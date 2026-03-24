Deutz überrascht – Eilendorf bricht den Bann

Im elften Versuch gelang dem SV endlich der erste Heimsieg – Foto: Michael Schneiders

Nach dem knappen Aus im Pokal, konnten die Deutzer in der Liga gegen Bonn gewinnen - und das mit einem eindrucksvollen Ergebnis. In einer engen Partie stand es zur Halbzeit noch 1:1 unentschieden. Wilde Minuten in der zweiten Halbzeit, mit zwei roten Karten für Bonn und einem erfolgreichen Elfmeter für die Gastgeber, brachten die Kölner dann auf die Siegerstraße. Gerade nach der Niederlage unter der Woche war das ein gutes Gefühl für den SV. Umso stolzer war Omid Akhavan auf seine Schützlinge: „Wir sind aktuell in einer sehr guten Verfassung. Wir konnten uns diesmal für unseren Einsatz und unsere Leistungen belohnen," resümiert Akhavan. Für den weiteren Verlauf der Saison hat der Coach eine klare Vorgabe an sein Team: „Jetzt müssen wir weiter konzentriert arbeiten und uns Schritt für Schritt bestmöglich weiterentwickeln. Das schaffen wir, wenn wir als Team geschlossen an einem Strang ziehen," erklärt Akhavan entschlossen. Mit drei Punkten Abstand auf einen Abstiegsplatz sind die Deutzer zwar immer noch im Abstiegskampf, aber die aktuelle Form sorgt für eine positive Stimmung. Auf der anderen Seite ist beim Bonner SC die Ernüchterung groß. Mit der dritten Niederlage im vierten Rückrundenspiel verliert die Kohler-Elf immer mehr den Anschluss an Spitzenreiter Aachen. So hatte man sich die Rückrunde bestimmt nicht vorgestellt.

Vichttal bleibt dran Dem VfL Vichttal gelang an diesem Wochenende der nächste wichtige Sieg im Abstiegskampf. Nach dem Sieg gegen Eilendorf vor zwei Wochen folgte nun der Auswärtssieg bei der Borussia aus Lindenthal. Fatos Popova war sich der Dringlichkeit des Sieges bewusst: „Es war ein extrem wichtiger Sieg für uns und auch vollkommen verdient. Wir waren sehr dominant und haben fast über die gesamte Zeit die Kontrolle gehabt," erfreut sich Popova. Ein wenig ärgerte den VfL-Coach aber, dass seine Mannschaft bis zur letzten Sekunde noch zittern musste: „Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt, um den Deckel früher drauf zu machen," erläutert Popova. Für die Gastgeber hingegen war es nun die zweite Niederlage in Folge und man muss den Blick wieder nach unten richten. Daniel Huth war nicht zufrieden mit seiner Mannschaft: „Das Spiel war erwartet intensiv und umkämpft. Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen und waren insgesamt mit Ball heute nicht gut genug."

Eilendorf holt ersten Heimsieg Im elften Anlauf war es endlich soweit. Der SV Eilendorf hat sich den ersten Heimsieg geholt. Darüber hinaus sprang man durch den Sieg wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Für Nico Kampsmann ein sehr positives Spiel: „Wir sind sehr froh über den ersten Heimsieg - die Jungs machen das aktuell sehr gut. Wir haben das Positive aus Aachen aufrechterhalten und sie richtig ergänzt." Neben dem Positiven hatte Kampsmann aber auch etwas zu bemängeln: „Über fünf geschossene Tore können wir sehr glücklich sein, allerdings müssen wir gegen den Ball deutlich mehr Intensität und Disziplin an den Tag legen. Wir wollen die Gegentore mindern. Da müssen wir zwingend besser werden und das am besten direkt am Mittwoch umsetzen." Am Mittwoch muss der SV auswärts nach Bonn, bevor dann die Osterpause ansteht.

Kein Sieger in Köln Das einzige Unentschieden an diesem Spieltag gab es in Köln. Nachdem Rheinsüd zur Halbzeit mit 2:0 führte, konnten die Gäste aus Wegberg-Beeck kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielen. Für Rheinsüds Trainer Glenn Adriano waren es zwei unterschiedliche Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit waren wir dominant und sind mit einem 2:0 in die Pause gegangen. Wir haben leider auch einen Elfmeter verschossen, damit haben wir den Gegner im Spiel gelassen," erklärt Adriano. Am Ende ist der Trainer sogar froh, dass seine Mannschaft noch das Unentschieden mitnehmen kann: „In der zweiten Halbzeit hat bei uns sehr viel gefehlt. Wir müssen nach dem Spiel sogar mit dem Punkt zufrieden sein. Respekt an den Gegner, der sich nie aufgegeben hat," lobt Adriano die Gäste. Goran Kovacevic schließt sich der Einschätzung seines Trainerkollegen an: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt. Wir haben dann aber eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt und müssen sogar drei Punkte holen. Am Ende ist das Ergebnis aber in Ordnung, weil die erste Hälfte an Rheinsüd geht und die zweite Hälfte an uns. Wir sind mit dem Punkt zufrieden," betont Kovacevic. Rheinsüd und Wegberg-Beeck bleiben damit im gesicherten Mittelfeld der Liga.