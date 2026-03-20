Deutz will sich revanchieren - Eilendorf und Vichttal gefordert

Der SV Eilendorf will die Niederlagenserie stoppen – Foto: Foto: Michael Schneiders

Während der Bonner SC nach dem knappen Pokalerfolg unter der Woche erneut beim SV Deutz 05 gastiert und dort den nächsten Big Point im Titelrennen landen will, steht am anderen Ende der Tabelle ein wichtiges Spiel an. Der VfL Vichttal brennt im Duell gegen die Borussia aus Lindenthal-Hohenlind auf einen Sieg, um die rote Laterne endlich abzugeben.

Drei Tage nach dem knappen Pokalaus fordert der SV Deutz 05 erneut den Bonner SC heraus – und es geht wieder um wichtige Punkte. Während Bonn die Tabellenführung angreifen will, geht es für Deutz um jeden Punkt im Abstiegskampf. Deutz-Trainer Omid Akhavan blickt trotz der knappen Niederlage unter der Woche optimistisch auf das erneute Aufeinandertreffen. „Am Mittwoch im Pokal haben wir bereits gegeneinander gespielt und es war von beiden Teams eine starke Leistung“, resümiert Akhavan. Für das Punktspiel am Samstag setzt der Coach vor allem auf die Mentalität seiner Jungs. „Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft. Jeder muss bereit sein, an seine Grenzen zu gehen – dann haben wir auch die Chance, erfolgreich zu sein“, so die klare Forderung. Dabei schiebt Akhavan den reinen Ergebnisdruck ein Stück weit beiseite und legt den Fokus auf die Identität seines Teams: „Unabhängig vom Ergebnis am Ende geht es vor allem darum, wie wir auftreten.“ Sollte Deutz die Intensität aus dem Pokalspiel erneut auf den Platz bringen, erwartet den Tabellendritten aus Bonn ein extrem ungemütlicher Nachmittag auf der rechten Rheinseite.

Borussia-Coach Daniel Huth geht trotz der Tabellensituation mit einer gehörigen Portion Respekt in die Partie. Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen der Saison sind noch präsent: „Der VfL Vichttal verfügt über eine torgefährliche Offensive, die Erfahrung haben wir im Hinspiel gemacht und sind gewarnt.“ Für Huth wird die defensive Stabilität der Schlüssel zum Erfolg sein: „Wir werden versuchen, gut zu verteidigen und mit Ball unsere eigenen Stärken einzubringen. Natürlich möchten wir unser nächstes Heimspiel direkt wieder gewinnen.“ Für die Gäste aus Vichttal hingegen könnte dieses Spiel eine Art Wendepunkt markieren. Vichttals Trainer Fatos Popova macht keinen Hehl aus der Bedeutung dieser 90 Minuten: „Der Sonntag wird ein Schlüsselmoment für uns.“ Trotz der schwierigen Aufgabe sieht er die große Chance, den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wiederherzustellen: „Mit einem Sieg können wir den Abstand auf die anderen Mannschaften weiter verkürzen und uns Stück für Stück aus den direkten Abstiegsplätzen befreien.“ Popova weiß jedoch, dass die Psyche eine tragende Rolle spielen wird: „Entscheidend wird sein, die richtige Tagesform zu erwischen und im Kopf bereit zu sein.“

Morgen, 15:15 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 Bonner SC Bonner SC 15:15 PUSH

Rheinsüd will den nächsten Sieg Der FC Rheinsüd Köln empfängt den FC Wegberg-Beeck zum direkten Duell der Tabellennachbarn. Mit einem Sieg könnten die Kölner den dritten Sieg in Folge einfahren. Doch Wegberg-Beeck reist mit der klaren Absicht an, den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano hat aktuell wenig zu beklagen. Nach zuletzt zwei Erfolgen hintereinander ist die Stimmung im Kölner Süden bestens: „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel und können endlich wieder aus dem Vollen schöpfen“, so Adriano, der personell keine Sorgen hat. Dennoch mahnt er zur höchsten Konzentration, da er ein „enges Spiel“ erwartet. Seine Analyse der Liga ist treffend: „Ab Platz vier ist es super ausgeglichen, jeder Punktverlust kann weh tun.“ Dass es bei Rheinsüd ungemütlich werden kann, ist auch in Wegberg bekannt. Trainer Goran Kovacevic stellt seine Mannschaft auf einen leidenschaftlichen Gegner ein: „Wir müssen uns auf ein hartes Spiel gefasst machen. Rheinsüd ist eine Mannschaft, die über 90 Minuten läuft und kämpft.“ Für Kovacevic ist klar, dass sich seine Mannschaft wie in besseren Spielen der Saison präsentieren sollte: „Wir müssen wieder an die Leistungen aus den ersten Spielen anknüpfen.“

Behauptet die Fortuna die Tabellenführung? Für die Fortuna ist die Marschroute unmissverständlich: Ein weiterer Dreier muss her. Es wäre der nächste Sieg in einer bisher makellosen Rückrunde, der den Kölnern helfen soll, die Tabellenführung zu behalten. Mit der ligaweit gefährlichsten Offensive im Rücken will der Spitzenreiter von Beginn an dominieren. Jeder Punktverlust könnte im engen Titelrennen den Sturz von Platz eins bedeuten. Ganz andere Sorgen plagen derweil die Gäste aus Bergisch Gladbach. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz ist mittlerweile auf bedrohliche vier Punkte zusammengeschmolzen. Die 09er wissen: In der aktuellen Phase der Saison zählt jeder Zähler, auch wenn die Hürde beim Tabellenführer kaum höher sein könnte.

Eilendorf lechzt nach dem ersten Heimsieg In Eilendorf steigt am Samstag ein Duell, das für die Gastgeber richtungsweisenden Charakter hat. Der SV Eilendorf empfängt den FV Wiehl und steht nach einer Serie von drei knappen Niederlagen unter Zugzwang. Während die Gäste aus dem Oberbergischen im gesicherten Mittelfeld rangieren, zählt für die Eilendorfer im Tabellenkeller jeder Punkt, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht vollends zu verlieren. Eilendorfs Trainer Nico Kampsmann macht keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft endlich die Belohnung für den betriebenen Aufwand einfahren muss. „Nach drei knappen Niederlagen in Folge wollen wir endlich wieder punkten und hoffentlich den ersten Heimsieg feiern“, so die klare Zielsetzung des Coaches. Mut macht ihm dabei der letzte Auftritt beim Tabellenzweiten in Aachen, wo man trotz der Niederlage eine starke Leistung zeigte. Kampsmann sieht den Schlüssel zum Erfolg in einer Mischung aus taktischer Disziplin und mentaler Stärke: „Aus Aachen können wir einiges Positives mitnehmen und wollen das am Samstag mit der bisher fehlenden letzten Überzeugung paaren.“ Dass die Aufgabe gegen den FV Wiehl kein Selbstläufer wird, ist ihm bewusst. Er stellt seine Elf auf einen technisch versierten Gegner ein: „Wir erwarten ein spielstarkes Team aus Wiehl, denen wir das Leben möglichst schwer machen wollen.“ Der Plan für die 80 Minuten steht bereits fest: „Wir werden über 80 Minuten maximale Intensität gehen.“

Morgen, 19:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FV Wiehl 2000 FV Wiehl 19:00 PUSH