DFB ehrt Peter Rommerskirchen mit höchster Auszeichnung

Rommerskirchen selbst sieht sich als Übermittler von gegenseitigem Respekt, einer Eigenschaft, die heute kaum noch Anwendung finde. „Ich erkläre den Kindern, wie Respekt funktioniert. Nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch gegenüber den Eltern, Großeltern, Trainern und gegnerischen Spielern. Und sollte es mal Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft geben, regeln die das meistens unter sich selber. Nur wenn die Situation etwas zerfahren aussieht, erkläre ich anhand von Beispielen das richtige Verhalten“, sagte Rommerskirchen. Das habe bisher immer funktioniert.

Ans Aufhören denkt Rommerskirchen noch lange nicht. „Ich kann zwar nichts mehr an Übungen vormachen, aber auch so lernen sie ganz schnell“, sagte er schmunzelnd. Vielleicht schafft er ja auch den Altersrekord, den einst ein Trainer aus Berlin mit 94 Jahren innehatte.

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