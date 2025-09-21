 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Philipp Dapper (l., hier gegen Oskar Stahl von den SF/BG Marburg) hatte entscheidenden Anteil am Burger Punktgewinn in Zeilsheim. © Lorenz Pietzsch
Dezimierter SSC Burg punktet in Zeilsheim

Teaser GL GI/MR: +++ Der Aufsteiger aus dem Herborner Stadtteil spielt im Frankfurter Westen couragierten Verbandsligafußball - und hadert am Ende sogar mit dem 3:3-Unentschieden +++

Zeilsheim. Der SSC Juno Burg hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte dem SV Zeilsheim ein 3:3-Unentschieden abgetrotzt – und das unter schwierigen personellen Voraussetzungen. Fünf Ausfälle hatte Burg-Trainer Steffen Hardt bereits vor Anpfiff zu verkraften, zwei weitere gesellten sich noch während der ersten Halbzeit hinzu.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

