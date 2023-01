DFB-Ehrung beim SV Rethorn Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde der Vorsitzende und Spielertrainer des SV Rethornvom DFB für sein ehrenamtliches Engagement geehrt.

Der Sportkamerad Marian Karch ist langjährig Spieler und Spielführer der einen Fußballmannschaft des SV Rethorn in der 3. Kreisklasse. Mit Ausscheiden des letzten externen Trainers übernahm er 2018 bis heute mit viel Erfolg das Amt des Spielertrainers. Im Jahr 2019 entstand erneut großer Handlungsbedarf im Verein. Nach der Ära des Kultvorstandes Gerd Hillmann, der den Verein sogar in die Berichterstattung des NDR brachte, wurde ein neuer Vorsitzender benötigt. Auch hier hat sich Marian ohne Zögern der Verantwortung gestellt.

Seitdem führt er mit höchstem Einsatz, viel Engagement, ausgesprochenem Talent und sehr integrativ all diese Ämter für den SV Rethorn aus. Die Rolle eine Fußballobmanns fällt noch nebenbei ab. Er hat ein wirkungsstarkes Führungsteams gefunden, das zusammen diese Aufgaben managt. Dabei vernachlässigt er selbst keine seiner vielfältigen Pflichten und Tätigkeiten. Vielmehr gelang es ihm nach der langen Ära seines verdienten Vorgängers, erneut als agiler Motor den kleinen Verein in Schwung zu halten. Marians Wirken beim SV Rethorn ist die Basis eines in sich lebendigen, sozialen Gemeinwesen dieses Vereins. Sport und Gemeinsamkeit sind die an der Basis gelebten Grundlagen unseres Amateursportes.

Michael Koch, der stellvertretende Kreisvorsitzende und Beisitzer im Kreisschiedsrichterausschuss im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst, ist stolzer Angehöriger dieses Vereins, als dessen Repräsentant er in Gremien und als Schiedsrichterobmann tätig ist. „Es ist zu jedem Saisonstart eine Freude, den ansprechenden Fußball meiner Mannschaft bei den Freundschaftsspielen während der Spielleitungen zu sehen. In den Liga darf ich sie aus Neutralitätsgründen leider nicht pfeifen“ sagt der Oberstleutnant der Bundeswehr, seine Begeisterung für den SV Rethorn strahlt dabei jedem entgegen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde der Kreisvorsitzende Erich Meenken dem SV Rethorn unter einen Vorwand von Michael Koch angekündigt. Völlig überraschend für die Teilnehmer der gut besuchten Veranstaltung und dem noch mehr überraschten Vereinsvorsitzenden änderte sich das Grußwort hin zu einem Akt der Ehrung. Dem multifunktionalen Funktionsträger Marian Karch wurde als Ehrenamtspreis eine DFB-Uhr und eine Ehrenurkunde des DFB übergeben. Der Applaus der Vereinsmitglieder war sehr herzlich und lang anhaltend. Marian war gleichermaßen überrascht wie erfreut und auch gerührt. Das Kreisführungsteam Erich Meenken (Vorsitzender) und Michael Koch (stellvertretender Vorsitzender) nahmen diese Zeremonie mit Freude vor. So hat die Jahreshauptversammlung des SV Rethorn ein überraschendes und erfrauliches Update erlangt. Nach dem offiziellen Teil wurde die Ehrung noch ausdauernd gefeiert.