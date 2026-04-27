DFB ehrt Fortunas Leon Snaadt für besondere Fair-Play-Aktion

Mitten in der Jahreshauptversammlung des SV Fortuna Beesten stand nicht ein Tor, sondern eine unterlassene Torchance im Mittelpunkt: Fußballer Leon Snaadt ist mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet worden. Der Angreifer verzichtete in einem Ligaspiel bewusst auf einen möglichen Siegtreffer und setzte damit ein bemerkenswertes Zeichen.
Freie Bahn zum Tor und doch kein Abschluss
Ausgezeichnet wurde eine Szene aus einem Spiel der 1. Kreisklasse zwischen Fortuna Beesten und Concordia Langen. In der 85. Minute lief Leon Snaadt gemeinsam mit einem verteidigenden Gegenspieler Schulter an Schulter auf das Tor der Langener zu.
Rund 20 Meter vor dem Kasten fasste sich der Abwehrspieler von Concordia Langen an den Oberschenkel und konnte die Situation nicht mehr weiter begleiten. Für Snaadt war der Weg zum Tor damit frei.
Doch anstatt beim Stand von 2:2 den Abschluss zu suchen, spielte der Beestener den Ball absichtlich neben das Tor und verzichtete damit auf die große Chance zum möglichen Siegtreffer.
Hattrick möglich - Fairness wichtiger
Die Aktion gewinnt zusätzlich an Bedeutung, weil Leon Snaadt zuvor bereits beide Treffer seiner Mannschaft erzielt hatte. In der 55. und 60. Minute hatte er Fortuna Beesten mit seinen Toren im Spiel gehalten.
Mit einem erfolgreichen Abschluss in der 85. Minute hätte der Offensivspieler also nicht nur den Sieg für seine Mannschaft perfekt machen, sondern zugleich einen Hattrick feiern können.
Stattdessen entschied sich Snaadt für die sportlich faire Variante. Dafür erhielt er unmittelbar Applaus von der gegnerischen Mannschaft, den eigenen Teamkollegen sowie den Zuschauern.
Ehrung auf der Jahreshauptversammlung
Für dieses Verhalten wurde Leon Snaadt nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung des SV Fortuna Beesten mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Fußballbundes geehrt.
Die Auszeichnung nahm der stellvertretende Kreisvorsitzende des emsländischen Fußballverbandes, Reinhard Deermann, vor und würdigte das Verhalten des Fußballers ausdrücklich.
Leon Snaadt selbst blieb bei der Ehrung bescheiden. „Das ist doch selbstverständlich“, antwortete er auf seine Aktion.
Zu den ersten Gratulanten gehörten sein Vater und Fortuna-Beesten-Vorsitzender Martin Snaadt sowie seine Mannschaftskollegen.
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