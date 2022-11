Dezentraler Trainerlehrgang bietet neue Ausbildungsmöglichkeit Aktuelle Pressemitteilung des Fußballbezirk Schwarzwald

Bochingen – 14 Teilnehmer haben im September und im Oktober am ersten dezentralen Lehrgang „Kindertrainer-Zertifikat“ im Fußballbezirk Schwarzwald auf dem Sportgelände der SpVgg Bochingen teilgenommen. Ziel dieser neuen Ausbildungsmöglichkeit ist es, allen, die im Kinderbereich anfangen eine Mannschaft zu trainieren, dem Alter entsprechende Möglichkeiten aufzuzeigen, um ein Training leiten zu können. Gerade Mütter und Väter mit oder ohne fußballerische Erfahrung können durch ihre Jüngsten in diese Situation kommen.

Ein weiterer Lehrgang „Kindertrainer-Zertifikat“ hat gerade mit Unterstützung der SpVgg Aldingen begonnen. Hier werden die Präsenztage in der neuen Sporthalle in Aldingen durchgeführt, auch das ist in diesem Ausbildungsmodel möglich. Im Frühjahr 2023 finden weitere Lehrgänge in Dunningen (Halle) und Wehingen (Feld) statt. Näheres hierzu ist auf der Internetseite des Fußballbezirks Schwarzwald zu finden (https://www.wuerttfv.de/bezirk/schwarzwald/bildung-qualifizierung/).

Schulungsabend der SRG Rottweil

Rottweil – Am Montag, den 14. November, findet um 19.30 Uhr im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule in Rottweil der nächste Schulungsabend für Unparteiische der Schiedsrichtergruppe (SRG) Rottweil statt. Lehrwart an diesem Abend ist Leonardo Mimmo von der SRG Saulgau. Er referiert über das Thema „Wir alle gegen Gewalt“.

Die Teilnahme ist für alle Schiedsrichter der Rottweiler Gruppe Pflicht.

