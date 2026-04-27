Dezimiertes Lohne ringt Salzbergen nieder

Trotz personeller Sorgen bleibt Union Lohne in der Erfolgsspur. Gegen defensiv eingestellte Salzbergener tat sich der Spitzenreiter lange schwer, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:1 durch.
Fast eine komplette Elf fehlt - Lohne dennoch spielbestimmend
Bei bestem Fußballwetter musste Union Lohne mit erheblichen Ausfällen in die Partie gehen. Mit Brink, Berger, Tengen, Giese, Grau, Hermsen, Lake und Niehof fehlten gleich acht Spieler, nahezu eine komplette Mannschaft. Dennoch übernahm Lohne von Beginn an das Kommando und ließ Ball und Gegner laufen.
Die Gastgeber verzeichneten deutlich mehr Ballbesitz, während Salzbergen tief stand und zunächst fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt war. Die erste gute Gelegenheit hatte Rendi Kildau in der 11. Minute aus zwölf Metern. Nach einer Halbchance von Dennis Brode in der 20. Minute fiel wenig später die verdiente Führung: Nach einer einstudierten Ecke köpfte Kildau aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Für den Torjäger war es bereits der 22. Saisontreffer.
Union Lohne blieb klar überlegen, machte aus dem spielerischen Übergewicht aber zu wenig. Bitter für die Hausherren: In der 37. Minute drückte Brode den Ball zwar über die Linie, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.
Koops trifft sehenswert - Geesen rettet den Arbeitssieg
Kurz vor der Pause schlug Salzbergen dann überraschend zurück. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum drückte Levin Leifeling den Ball in der 41. Minute zum 1:1 über die Linie. Lohne reagierte sofort, kam noch vor dem Halbzeitpfiff durch Brode und Phil Stricker zu guten Chancen, blieb aber ohne weiteren Ertrag.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union Lohne die klar aktivere Mannschaft. In der 57. Minute sorgte Jan-Alexander Koops schließlich mit einem sehenswerten Schlenzer aus 15 Metern in den Winkel für die erneute Führung. Mirco Strohecker traf wenig später nach starker Einzelleistung nur den Pfosten, zudem ließen Foppe, Brode und Stricker weitere Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen.
So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen. Salzbergen kam offensiv nur selten zur Entfaltung, hatte in der 90. Minute aber die große Chance zum Ausgleich. Tim Berger köpfte gefährlich aufs Tor, doch Jelle Geesen verhinderte mit einer starken Parade das 2:2.
Vor rund 200 Zuschauern brachte Lohne den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit und feierte trotz aller Personalprobleme einen verdienten, wenn auch hart erarbeiteten 2:1-Arbeitssieg.