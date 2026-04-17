 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielvorbericht

Dezimiert: RW Überacker reist mit nur drei Ersatzspielerinnen nach Thenried

Die Rot-Weißen wollen den Abstand nach unten vergrößern

von Dieter Metzler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Johanna Draude von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Thenried.
Johanna Draude von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Thenried. – Foto: Dieter Metzler

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Verletzungen und private Ausfälle dezimieren den Kader drastisch. Trotzdem will Trainer Fasching beim Tabellenzweiten punkten.

Schon im Heimspiel gegen den FFC Wacker München II war der Kader von RW Überacker stark ausgedünnt. Trotzdem gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching mit 2:1 und verteidigte Rang fünf. Nicht einfacher wird die Aufgabe am Samstag: Dann fährt der wegen Verletzungen und privater Ausfälle weiter dezimierte Kader mit nur drei Wechselspielerinnen zum Tabellenzweiten SV Thenried in den Landkreis Cham.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Thenried
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An ähnliche Voraussetzungen erinnert sich Fasching bereits aus dem Hinspiel. Auch damals konnte er nicht aus dem Vollen schöpfen, dennoch gewann seine Mannschaft im September mit 3:1.

In Thenried erwartet der RW-Coach nun eine schwere Aufgabe. Der Gegner gilt als heimstark und hat nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Kirchberg etwas gutzumachen. „Die wollen diese Scharte wieder ausmerzen“, sagt Fasching. Dennoch traut er seinem Team auch in der Oberpfalz etwas zu. Die verbliebenen Spielerinnen hätten die Qualität, Zählbares mitzunehmen. „Sollten wir es nicht schaffen, da zumindest einen Punkt zu holen, geht die Welt auch nicht unter“, sagt Fasching. (Dieter Metzler)