheidung, nachdem ihm fälschlicherweise ein Strafstoß zugesprochen und sein Gegenspieler mit Rot vom Platz gestellt worden war. Backes stellte klar, dass kein Foul vorlag, wodurch der Elfmeter und die Rote Karte zurückgenommen wurden.
Später im Spiel griff er erneut ein, als es nach einem Foul zu Missverständnissen zwischen Schiedsrichter und Gegenspieler kam. Backes bestätigte, dass er selbst und nicht der Schiedsrichter beschimpft worden war, wodurch ein ungerechtfertigter Platzverweis verhindert wurde. Stattdessen wurde lediglich eine Zeitstrafe verhängt.
„Dominik Backes hat in einer entscheidenden Spielsituation bewiesen, dass Fairness und Integrität über dem sportlichen Ergebnis stehen. Sein Verhalten ist ein starkes Signal für den Fußballsport und ein Vorbild für Spielerinnen und Spieler aller Ligen“, erklärte SFV-Präsident Heribert Ohlmann.
Gerade in einem wichtigen Spiel am Tabellenende sind solche Gesten nicht selbstverständlich. Für dieses außergewöhnliche Verhalten erhielt Dominik Backes die DFB-Fair-Play-Medaille – eine Auszeichnung, die sein vorbildliches Handeln im Sinne des Sports würdigt.