Dezimierte SGOS kämpft vergeblich 2:3-Niederlage in Fußball-Landesliga gegen den SV Kaisersbach.

Im Rems-Murr-Duell der Landesliga unterlagen die Fußballer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach gegen den SV Kaisersbach trotz eines großen Kampfes in der zweiten Halbzeit am Ende mit 2:3.

Die SGOS musste aber den angeschlagene Fabian Friz ersetzen. Für ihn rückte Julian Leitner in die Startelf. Beide Mannschaften begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe. Die erste Torgelegenheit gehörte den Gästen, die sie eiskalt nutzten. In der 23. Minute landete der Ball nach einem Pressschlag bei Philipp Kees, der trocken ins lange Eck abschloss.

Eine Minute später gab es den nächsten Rückschlag für die Gastgeber. Moritz Stoppel sah die Rote Karte für gefährliches Spiel. Auch zum Beginn der zweiten Halbzeit merkte man nur wenig von der Unterzahlsituation der SGOS. Die Gäste liefen den Gegner hoch und erzeugten so Ballverluste. Kaisersbach überspielte das frühe Pressing mit langen Bällen, die allerdings für Gefahr sorgten. Oppenweiler setzte aber weiter Nadelstiche. In der 65. Minute steckte Marcel Friz den Ball auf Lukas Rosenke durch, der Richtung Grundlinie marschierte und in den Strafraum flankte. Julian Leitner schlenzte die Kugel aus zehn Metern zum 1:1 ins lange Eck. Die Freude währte allerdings nur kurz. Zwei Minuten später landete ein langer Ball bei Kees, der kurz vor dem Tor querlegte. In der Mitte schob der eingewechselte Kenny Paranagua Marques problemlos zum 2:1 ein.

Das Spiel wurde nun zunehmend hitziger und der Schiedsrichter konnte trotz vieler gelber Karten keine Ruhe in die Partie bringen. In der 79. Minute schnappte sich dann Okan Tüysüz den Ball zum Freistoß. Sein Flachschuss flog durch die Mauer hindurch ins lange Eck zum 3:1. Oppenweiler warf alles nach vorne, machte sich das Leben aber selbst schwer. Nach einem Foul in der gegnerischen Hälfte sah Patrik Koch die gelb-rote Karte. Lukas Rosenke verkürzte zwar per Kopfball in der Nachspielzeit auf 2:3, doch mehr gelang der SGOS nicht.