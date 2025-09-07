DFB ehrt Düsseldorfer Vereinshelden

Jeder, der in einem Verein in verantwortlicher Position tätig ist, wird es bestätigen. Die Aufgabe, ehrenamtliche Helfer für eine gemeinsam Sache zu gewinnen, wird immer schwieriger. Dass ehrenamtliche Arbeit aber durchaus gesehen und auch belohnt wird, zeigte sich am Mittwochabend in den Räumlichkeiten des CfR Links. Auf der Anlage an der Pariser Straße wurde durch Vertreter des Fußballkreises Düsseldorf der DFB-Ehrenamtspreis für engagierte Vereinsarbeit verliehen. Insgesamt sechs Ehrenamtler wurden von ihrem jeweiligen Verein für die Auszeichnung nominiert.

Mit Thomas Seeliger (TV Grafenberg), Peter Hofmann (CfR Links) und Matthias Goergens (DJK Sparta Bilk) waren am Mittwoch drei von ihnen auch vor Ort, um neben einer Urkunde auch eine Uhr des Deutschen Fußball-Bundes persönlich in Empfang zu nehmen. „Die Nominierten stehen stellvertretend für viele Menschen, die Woche für Woche ihre Zeit, Energie und Herzblut in den Amateurfußball stecken“, erklärte Düsseldorfs Kreisgeschäftsführer Manfred Castor.

Als herausragend wurde dabei der Einsatz von Matthias Goergens gewürdigt, der zusätzlich auch noch als einer von fünf Vertretern des Fußball-Verbands Niederrhein in den exklusiven „Club 100“ des DFB aufgenommen wurde. „Matthias hat in Bilk das Tigertraining etabliert, was auch dazu geführt hat, dass der Verein inzwischen 20 Jugendmannschaften stellt. Er hat es zudem geschafft, 40 Jugendtrainer für den Verein zu gewinnen und sich darüber hinaus stark eingebracht, als es um die Erneuerung der Platzanlage ging“, führte Castor aus.