Dezimierter SSC Burg punktet in Zeilsheim

Zeilsheim. Der SSC Juno Burg hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte dem SV Zeilsheim ein 3:3-Unentschieden abgetrotzt – und das unter schwierigen personellen Voraussetzungen. Fünf Ausfälle hatte Burg-Trainer Steffen Hardt bereits vor Anpfiff zu verkraften, zwei weitere gesellten sich noch während der ersten Halbzeit hinzu.