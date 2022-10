Dezimiertes Wickrath gewinnt 4:2 bei Teutonia Kleinenbroich Bezirksliga, Gruppe 3: Der Tus Wickrath konnte sein Gastspiel bei Teutonia Kleinenbroich mit 4:2 gewinnen.

Das Spiel war gerade erst angepfiffen, da hatte Nicolas Grewe nach 15 Sekunden bereits die erste Chance für Teutonia Kleinenbroich, doch Phillip Beckers im Wickrather Tor fischte ihm den Ball vom Fuß. Auf der Gegenseite leitete Dennis Richter eine Dreifach-Chance für die Gäste ein, die jedoch ohne zählbaren Erfolg endete (6.). In Minute 18 war es dann doch so weit, als Phil Engels aus 22 Metern in zentraler Position abzog und zur TuS-Führung traf. Dann wurde Christopher Roth in der 30. Minute im Wickrather Strafraum gefoult, Christian Cichon nutzte die Chance vom Punkt und traf zum Kleinenbroicher Ausgleich (31.). Für eine Kuriosität sorgte dann der nicht immer souverän wirkende Unparteiische, der zunächst einen Wickrather Akteur vom Feld stellen wollte, diesen Platzverweis dann aber doch noch revidierte. Durch zwei Freistoßtreffer (37./40.) von Dennis Richter zog Wickrath auf 3:1 davon. Einen Platzverweis gab es dann aber doch noch für die Gäste: Dennis Coenen sah Gelb-Rot und musste diesmal wirklich vorzeitig duschen. (39.).

Für regen Gesprächsstoff auf beiden Seiten sorgte auch weit nach dem Abpfiff die Schiedsrichterleistung. In der Wickrather Kabine habe er vor Anpfiff die Mannschaft aufgefordert, das schwarze Trikot zu wechseln, da er selber nur ein Schwarzes mit sich führe, trat dann aber im Spiel in einem lilafarbenen Trikot an. Kritik gab es bei den vielen strittigen Szenen – unter anderem der zurückgenommene Platzverweis und die Gelb-Rote Karte – von Wickrath-Coach Dirk Horn: „So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt. Der hat das ganze Spiel, das ein richtig gutes hätte werden können, total zerstört. Aber letztendlich ist es mit dem Sieg in Unterzahl gut für uns ausgegangen“. Auch sein Pendant Peter Vieten war tags darauf noch angefressen – allerdings auch über die Leistung seines Teams. „Das war die absolut schlechteste Darbietung in dieser Saison. Nun erwarte ich, dass sich alle am Donnerstag rehabilitieren“, so der Coach. Denn bereits unter der Woche geht es für Teutonia weiter gegen den SC Schiefbahn.