DFB ehrt Fortunas Leon Snaadt für besondere Fair-Play-Aktion von P. M. · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV Kreis Emsland

Mitten in der Jahreshauptversammlung des SV Fortuna Beesten stand nicht ein Tor, sondern eine unterlassene Torchance im Mittelpunkt: Fußballer Leon Snaadt ist mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet worden. Der Angreifer verzichtete in einem Ligaspiel bewusst auf einen möglichen Siegtreffer und setzte damit ein bemerkenswertes Zeichen.

Freie Bahn zum Tor und doch kein Abschluss Ausgezeichnet wurde eine Szene aus einem Spiel der 1. Kreisklasse zwischen Fortuna Beesten und Concordia Langen. In der 85. Minute lief Leon Snaadt gemeinsam mit einem verteidigenden Gegenspieler Schulter an Schulter auf das Tor der Langener zu.

Rund 20 Meter vor dem Kasten fasste sich der Abwehrspieler von Concordia Langen an den Oberschenkel und konnte die Situation nicht mehr weiter begleiten. Für Snaadt war der Weg zum Tor damit frei. Doch anstatt beim Stand von 2:2 den Abschluss zu suchen, spielte der Beestener den Ball absichtlich neben das Tor und verzichtete damit auf die große Chance zum möglichen Siegtreffer.