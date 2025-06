DFB-Bonuszahlungen

Der SV Kickers Pforzheim erhält für die vorbildliche Jugendarbeit und die Ausbildung von Rafael Pinto Pedrosa eine Unterstützung in Höhe von 1.200 Euro aus dem DFB-Bonussystem. Der 2007 in Pforzheim geborene Pinto Pedrosa begann seine Karriere in seiner Heimatstadt beim SV Kickers Pforzheim, bevor er sich als Neunjähriger dem Karlsruher SC anschloss, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und in der vergangenen Saison beim Heimsieg gegen den FC Schalke 04 sein Profidebüt feierte. Mit einem Alter von 16 Jahren 11 Monaten und 14 Tagen war er damit der bis dato fünftjüngste Debütant der Zweitligageschichte. Im April 2025 unterzeichnete er seinen ersten langfristigen Profivertrag. Im März 2024 debütierte Pinto Pedrosa in der deutschen U17-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien. Inzwischen stehen acht Länderspiele in seiner Vita.

Für die Ausbildung von Luc Holzwarth und Luca Erlein erhält der FC-Astoria Walldorf gleich doppelt Anerkennung sowie Bonuszahlungen in Höhe von insgesamt 3.650 Euro, die wieder in die Jugendarbeit fließen müssen. Luc Holzwarth, Jahrgang 2008, war mehrere Jahre für den FCA aktiv, bevor er 2022 zum Karlsruher SC und ein Jahr später zum VfB Stuttgart wechselte. Im Mai 2023 feierte er sein Nationalmannschaftsdebüt in der U15-DFB-Auswahl von Marc-Patrick Meister, für die er inzwischen auf drei Einsätze kommt. Luca Erlein spielte zunächst beim VfB Wiesloch, ehe er beim FC-Astoria Walldorf und schließlich bei der TSG Hoffenheim landete. Dort entwickelte er sich zum Stammspieler in der U19-Nachwuchsliga und wurde mit seinen überzeugenden Leistungen Fußballprofi. Dieses Jahr debütierte er bei einem Spiel der Europa-League gegen den RSC Anderlecht. Nach seinem Länderspieldebüt unter Trainer Michael Prus im Mai 2022 hat er nun bereits 13 Länderspiele in seiner Vita stehen. Außerdem konnte er letzte Saison mit den A-Junioren der TSG Hoffenheim den DFB-Pokalsieg und die Deutsche Meisterschaft feiern.