DFB-Bundestag 2025 - SHFV-Funktionäre in Gremien gewählt

Der 45. Ordentliche DFB-Bundestag hat wichtige Weichen für die Zukunft des deutschen Fußballs gestellt – mit starker Beteiligung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV). Sowohl personell als auch strategisch spielte der SHFV eine maßgebliche Rolle.

Am Freitag, den 7. November, fand am DFB-Campus in Frankfurt der 45. Ordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes statt. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) war mit einer hochrangigen Delegation präsent und gestaltete sowohl personelle als auch strategische Entscheidungen aktiv mit. Stimmberechtigt waren SHFV-Präsident und DFB-Vorstandsmitglied Uwe Döring, Martina Rocksien (Vorsitzende SHFV-Sportgericht), Henning Peitz (SHFV-Vizepräsident für Kreisbelange) sowie die SHFV-Geschäftsführer Tobias Kruse und Dr. Tim Cassel.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wurde in seinem Amt bestätigt. Für den SHFV besonders bedeutend: Stephan Grunwald, der seit 2022 als DFB-Schatzmeister wirkt, bleibt weiterhin Teil des DFB-Präsidiums. Auch Uwe Döring, seit 2019 Präsident des SHFV, wurde erneut als DFB-Vorstandsmitglied gewählt. Damit ist die Stimme des SHFV weiterhin fest in den bundesweiten Entscheidungsstrukturen verankert.

Die langjährige DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, die sich besonders für den Frauen- und Mädchenfußball engagierte, trat dagegen nicht erneut zur Wahl an.

SHFV-Vertreter in den DFB-Gerichten bestätigt

Bei den Wahlen zur personellen Besetzung der DFB-Gerichte konnte der SHFV ebenfalls wichtige Impulse setzen:

Marc Aurel Schaa, Vorsitzender des SHFV-Verbandsgerichtes, wurde als Vertreter des Norddeutschen Fußball-Verbandes im DFB bestätigt.

Dr. Marcus Georg Tischler, Beisitzer des SHFV-Verbandsgerichtes, wurde erneut als Beisitzer im DFB-Sportgericht gewählt.

Damit bleibt die rechtliche Expertise des SHFV weiterhin ein wesentlicher Bestandteil in den zentralen Entscheidungs- und Kontrollgremien des DFB.

Strategische Zukunftsentscheidungen: Fokus auf Frauen- und Amateurfußball

Inhaltlich standen richtungsweisende Themen auf der Tagesordnung. Eine der wichtigsten Entscheidungen war die Ausgliederung der Frauen-Bundesliga, um Professionalität, Vermarktung und Finanzierung nachhaltig zu stärken. Ergänzend bekräftigte der DFB sein Ziel, in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro in den Frauen- und Mädchenfußball zu investieren – ein Signal, das auch zahlreiche Vereine in Schleswig-Holstein positiv beeinflussen wird.

Ebenfalls vorgestellt wurde der Masterplan 2026 – Zukunftsstrategie Amateurfußball, der für den SHFV und seine Vereine unmittelbare Bedeutung hat. Ziel ist es, die Basis flächendeckend zu stärken, Vereine zu entlasten und nachhaltige Strukturen im Amateurbereich zu fördern.

Weitere Beschlüsse betrafen Anpassungen rund um die 3. Liga, die Spielordnung, die Jugendordnung sowie Änderungen des Ethik-Kodex.

Fazit

Der DFB-Bundestag brachte nicht nur personelle Kontinuität, sondern markierte auch entscheidende Weichenstellungen für den Frauen- und Amateurfußball. Der SHFV war hierbei nicht nur vertreten, sondern gestaltete aktiv mit – sowohl strategisch als auch auf Entscheiderebene.

Damit bleibt Schleswig-Holstein ein wichtiger Akteur im deutschen Fußball – von der Basis bis zur Spitze.