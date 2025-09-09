DFB-Fair-Play-Medaille für Dominik Backes Tolle sportliche Geste des Spielers vom SV Niederbexbach

Der SV Niederbexbach darf stolz sein: Spieler Dominik Backes wurde mit der DFB-Fair-Play-Medaille der Saison 2024/2025 ausgezeichnet. Mit dieser besonderen Ehrung würdigt der Deutsche Fußball-Bund herausragende Gesten sportlicher Fairness. Die Übergabe der Medaille erfolgte am Sonntagabend in Köln im Rahmen des Länderspiels durch DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

In der Partie gegen Genclerbirligi Homburg bewies Backes gleich zweimal bemerkenswerten Sportsgeist. Zunächst korrigierte er eine Schiedsrichterentscheidung, nachdem ihm fälschlicherweise ein Strafstoß zugesprochen und sein Gegenspieler mit Rot vom Platz gestellt worden war. Backes stellte klar, dass kein Foul vorlag, wodurch der Elfmeter und die Rote Karte zurückgenommen wurden.