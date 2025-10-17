DFB-Elf als Gilchinger Vorbild – TSV erwartet „unangenehmen Gegner“

Zumindest ein Bezirksliga-Fußballer hat beim TSV Gilching-Argelsried derzeit Glücksgefühle. Maximilian König wurde vor exakt einer Woche Vater eines Buben, es ist sein erstes Kind. „Schön, aber anstrengend“, umschreibt er die vergangenen Tage. Die Stimmung bei TSV-Trainer Christian Rodenwald ist deutlich angespannter. „Die Ausbeute zuletzt war katastrophal und entspricht überhaupt nicht unseren Vorstellungen“, schimpft er angesichts von nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Der Anschluss an die Spitzenplätze droht schon zum Ende der Hinrunde verloren zu gehen. Acht Zähler fehlen zur Aufstiegszone. Umso wichtiger ist das Heimspiel am heutigen Freitag um 19.30 Uhr gegen den Tabellenneunten, SV Bad Heilbrunn.

„Wir müssen so schnell wie möglich die 30-Punkte-Marke erreichen“, fordert Rodenwald. Derzeit steht sein Team bei 22 Zählern. Vier weniger haben die Gäste aus Bad Heilbrunn, die ihr Tief scheinbar überwunden haben. Nach zwei deftigen und für Heilbrunn total untypischen Pleiten gegen Planegg (1:7) und beim MTV München (4:7) gelang am Sonntag ein bemerkenswerter 3:0-Heimsieg über Pullach. „Uns erwartet ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Rodenwald. Das zeigt auch die bisherige Bilanz aus den direkten Duellen, die total ausgeglichen ist. Beide feierten je zwei Siege, zweimal trennten sie sich unentschieden. Dabei fielen kaum Tore, noch nie mehr als drei Treffer pro Partie. „Wenn man einen Vergleich mit dem Länderspiel der Deutschen gegen Nordirland diese Woche ziehen möchte, dann ist der Gegner Nordirland“, sagt Rodenwald. Nur wenn seine Spieler den Kampf von Beginn an annehmen würden, hätten sie eine Chance, gegen diesen Gegner zu bestehen.

Am Einsatz mangelte es dem TSV zuletzt beim sehr bitteren 1:2 in Penzberg nicht, wohl aber an der Effizienz. „Für unseren spielerischen Aufwand ist der Ertrag einfach zu gering. Das zieht sich durch die gesamte Saison“, hadert Rodenwald. Einen Gewinner auf Gilchinger Seite hatte die Begegnung vor einer Woche in Penzberg allerdings doch: Jasin Uka zeigte bei seinem Startelfdebüt eine sehr respektable Leistung im zentralen Mittelfeld. „Der Bub hat es echt gut gemacht“, lobt Rodenwald das 19 Jahre alte Nachwuchstalent. Uka war im Sommer aus der U19 des Nachbarn SC Unterpfaffenhofen-Germering an die Talhofstraße gewechselt. Bis dato war er erst zu fünf Kurzeinsätzen im Bezirksliga-Team des TSV gekommen. Er musste am Samstag unter anderem Maximilian Karl ersetzen. Karls Einsatz ist wegen eines grippalen Infekts auch gegen Bad Heilbrunn fraglich.