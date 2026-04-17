Dezimiert: RW Überacker reist mit nur drei Ersatzspielerinnen nach Thenried Die Rot-Weißen wollen den Abstand nach unten vergrößern von Dieter Metzler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Johanna Draude von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Thenried. – Foto: Dieter Metzler

Verletzungen und private Ausfälle dezimieren den Kader drastisch. Trotzdem will Trainer Fasching beim Tabellenzweiten punkten.

Schon im Heimspiel gegen den FFC Wacker München II war der Kader von RW Überacker stark ausgedünnt. Trotzdem gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching mit 2:1 und verteidigte Rang fünf. Nicht einfacher wird die Aufgabe am Samstag: Dann fährt der wegen Verletzungen und privater Ausfälle weiter dezimierte Kader mit nur drei Wechselspielerinnen zum Tabellenzweiten SV Thenried in den Landkreis Cham. Morgen, 16:00 Uhr SV Thenried Thenried RW Überacker RW Überacker 16:00 PUSH An ähnliche Voraussetzungen erinnert sich Fasching bereits aus dem Hinspiel. Auch damals konnte er nicht aus dem Vollen schöpfen, dennoch gewann seine Mannschaft im September mit 3:1.