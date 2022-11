Dezimierter SV Heimstetten taumelt in Richtung Bayernliga FUSSBALL REGIONALLIGA - Mit Rumpfteam chancenlos in Aschaffenburg

0:3 hat der SV Heimstettten in der Fußball-Regionalliga Bayern bei Viktoria Aschaffenburg verloren. Eine Ursache: die extrem angespannte Personallage.

Heimstetten - Ben Biton ist am Samstag 20 geworden. Allein zu seinem Festtag war der Youngster des SV Heimstetten nicht etwa von vielen Menschen umgeben – im Gegenteil: Beim Auswärtsspiel seines Regionalligateams gegen den SV Viktoria Aschaffenburg saßen neben dem Geburtstagskind lediglich noch Mert Yildiz und Torwart Moritz Knauf auf der Ersatzbank.

Grund hierfür ist die weiterhin prekäre Personallage des SVH, dem ein halbes Dutzend verletzte Leistungsträger fehlen. „Das ist einfach extrem, das habe ich so noch nie erlebt“, sagt Trainer Christoph Schmitt. Die vielen Ausfälle, das hat der Coach mehrfach betont, sind aus seiner Sicht der Hauptgrund, weshalb Heimstetten als abgeschlagener Tabellenletzter in Richtung Bayernliga taumelt. Und in Aschaffenburg - eigentlich der Lieblingsgegner des SVH in den Vorjahren – gab es nun ebenfalls nichts zu holen für das Schlusslicht: Mit 0:3 im Gepäck mussten die Heimstettner die Heimreise antreten, weshalb Ben Bitons Geburtstagsfeier im Mannschaftsbus eher nicht allzu beschwingt ausgefallen sein dürfte.

Dabei sei seine Mannschaft im Duell mit den Aschaffenburgern, die zuvor von zehn Duellen gegen den SVH bloß eines gewinnen konnten, „sehr gut reingekommen“, berichtet Schmitt. Hinten ließ Heimstetten nichts zu, während die Gäste vorne zwar keine Chancen aneinanderreihten, wohl aber die eine oder andere gefährliche Situation heraufbeschworen. Die beste Möglichkeit der Gäste im ersten Durchgang hatte Robert Manole nach einer halben Stunde. Doch sein Schuss aus acht Metern zischte knapp am Pfosten vorbei.

Der Knackpunkt in diesem Spiel, so der SVH-Coach, folgte dann in der 42. Minute. Nach einem Ballverlust von Sam Zander im Mittelfeld hebelten die Platzherren die Heimstettner Viererkette mit nur einem Pass aus. Und so stand Niklas Meyer im nächsten Moment frei vor Keeper Maximilian Riedmüller und schob die Kugel an diesem vorbei ins Netz – zum 0:1. „Das war ein Ballverlust genau in der Zone, in der wir keine Ballverluste haben wollen“, ärgert sich Christoph Schmitt. „Dieses Gegentor war extrem bitter und ein Stück weit sinnbildlich für unsere ganze Saison.“

Im zweiten Durchgang sei Aschaffenburg dann besser eingestellt gewesen auf das Spiel seines Teams, räumt der SVH-Coach ein. Die Folge: Vor 700 Zuschauern übernahmen die Platzherren mehr und mehr die Kontrolle und sorgten in der 72. Minute für die Vorentscheidung. Da traf der kurz zuvor eingewechselte Nicolas Hebisch auf Flanke des Ex-Heimstettners Benedict Laverty zum 0:2. Damit war die Partie gelaufen; der dritte Treffer des Tages von Tom Schulz blieb kaum mehr als eine Randnotiz.

Derweil wartet der Tabellenletzte Heimstetten, dessen Rückstand auf die Relegationsplätze bereits neun Punkte beträgt, inzwischen seit 207 Minuten auf ein Tor. „Wir haben uns auch gegen Aschaffenburg nicht viel herausgespielt“, moniert Christoph Schmitt. „Oft hat vorne die zündende Idee gefehlt.“

SV Viktoria Aschaffenburg – SV Heimstetten 3:0 (1:0)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Müller, Günzel, Sengersdorf, Manole (71. Yildiz), Zander (84. Biton), Riglewski, Awata, Fambo, Tunc.

Tore: 1:0 Meyer (42.), 2:0 Hebisch (72.), 3:0 Schulz (90.+3).

Schiedsrichter: Stefan Treiber (FC Zell-Bruck).

Zuschauer: 700.