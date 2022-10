Dezimierter SVO holt einen Punkt

Am Sonntag empfingen wir im heimischen Brühlstadion den Aufsteiger FKV Neu-Ulm. Cheftrainer Kühn musste im Heimspiel auf einige Stammspieler verzichten. Dennoch war es das Ziel, die drei Punkte auf unser Konto zu packen.

In den ersten 15 Minuten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Der SVO hatte mehr Ballbesitz, doch daraus resultierten keine gefährlichen Möglichkeiten. Mit dem ersten Angriff der Gäste, gingen diese dann in Führung. Nach einem Ball von der rechten Seite, konnte der Stürmer völlig frei einschieben. Nach 37 Minuten legte sich Sebastian Högg mit dem Kopf den Ball am Torwart vorbei, doch ein Abwehrspieler konnte noch klären. Eine Minute später war es soweit: Nach einem Ballverlust beim FKV, traf Sebastian Högg aus knapp 20 Metern überlegt zum Ausgleich. Unsere Jungs blieben weiter am Drücker und spielten konsequenter nach vorne. Nach einer schönen Flanke von Marco Schneider aus dem Halbfeld, setzte sich Philipp Mannes im Luftzweikampf durch und köpfte über den Torwart zum 2:1. Leider verpassten wir es, die Führung mit in die Halbzeit zu nehmen. Kurz vor der Pause, trafen die Gäste nach einem Schnittstellenpass zum Ausgleich.