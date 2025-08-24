Dezimierte Sportfreunde Baumberg glauben an ihre Stärke

Fokus liegt auf dem Klassenerhalt

Im „ewigen“ Duell der beiden Teams weht sicherlich ein Hauch von Nostalgie über dem MEGA-Stadion: Vor 13 Jahren trafen beide Mannschaften erstmals in der Oberliga aufeinander. Beim 1:1 erzielte der heutige SFB-Cheftrainer Salah El Halimi den Treffer zum Endstand an der Sandstraße, und am Sonntag findet wohl das letzte Spiel auf dem altehrwürdigen Kunstrasen statt – am vierten Spieltag, 6. September, 16 Uhr, wird die imposante Anlage „Am Kielsgraben“ gegen den Aufsteiger Holzheimer SG eingeweiht. Damit wird ein neues und großes Kapitel in der Ära des SFB-Vorsitzenden Jürgen Schick und in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen – die 1962 gegründeten SFB zeigen sich hocherfreut über den Umzug an die neue Wirkungsstätte.

Zunächst gilt der Fokus dem bevorstehenden und spannungsgeladenen Match gegen die Essener, die sich am ersten Spieltag mit einem torlosen Remis gegen den Neuling VfL Jüchen-Garzweiler begnügen mussten. „Es ist sicherlich kein Nachteil, zu Saisonbeginn gegen die Favoriten zu spielen, denn die Gegner müssen sich auch erst finden“, meint El Halimi, der einen abermals höchst interessanten sowie ausgeglichenen Saisonverlauf erwartet und konstatiert: „Der erste Spieltag und die verrückten Ergebnisse spiegeln die Gesamtstärke der Liga wider. Unsere Devise ist, dass wir uns so früh wie möglich von der Gefahrenzone absetzen wollen, um die magischen 40 Punkte zu erreichen. Es wird diesmal wieder für viele Teams eine enge Kiste, denn auch die Aufsteiger sind außergewöhnlich stark.“

Gegen die Mannschaft des neuen ETB-Trainers Dennis Czayka wollen die Blau-Weißen ihre Leistung aus der Vorwoche bestätigen, diesmal aber zugleich den ersten Sieg landen. Im letztjährigen Dritten erwartet der SFB-Coach einen unangenehmen Rivalen, der auch aufgrund seiner Kompaktheit schwer zu bespielen ist. „Es wird wahrscheinlich wieder eine Partie auf Augenhöhe, in deren Verlauf unnötige Ballverluste gegen die schnellen Stürmer zu vermeiden sind. Die Restverteidigung muss besonders gut stehen und aufmerksam sein, während im Offensivspiel die Geduld eine große Rolle spielen wird“, so El Halimi.

Klotz fehlt rotgesperrt

Zuletzt brillierte die Viererkette um die Innenverteidiger Sertan Yigenoglu und Ben Harneid. Der 25-jährige Harneid wird für Louis Klotz die Kapitänsbinde tragen, weil der Routinier wegen seiner „Ampelkarte“ aus dem Uerdingen-Spiel seine Kameraden von draußen anfeuern muss. Der Einsatz von Spielgestalter Robin Hömig ist aufgrund muskulärer Probleme mehr als fraglich, Torjäger Robin Schnadt steht nach seinem Mittelfußbruch bekanntlich langfristig nicht zur Verfügung. „Wir haben zwei bis drei Optionen im Sturmzentrum und werden die Aufstellung im Trainerteam besprechen. Wer sich während der Trainingseinheiten hervorgehoben hat, wird am Sonntag mit einem Startelf-Einsatz belohnt“, verrät El Halimi.

Der Taktiker hat angesichts der eigenen Leistungsdichte und Stärke keine Bauchschmerzen: „Wir sind mit der Form der Jungs überaus zufrieden und haben weiter an unserem Spielaufbau sowie der Entscheidungsfindung im letzten Drittel gearbeitet. Es wird für beide Mannschaften nicht viele Chancen geben.“ In der Vorsaison unterlagen die Baumberger auf eigener Anlage unglücklich 0:1 – diesmal soll nach dem Spielende die Null stehen und vorne mindestens der zweite Saisontreffer verbucht werden.