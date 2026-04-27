Dezimiertes Lohne ringt Salzbergen nieder von G. B. · Heute, 06:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Voigt

Trotz personeller Sorgen bleibt Union Lohne in der Erfolgsspur. Gegen defensiv eingestellte Salzbergener tat sich der Spitzenreiter lange schwer, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:1 durch.

Fast eine komplette Elf fehlt - Lohne dennoch spielbestimmend Bei bestem Fußballwetter musste Union Lohne mit erheblichen Ausfällen in die Partie gehen. Mit Brink, Berger, Tengen, Giese, Grau, Hermsen, Lake und Niehof fehlten gleich acht Spieler, nahezu eine komplette Mannschaft. Dennoch übernahm Lohne von Beginn an das Kommando und ließ Ball und Gegner laufen.

Die Gastgeber verzeichneten deutlich mehr Ballbesitz, während Salzbergen tief stand und zunächst fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt war. Die erste gute Gelegenheit hatte Rendi Kildau in der 11. Minute aus zwölf Metern. Nach einer Halbchance von Dennis Brode in der 20. Minute fiel wenig später die verdiente Führung: Nach einer einstudierten Ecke köpfte Kildau aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Für den Torjäger war es bereits der 22. Saisontreffer. Union Lohne blieb klar überlegen, machte aus dem spielerischen Übergewicht aber zu wenig. Bitter für die Hausherren: In der 37. Minute drückte Brode den Ball zwar über die Linie, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.