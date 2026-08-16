DFB-Ehrung für Michael Jungehüser vom SC Spelle-Venhaus

– Foto: SCSV

Jungehüser ist seit etlichen Jahren Beisitzer im Gesamtvorstand und gehört auch zum Fußballvorstand. Er leitet das Technikteam. Sein ehrenamtlicher Einsatz bei den Schwarz-Weißen begann im Jugendfußball an der Seite seines Sohnes Dominik. Er war zunächst Betreuer, später Trainer, lange Jahre zusammen mit Berthold Schneke und danach Jan Knieper. „Wir waren recht erfolgreich“, erinnert Jungehüser an die Kreismeisterschaft, den Bezirksliga-Aufstieg und den Emsland-Pokalsieg.

Jungehüser wurde in der Halbzeitpause des Oberligaspiels zwischen dem SCSV und dem VfV Borussia 06 Hildesheim vom stellvertretenden Vorsitzenden des Fußballkreises Emsland, Reinhard Deermann, ausgezeichnet. Der Einsatz des Spellers sei außerordentlich. Er habe es verdient. Das bestätigten auch der Sprecher des Leitungsteams der Speller Fußballabteilung, Markus Schütte, und der SCSV-Ehrenamtsbeauftragte Hermann Lüpken.

Das Technikteam wurde vor rund 16 Jahren gegründet. Es beschäftigt sich mit baulichen Angelegenheiten am Stadion. So kam Jungehüser in den Fußballvorstand. Der damalige SCSV-Vorsitzende Helmut Klöhn holte Jungehüser als Nachfolger von Hermann Börger in den Gesamtvorstand. „Aus technischer und baulicher Sicht bleibt immer etwas zu tun“, ist das Aufgabenfeld vielfältig. Größere Projekte waren die Errichtung des Glasdaches am Kabinentrakt, der erste Kunstrasenplatz, der Umbau der alten Tribüne, der Bau der neuen Tribüne, die Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz. Die Umstellung auf LED organisierte Jungehüser zusammen mit Mareike Tenkleve vom Hauptvorstand. Dazu kommt das tägliche Geschäft. Jungehüser profitiert von seiner Erfahrung aus der rund 25-jährigen weltweiten Tätigkeit als Monteur.

Zum Technikteam zählen heute 19 Helfer aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Einige werden angesprochen, andere „kommen, weil sie Bock darauf haben“. Jungehüser erinnert sich an Jahre, in denen 3000 bis 3500 Stunden alles in allem zusammengekommen seien. Über den Einsatz am Sportgelände hinaus kommt der Spaß nicht zu kurz. Einmal im Jahr wird eine Firma besichtigt und eine Tour führt zu einem Auswärtsspiel der ersten Mannschaft. Zuletzt war das Technikteam mit in Lüneburg. Vor dem Fußballspiel besuchte es das Schiffshebewerk Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal.