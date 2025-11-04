DFB-Bundestag – Entwicklung des Frauenfußballs steht im Mittelpunkt

Am 7. November wird der 45. ordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am DFB-Campus in Frankfurt stattfinden. Der Württembergische Fußballverband verfügt über neun der insgesamt 259 Delegiertenstimmen, und wird mit Mitgliedern des wfv-Präsidiums und der Geschäftsführung vertreten sein. Im Mittelpunkt des Bundestags stehen neben zukunftsweisenden inhaltlichen Beschlüssen auch wichtige personelle Entscheidungen.

Der amtierende DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellt sich auf Vorschlag der Regional- und Landesverbände sowie der DFL bei den Delegierten erneut zur Wahl. Matthias Schöck (Hildrizhausen), seit 2015 Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, ist durch das DFB-Präsidium und den Süddeutschen Fußballverband (SFV) für das neue und befristete Amt des „DFB-Vizepräsidenten für die Umsetzung des Strategieprozesses“ vorgeschlagen, soweit die Delegierten die insoweit notwendige Satzungsänderung beschließen.

Weiterhin hat der SFV die folgenden Vertreterinnen und Vertreter aus Württemberg für Ämter in DFB-Gremien nominiert: