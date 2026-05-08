Dezimierte Vilzinger trotzen starken Memmingern einen Punkt ab!

Nach drei Siegen in Folge blieben die Vilzinger auch in Memmingen ohne Niederlage. Endstand: 1:1. – Foto: Charly Becherer

Die DJK Vilzing konnte ihre beeindruckende Serie in der Regionalliga Bayern fortsetzen und beim FC Memmingen einen hart umkämpften Auswärtspunkt stibitzen. Endstand: 1:1. Trotz einer langen Verletztenliste um Kapitän Felix Weber und Torjäger Markus Ziereis zeigte die Elf von Thorsten Kirschbaum – er hat bereits seinen Vertrag bis 2027 verlängert – die geforderte Reaktion.

Von Beginn an war Feuer in der Partie: Bereits in der 6. Minute prüfte Özbay mit dem ersten Abschluss Memmingens Keeper Dewein, der glänzend zur Ecke klärte. Auf der Gegenseite zeigte sich Vilzings Rückhalt Max Eutinger ebenso hellwach bei einen Distanzschuss von Kirsamer. In einer Phase, in der Vilzing durch Sedlaczek (19.) die Führung auf dem Fuß hatte, schlug Memmingen jedoch eiskalt zu: Nach einem wuchtigen Schuss von Kresin konnte Eutinger den Ball nur nach vorne abprallen lassen, wo David Günes zum 1:0 abstaubte (24.). Die DJK ließ sich davon aber nicht beirren, überstand eine weitere brenzlige Situation gegen Günes und kam noch vor der Pause zurück: Nachdem Fambo im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Jünger den fälligen Elfmeter in der 39. Minute eiskalt zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einer regelrechten „Eutinger-Show“: Der Vilzinger Schlussmann hielt sein Team mit einer Serie von Glanzparaden im Spiel, unter anderem gegen einen gefährlichen Kopfball von Rufus Roth (48.) und im direkten Duell gegen Kresin (61.). Auch die Defensive um Elija Härtl, der in der 56. Minute mit vollem Einsatz eine Großchance vereitelte und mit Rot vom Platz musste, verrichtete Schwerstarbeit. Vilzing selbst blieb durch den wiedergenesenen Nik Leipold und über die Außenbahnen durch Goß gefährlich.

In einer dramatischen Schlussphase zitterten die Oberpfälzer kurz, als Memmingens Lutz in der Nachspielzeit nur die Latte traf, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis. Mit diesem Punkt im Rücken und vier Siegen aus den letzten sechs Spielen festigt die DJK ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte und verabschiedet sich mit viel Selbstvertrauen in Richtung Saisonfinale, während Trainer Kirschbaum das Ziel „Top 5“ fest im Visier behält.