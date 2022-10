Dezimierte U23 von Fortuna Düsseldorf trifft auf Oberhausen Der Überraschungssieg bei Topteam Kaan-Marienborn hat dem Regionalliga-Team und seinem Trainer Nico Michaty gezeigt, dass trotz aller Widrigkeiten vieles möglich ist. Es gibt einen weiteren Faktor, der vor der Partie gegen RWO für die „Zwote" spricht.

Es wird ein Härtetest für die U23-Fußballer der Fortuna: In Rot-Weiß Oberhausen kommt am Samstag (14 Uhr) eine Spitzenmannschaft der Regionalliga West ins Paul-Janes-Stadion. Dabei kam der ehemalige Zweitligist in dieser Saison schwer in die Gänge, fand erst in den jüngsten Spielen sein angestammte Form wieder.