DFB-Debakel bei der WM bewegt auch heimische Fußball-Szene

Wetzlar. Blamage, Debakel, Riesenenttäuschung – das bittere und frühe Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko hat viele Attribute. Aber auch zahlreiche Gründe. Die ganze Nation sucht am Tag nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay nach Erklärungen und stellt sich die Frage, wie es nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale weitergeht. Die Redaktion hat sich bei Spielern, Trainern und Funktionären aus der Region umgehört.
Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.