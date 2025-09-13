DFB-Ehrenamts-Auszeichnung für »TuSoholic« Dietmar Hofmann

Mainz. Lauter Leute, die im Clubheim nichts verloren haben. Irgendwann ahnt Dietmar Hofmann, dass da was im Busch ist. Für seine „herausragende Leistung“ im Vereinswesen wurde der Vorsitzende der TuS Marienborn mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet, als Preisträger im Fußballkreis Mainz. Und, als einer von vier aus dem Südwestverband, Teil des „Clubs 100“.

So ziemlich jeder im Verein wusste davon, nur Hofmann nicht. Als Verein und Familie gemeinsam zur TuS-Hymne rhythmisch klatschen, fließt die erste Träne. Eine absolute Seltenheit, wie die TuSler versichern. Drei Fußball-Reisen, Länderspiel-Tickets und Equipment für den Verein gibt es. Kurz und knackig fällt die Rede aus. Schlusssatz: „Und jetzt geht ins Training, wir haben Sonntag zwei wichtige Spiele.“

„Sehr überrascht, und schon auch stolz“, ist Hofmann, wie er sagt. Mangels Mannschaftsbus für das Pokalspiel in Kirn organisierte der Präsident vier Kleinbusse – und servierte Getränke und Gulaschsuppe aus dem Kofferraum. Nach Auswärtsspielen entsorgt Hofmann zur Not, wie Vorstandsmitglied Jörg Kalt, der die Ehrung initiiert hatte, erzählt, auch mal Müll des Heimvereins. Credo: „Die TuS ist anständig und sauber!“ Wichtig sind ihm persönliche Begrüßungen jedes Spielers, Helfers, Fans. „Dies verlangt er auch von allen anderen“, sagt Kalt, „und das färbt auf den gesamten Verein ab.“

Guido Ritz begann vor rund 30 Jahren gemeinsam mit dem „TuSoholic“ als Jugendtrainer, dann holte das Tandem mit den Alten Herren drei Pokalsiege. 2009 wurde Hofmann Club-Vize, zwei Jahre später Präsident, und installierte in Ritz und Nachfolger Ali Cakici langjährige Freunde als Chefcoach. Der Aufschwung in die Verbandsliga? Ohne ihn undenkbar. „Es gibt viele, die reden. Er macht auch“, betont Ritz. Und denkt dabei auch an Betrieb und Vermietung von Vereinsheim und Kulturhalle. Mit Bedeutung für den ganzen Stadtteil, etwa bei fünf Fastnachtssitzungen. Auch die Teilnahme der TuS an Kerb, Weihnachtsmarkt oder Stadtteilwanderung treibt der Vorsitzende voran.

Verdiente Lobeshymnen auf Hofmann

„Didi ist ein Vorbild in Sachen Vereinsleben, Ehrenamt und Zuverlässigkeit. Ob als El Presidente, Vermieter oder Freund, auf ihn ist immer Verlass. Wir alle ziehen den Hut“, spricht Dennis Ritz für die Mannschaft. Die Reden auf den Weihnachtsfeiern müssen legendär sein: „Dagegen ist Uli Hoeneß eine graue Maus.“ „Für mich steht Dietmar wie kein Zweiter für ehrenamtliche Arbeit und soziales Engagement“, betont Jonas Hofmann. Das „Gesicht des Vereins“ bezeichnet Marc Beck als „absoluten Familienmenschen. Daher will er auch, dass die TuS ein soziales und familiäres Miteinander ermöglicht. Außerdem ist er ein Feier-Biest.“

„Er ist für alle im Verein da und findet für alles Lösungen“, betont Teammanager Freddy Schulz. „Didi lebt zu 100 Prozent, wenn nicht mehr für die TuS“, sagt Spieler-Urgestein Tarek Schwiderski, „auch wenn er manchmal ein bisschen knatschig ist und gern auf die Kacke haut – er ist witzig, sehr ehrlich und hat das Herz am rechten Fleck.“ Der größte Unterschied zu seinen vorigen Stationen, sagt Antonio Serratore, „ist, dass er so unfassbar nah an der Mannschaft ist“. Beispielsweise donnerstags, am TuS-Tag. „Da lässt er sein Handy zuhause und will nicht gestört werden. Er wohnt aber auch nur 100 Meter vom Sportgelände entfernt.“ Und so ist das, wie Joshua Klüber betont, „Herzstück des Vereins, ohne das gar nichts laufen würde“, auch täglich auf der Anlage. Mehr TuS geht nicht.