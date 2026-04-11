Dezimierte Ostler feiern Sieg der Moral in Furth im Wald Bezirksliga Nord, der Samstag: Drachenstädter verlieren ihr Heimspiel mit 1:2 und verpassen einen Befreiungsschlag von Florian Würthele · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser

Trotz Personalnots behauptete sich der FC Weiden-Ost (links) in Furth im Wald. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die Reise an die tschechische Grenze hat sich gelohnt für den FC Weiden-Ost. Im einzigen Samstagsspiel der Bezirksliga Nord landete die Mannschaft von Coach Philipp Siegert einen 2:1 (2:0)-Auswärtserfolg beim FC Furth im Wald. Siegert sprach im Nachgang von einem Sieg der Moral, schließlich konnte er personell bei Weitem nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit frühen Toren von Torjäger Noah Forster (4.) und Julius Dobmeier (24.) stellten die „Ostler“ die Weichen. Nach dem Seitentausch wurde Furth im Wald deutlich stärker, mehr als der Anschlusstreffer (Michael Schmidberger/75.) wollte aber nicht mehr herausspringen. Während die Drachenstädter einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpassen, hat der FC Ost mit nun 37 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher.



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Sehr schade, dass sich die Mannschaft für die heutige Leistung nicht mit einem Punkt belohnen konnte. Nach zwei unterschiedlichen Hälften wäre dieser aus meiner Sicht verdient gewesen. In den ersten 45 Minuten hatte Weiden spielerische Vorteile, erspielte blitzsauber die frühe Führung und nutzte unsere Unachtsamtkeit nach einer leider geschenkten Ecke eiskalt aus. In der zweiten Halbzeit war es dann mehr oder minder ein Spiel allein auf das Gästetor. Leider gelang es uns aber über die gesamte Spielzeit fast nie, den letzten Pass sauber an den Mann zu bekommen. Glückwunsch dennoch an Weiden-Ost zum Sieg und das Unparteiischengespann zu einer sehr ansprechenden Leistung. Für uns heißt es jetzt Mund abwischen und weitermachen.“



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Wir agierten mit dem letzten Aufgebot; nur neun Spieler waren fit, der Rest war krank oder muskulär angeschlagen. Es war eine tolle Leistung der Moral. Wir mussten schon früher mit 3:0 führen, dann wäre der Sack zu gewesen. Mit der ersten richtigen Chance von Furth bekamen wir das Gegentor. Dadurch wurde es hintenraus gegen brutal kämpfende Further nochmal spannend. Ein verdienter Sieg – und ein großer Schritt, wenn nicht sogar der Schritt zum Klassenerhalt. Jetzt können wir durchatmen.“