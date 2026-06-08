Dezimierter SG Schlangenbad II gehen in der Relegation die Kräfte aus Rüdesheim siegt 4:0 zu Hause +++ drittes Entscheidungsspiel noch offen von Johanna Rath · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Schlangenbad II musste in der Partie gegen Rüdesheim zahlreiche Ausfälle verkraften. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rüdesheim. Die SG Schlangenbad II hat das Relegationsspiel gegen Germania Rüdesheim mit 0:4 verloren. Lange Zeit hielt die Mannschaft trotz großer Personalsorgen dagegen, musste sich am Ende aber einer stärkeren Heimelf geschlagen geben. Somit konnten sich sowohl Schlangenbad als auch Rüdesheim jeweils drei Punkte in der Relegation erspielen. Die SG kann auf den Ausgang des dritten Spiels jetzt nur noch hoffen.

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Die Gäste waren bereits vor dem Anpfiff personell stark geschwächt. Mit Brad Ripplinger (gesperrt), Benedikt Landvogt, Lukas Scheuerling, Mattis Oestereich, Kai Deisel und Milad Azar fehlten gleich mehrere wichtige Akteure. Zudem musste Lars Wippel bereits nach fünf Minuten verletzt ausgewechselt werden. Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen hielt Schlangenbad die Partie zunächst offen. Rüdesheim ging in der 24. Minute durch Adrian Paduraru mit 1:0 in Führung.

Mit zunehmender Spieldauer machten sich jedoch die personellen Ausfälle und die Belastung aus dem vorherigen Spiel bemerkbar. „Diese Hypotheken konnten wir heute nicht auffangen. Insbesondere in der Offensive fehlte uns die Durchschlagskraft“, erklärt Jonas Walloch, der zusammen mit Claudio Riccitelli, die sportliche Leitung der SG bildet. Als den Gästen in den letzten zehn Minuten die Kräfte ausgingen, erhöhte Ahmad Ezraiq in der 83. Minute auf 2:0 und sorgte nur vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit machte er mit dem 4:0 sogar seinen Hattrick perfekt.