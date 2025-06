DFB erteilt dem VfR Warbeyen die Zweitliga-Zulassung

Der VfR Warbeyen hat in der kommenden Saison viel vor. Die einst so erfolgreiche Männer-Mannschaft wird reaktiviert und läuft in der Kreisliga C auf. Das Frauen-Team hat den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft und schon jetzt dafür gesorgt, dass das kleine Dorf auf der ganz großen Fußball-Landkarte sichtbar ist. Dementsprechend intensiv laufen in diesen Tagen die Vorbereitungen. Ein letztes Prozent Planungsunsicherheit fehlte dem Frauen-Team und den Verantwortlichen aber noch.