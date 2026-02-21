Dezimierte Lohner zeigen Moral – 3:6 gegen starkes Vorwärts Nordhorn

svunionlohne - Instagram

Der SV Union Lohne hat am Samstagmittag ein intensives Testspiel gegen Vorwärts Nordhorn mit 3:6 (0:3) verloren. Gegen das Spitzenteam aus der Landesliga stand am Ende zwar eine deutliche Niederlage, doch insbesondere im zweiten Durchgang hinterließ die personell arg gebeutelte Mannschaft einen engagierten Eindruck.

Trotz der angespannten Personallage suchte Lohne in der Anfangsphase den Weg nach vorn und versuchte, mit mutigem Pressing Akzente zu setzen. Doch die Gäste zeigten ihre Klasse und nutzten sich bietende Räume konsequent. Früh geriet Union ins Hintertreffen, zur Pause stand ein 0:3 auf der Anzeigetafel. Die Effizienz der Nordhorner und kleine Unsauberkeiten im eigenen Spiel machten den Unterschied im ersten Durchgang.

Die Vorzeichen hätten kaum schwieriger sein können: Gleich zehn Akteure fehlten angeschlagen, verletzt oder krank. Neben Kamp, Berger, Stricker, Gels, Grau, Lake, Tengen, Koops und Mirco Strohecker musste Lohne weitere Ausfälle kompensieren. Unter diesen Voraussetzungen stellte die Partie gegen einen spielstarken Gegner aus Nordhorn eine echte Herausforderung dar.

Deutliche Steigerung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Lohne spürbar stabiler. Die Mannschaft kämpfte sich in die Partie zurück, zeigte Einsatzbereitschaft und Moral. Auch offensiv gelangen nun bessere Aktionen, die schließlich zu drei Treffern führten.

Brode, Speer und David Brink trugen sich für Union in die Torschützenliste ein. Zwar reichte die Leistungssteigerung nicht mehr, um das Spiel entscheidend zu drehen, doch das Auftreten im zweiten Durchgang war ein deutliches Signal in schwieriger personeller Lage.

Nachwuchs sammelt wertvolle Minuten

Besonders positiv: Mit Phil Foppe, Hannes Pollmann und Lian Felk standen gleich drei A-Jugendspieler über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. In einer anspruchsvollen Partie gegen einen hochklassigen Gegner sammelten sie wertvolle Erfahrung im Herrenbereich – ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung.

Ordentlicher Test unter schwierigen Bedingungen

Unterm Strich bleibt angesichts der personellen Engpässe ein ordentlicher Test. Die erste Halbzeit offenbarte die Grenzen gegen einen starken Gegner, die zweite Hälfte zeigte jedoch Charakter und Entwicklungspotenzial.

Nun richtet sich der Blick nach vorn. Die Hoffnung ist groß, dass im Laufe der kommenden Woche einige angeschlagene Spieler in den Kader zurückkehren. Zudem setzen Verantwortliche und Mannschaft auf bessere Witterungs- und Platzbedingungen, um die Vorbereitung optimal fortsetzen zu können.