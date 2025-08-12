Deutz-Trainer Meybodi: "Menschlich und sportlich nicht zu ersetzen"

Der Neustart beim SV Deutz 05 ist in vollem Gange. Ali Meybodi (49), hatte das Team vier Spieltage vor Saisonende übernommen und für frischen Wind gesorgt – drei Siege aus vier Ligapartien sowie ein souveränes 4:0 im Pokalfinale gegen Blau-Weiß Köln sprangen heraus. Der Klassenerhalt in der Landesliga blieb dennoch verwehrt.

„Die Jungs haben wirklich in jeder Sekunde in den letzten Spielen alles gegeben. Wir haben wirklich an den Klassenerhalt geglaubt, wir haben gute Spiele gehabt, wir hatten gute Ergebnisse. Dazu kommt das gewonnene Pokalfinale gegen Blau-Weiß Köln. Am Ende des Tages hat es dann nicht gereicht, weil die Konkurrenz genauso kräftig und fleißig gepunktet hat. Das hatten wir dann leider nicht mehr in eigener Hand“, blickt Meybodi auf die vergangene Spielzeit zurück.

Die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison verläuft nach Plan. „Zufrieden mit der Vorbereitung bin ich auf jeden Fall. Top Einstellung, top Resonanz, hohe Trainingsbeteiligung. Die Jungs ziehen richtig gut mit. Eine Vorbereitung ist aber halt nur eine Vorbereitung. Das weiß man, da gilt es halt sich vorzubereiten. Der Zweck, große Schlüsse daraus zu ziehen, da ist es noch zu früh und wir haben jetzt noch über drei Wochen, bis es losgeht und da heißt es, jetzt kommt die Testspielphase und es wird Feintuning betrieben werden müssen.“

Personell ist noch nicht alles fix. „Wir sind noch nicht durch. Wir haben aktuell noch Gastspieler da, die wir uns anschauen und die Frist endet bekanntlich am 31. August. Bis dahin werden wir uns auch mit weiteren Optionen beschäftigen, sofern es welche gibt. Dann werden wir gucken, dass wir eine gute Mannschaft, einen guten Kader auf die Beine stellen. Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt.“

Schwer wiegt der Abschied von Kapitän Tobias Blum. „Ein Abgang, den wir nicht kompensieren werden können, ist Tobias Blum, langjähriger Kapitän, Inventar des SV Deutz 05. Menschlich und sportlich nicht zu ersetzen, da brauchen wir keinen Hehl draus zu machen. Er wird seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, dem Verein aber im Trainerteam erhalten bleiben. Glück im Unglück, dass wir ihn zumindest im Verein haben. Und er dann halt neben dem Platz beim Training gerade den jungen Spielern seinen Input geben kann.“

Vorsichtiges Ziel, klare Prioritäten

Konkrete Tabellenprognosen will Meybodi nicht abgeben. „Saisonziel ist aktuell wirklich noch schwer zu sagen. Für mich persönlich ist die Liga neu, für den SV Deutz 05 ist die Liga neu. Es ist nicht einfach, jetzt ein Saisonziel auszusprechen. Wir wollen gut in die Saison starten, das ist das erste Ziel.Danach werden wir weiter sehen."

Junge Talente im Fokus

Ein wichtiger Baustein des Plans: Integration der U19-Spieler aus der Mittelrheinliga. „Wir haben eine junge Truppe. Wir werden einige Spieler aus der U19 einbauen. Die sind schon bei uns fleißig im Training. Wir wollen auf jeden Fall die Mannschaft entwickeln, die einzelnen Spieler entwickeln – das ist für mich sehr wichtig. Außerdem müssen wir schnell als Mannschaft zusammenfinden, dass wir uns formieren und eine gute Rolle spielen, einen schönen Ball spielen, einen guten Fußball bieten.“

__________________________

📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.

➡️ Bei der Einsendung erklärst du uns gleichzeitig, dass Fotos oder Videos selbst erstellt wurden (oder du gibst die Quelle an), damit keine Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem räumst du uns unentgeltlich die Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung an dem übermittelten Foto oder Video für die Veröffentlichung ein.