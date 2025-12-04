Dezember-Marathon für Viktoria Goch

Mit einem überzeugenden 4:0-Auswärtserfolg beim GSV Moers hat Viktoria Goch am vergangenen Sonntag ein weiteres Mal eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert sich der Neuling in der Landesliga bereits erarbeitet hat. Am Donnerstagabend um 20 Uhr möchte die Viktoria im Nachholspiel gegen den VfB Speldorf erneut den Beweis erbringen, dass sie mit den Top-Teams der Klasse schritthalten kann. Aber wie hoch stehen die Chancen?

Ein Heimsieg würde das Team von Kevin Wolze wieder auf einen Zähler an den ESC Rellinghausen auf Relegationsplatz zwei und den SV Scherpenberg auf Rang drei heranbringen. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, muss die Viktoria einen kurios anmutenden Trend durchbrechen, der mittlerweile seit zwei Monaten anhält: Seit dem 5:0 gegen Rhenania Bottrop Anfang Oktober folgte für die Gocher auf einen Sieg immer eine Niederlage.

Der deutliche Erfolg gegen das Schlusslicht ist gleichzeitig auch der letzte Heimsieg, den die Viktoria feiern konnte. Zuletzt gab es zwei 0:1-Niederlagen gegen BW Mintard und den PSV Wesel. Das Nachholspiel gegen den VfB Speldorf hätte ursprünglich bereits am Samstag, 20. November, stattfinden sollen, doch die Witterungsbedingungen verhinderten eine Austragung im Gocher Hubert-Houben-Stadion.

Wolze: "Die Jungs sind heiß"

Dementsprechend froh ist Kevin Wolze, dass die Partie nun endlich über die Bühne gehen kann. „Wir freuen uns natürlich, dass das Spiel stattfindet – wenn jetzt nicht noch irgendetwas ganz Außergewöhnliches passiert“, sagt Wolze. „Die Jungs sind heiß und möchten die gute Form, die sie gegen den GSV Moers auf den Platz gebracht haben, gleich noch einmal zeigen.“

Zum Ende des Jahres wartet auf den Landesliga-Neuling ein strammes Restprogramm. Es folgen Meisterschaftsspiele gegen den 1. FC Lintfort (7. Dezember), den SV Budberg (12. Dezember) und das Kreispokal-Duell mit A-Ligist SV Nütterden (16. Dezember). Wolze: „Wir wollen in diesen vier Spielen in zwölf Tagen möglichst gut abschneiden, um uns eine gute Ausgangsposition für das neue Jahr zu erarbeiten.“