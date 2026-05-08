Dezimierte Vilzinger trotzen starken Memmingern einen Punkt ab!

Die DJK Vilzing konnte ihre beeindruckende Serie in der Regionalliga Bayern fortsetzen und beim FC Memmingen einen hart umkämpften Auswärtspunkt stibitzen. Endstand: 1:1. Trotz einer langen Verletztenliste um Kapitän Felix Weber und Torjäger Markus Ziereis zeigte die Elf von Thorsten Kirschbaum – er hat bereits seinen Vertrag bis 2027 verlängert – die geforderte Reaktion.
Von Beginn an war Feuer in der Partie: Bereits in der 6. Minute prüfte Özbay mit dem ersten Abschluss Memmingens Keeper Dewein, der glänzend zur Ecke klärte. Auf der Gegenseite zeigte sich Vilzings Rückhalt Max Eutinger ebenso hellwach bei einen Distanzschuss von Kirsamer. In einer Phase, in der Vilzing durch Sedlaczek (19.) die Führung auf dem Fuß hatte, schlug Memmingen jedoch eiskalt zu: Nach einem wuchtigen Schuss von Kresin konnte Eutinger den Ball nur nach vorne abprallen lassen, wo David Günes zum 1:0 abstaubte (24.). Die DJK ließ sich davon aber nicht beirren, überstand eine weitere brenzlige Situation gegen Günes und kam noch vor der Pause zurück: Nachdem Fambo im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Jünger den fälligen Elfmeter in der 39. Minute eiskalt zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einer regelrechten „Eutinger-Show“: Der Vilzinger Schlussmann hielt sein Team mit einer Serie von Glanzparaden im Spiel, unter anderem gegen einen gefährlichen Kopfball von Rufus Roth (48.) und im direkten Duell gegen Kresin (61.). Auch die Defensive um Elija Härtl, der in der 56. Minute mit vollem Einsatz eine Großchance vereitelte und mit Rot vom Platz musste, verrichtete Schwerstarbeit. Vilzing selbst blieb durch den wiedergenesenen Nik Leipold und über die Außenbahnen durch Goß gefährlich.
In einer dramatischen Schlussphase zitterten die Oberpfälzer kurz, als Memmingens Lutz in der Nachspielzeit nur die Latte traf, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis. Mit diesem Punkt im Rücken und vier Siegen aus den letzten sechs Spielen festigt die DJK ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte und verabschiedet sich mit viel Selbstvertrauen in Richtung Saisonfinale, während Trainer Kirschbaum das Ziel „Top 5“ fest im Visier behält.
Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Thorsten Kirschbaum: "Ein munteres Spielchen in der ersten Halbzeit. Wir müssen nach 45 Minuten in Führung liegen, wir stehen drei-, viermal alleine vorm Tor, bringen den Ball nicht rein. Memmingen hat viel in der eigenen Hälfte verteidigt, konnte die ein oder andere Situation kreieren - ohne jedoch allzu zwingend zu werden. Wir gehen dennoch mit 0:1 in Rückstand, können uns dann aber berappeln, machen den Ausgleich per Elfmeter noch vor dem Pausenpfiff.
In der 56. Minute bekommen wir eine rote Karte - in der Folge lief das Spiel etwas anders, obwohl wir uns nicht aufs Verteidigen beschränkt haben. Wir wollten weiter mutig sein, was uns bis zur 75. Minute auch gut gelungen ist - man hat bis dahin nicht unbedingt gemerkt, dass wir einen Mann weniger auf dem Platz hatten.
Die letzte Viertelstunde mussten wir dem aufwendigen Spiel etwas Tribut zollen und konnten nicht mehr ganz so viele Nadelstiche setzen. Wir hatten Glück, dass Memmingen nicht noch den 2:1-Siegtreffer macht. Ein am Ende über 90 Minuten betrachtet gerechtes 1:1-Unentschieden.
Das Spiel aus Sicht von Vilzings Co-Trainer Matthias Graf: "Wir sind heute zufrieden mit dem Punkt beim FC Memmingen. In der ersten Halbzeit hatten wir einige sehr gute Chancen, leider aber haben wir's verpasst ein Tor zu machen. Nach der roten Karte haben wir mit sehr viel Leidenschaft und Einsatzwillen verteidigt - das spricht für den tollen Charakter unserer Spieler. Letztendlich haben wir uns den Punkt verdient, obwohl natürlich auch etwas Glück dabei war mit dem Lattentreffer am Ende der Partie."
Das Spiel aus Sicht von Memmingens Trainer Matthi Günes: "Alles in allem haben wir heute ein absolut verdientes Unentschieden gesehen. In der ersten Hälfte mit Chancenplus für Vilzing, in der zweiten Hälfte haben wir nach der Vilzinger roten Karte versucht, den Druck zu erhöhen. Das ist uns in der letzten Viertelstunde auch gut gelungen - aber über 90 Minuten war's ein gerechtes Ergebnis."