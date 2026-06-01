Deutz siegt mit 4:3 nach 0:3-Rückstand – Meisterschaft entschieden

SW Köln hat den Klassenerhalt fix gemacht! – Foto: Sandro Henßchen

Das Meisterschafsrennen ist zwar entschieden, doch ein Kraftakt hat der Sportvereinigung Deutz 05 kurz vor dem Saisonfinale die Tür zur Landesliga wieder weit geöffnet. Nach einem scheinbar aussichtslosen 0:3-Rückstand beim SV Bergfried Leverkusen bewies die Diekamp-Elf Moral und bog die Partie in der letzten Minute noch in ein 4:3 um. Durch diesen Last-Minute-Sieg nutzten die Deutzer den parallelen Triumph von Spitzenreiter Schönenbach über die DJK Südwest aus und verdrängten die Konkurrenz vom begehrten zweiten Tabellenplatz.

Zentnerschwere Last fällt ab: Schwarz-Weiß Köln feiert Klassenerhalt Was für ein wilder Ritt für die Zuschauer, die Zeugen dieses denkwürdigen Acht-Tore-Krimis wurden! Der SC Schwarz-Weiß Köln hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga perfekt gemacht. In einem emotionalen und turbulenten Nachbarschaftsduell setzten sich die Gäste beim bereits feststehenden Absteiger Türkischer FC Köln am Ende mit 5:3 (1:2) durch. Da die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller parallel ebenfalls dreifach punktete, musste die Müller-Elf die Entscheidung zwingend aus eigener Kraft herbeiführen. Ramadani: Leerer Akku, Selbsteinwechslung und Stolz trotz Niederlage Obwohl der bittere Gang in die Kreisliga A für den Türkischen FC Köln bereits vor dem Anpfiff besiegelt war, dachten die Hausherren überhaupt nicht daran, dem Nachbarn die Punkte kampflos zu überlassen. Nach einem frühen Rückstand drehte der TFC die Partie noch vor der Pause in eine 2:1-Führung und bot dem Konkurrenten Paroli. TFC-Trainer Hasan Ramadani zollte seiner Truppe nach dem Abpfiff großen Respekt, verwies jedoch auf die unübersehbaren Verschleißerscheinungen einer langen Saison: „Zum Ende der Saison ist unser Akku definitiv leer. Wir haben heute noch mal alles auf dem Platz gelassen, was in uns steckt, und am Ende des Tages kann man so auch einfach mal verlieren. Ein ganz herzlicher Glückwunsch geht an Schwarz-Weiß zum vorzeitigen Klassenerhalt – das haben sie sich heute wirklich verdient.“

Der entscheidende Faktor im zweiten Durchgang war letztlich die personelle Überlegenheit der Gäste. Während Schwarz-Weiß frische Kräfte nachlegen konnte, pfiff der TFC personell aus dem letzten Loch – so sehr, dass der Coach selbst die Fußballschuhe schnüren musste: „Hinten raus konnten sie von der Bank einfach viel mehr nachschieben als wir. Ich musste mich heute mit meinen 46 Jahren sogar selbst einwechseln. Das war ehrlich gesagt absolut nicht mein Anspruch, aber es spiegelt eben perfekt unsere aktuelle personelle Situation wider.“ Trotzdem schnupperte der TFC bis zum Schluss an einer Überraschung. „Meiner Meinung nach haben wir es nämlich über weite Strecken echt gut gemacht. Das war ein wildes Hin und Her, das Spiel hätte am Ende auch 5:5 oder 6:6 ausgehen können. Aber in der Schlussphase hatte Schwarz-Weiß durch die frischen Kräfte von der Bank einfach mehr Luft und mehr Power“, analysierte Ramadani, der kurz vor dem Ende selbst die Riesenchance zum 4:4 auf dem Fuß hatte. Nun blickt er dem Saisonende erleichtert entgegen: „Wir sind jetzt unterm Strich alle froh, wenn die Saison vorbei ist und der Verein sich komplett resetten kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Ganze mal Revue passieren lassen, uns neu aufstellen und vor allem jeder mal den Kopf frei bekommt und in den Urlaub fährt.“ Nervenschlacht und das „Privileg“ ohne Etat Auf der Gegenseite fiel SW-Trainer Sven Müller ein wahrer Mount Everest vom Herzen. „Gestern ist definitiv ein Riesenrucksack an Druck von mir gefallen“, gab der Coach offen zu und sparte nicht mit Lob für den nimmermüden Gegner, der seiner Elf alles abverlangt hatte. Nach der frühen Führung durch Abdoul-Salam Samare (2.) geriet das Defensivspiel der Gäste ins Wanken. Zu allem Überfluss sickerten in der Halbzeit auch noch die Zwischenstände der Konkurrenz durch, was die Nervosität am Gürtel ins Unermessliche steigen ließ: „In der Halbzeitpause kannten wir bereits das Ergebnis aus Zündorf, was uns ehrlich gesagt alle sehr verwundert hat. Wir haben uns gesagt: ‚Gut Jungs, wir haben jetzt noch 45 Minuten, lasst uns einfach das Beste daraus machen.‘ Wir haben ein paar Dinge verändert, da wir es im ersten Durchgang nicht geschafft hatten, genug Druck auf den Ball zu bekommen. Das hat sich mit dem Wiederanpfiff komplett geändert.“ Die Umstellungen fruchteten: Schwarz-Weiß drehte das Spiel binnen weniger Minuten zum 3:2, fing sich im Gegenzug aber postwendend das 3:3. Erst in der 79. Minute erlöste Samare sein Team mit dem 4:3, ehe Christoph Siggini in der Nachspielzeit (90.+3) den Deckel draufmachte – Sekunden nachdem der TFC-Coach die dicke Möglichkeit zum Ausgleich vergeben hatte. Für Müller ist das Erreichen des Klassenerhalts im verflixten zweiten Bezirksliga-Jahr ein historischer Meilenstein, besonders unter den einzigartigen Bedingungen des Vereins: „Ich muss meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment machen. Wie die Jungs zurückgekommen sind und all diese Rückschläge in diesem Spiel verkraftet haben, war überragend. Unterm Strich gilt ein riesiges Dankeschön jedem einzelnen Spieler, dem Staff und dem gesamten Verein, der immer an uns geglaubt hat. Es war wirklich nicht leicht. Ich hatte mir eigentlich das Ziel gesteckt, den Klassenerhalt frühzeitiger klarzumachen, aber am Ende des Tages zählt nur das nackte Ergebnis: Wir haben das verflixte zweite Jahr überstanden und die Sicherheit, auch nächste Saison wieder in der Bezirksliga spielen zu dürfen.“ Diesen Erfolg feiert man bei Schwarz-Weiß mit Stolz und dem Bewusstsein, etwas Außergewöhnliches geschafft zu haben. Müller schloss sein Saisonfazit mit einer Liebeserklärung an den echten Amateurfußball und einem Aufruf an potenzielle Neuzugänge: „Für uns als kleinen Verein sehen wir das als absolutes Privileg. Wir haben einen extrem geringen finanziellen Rahmen – im Grunde haben wir gar keinen Etat und bei uns bekommt keiner eine müde Mark Geld. Hier spielen wirklich nur Jungs, die einfach extrem viel Bock auf Fußball haben. Darauf legen wir auch allergrößten Wert: Unsere Spieler sollen sich mit dem Verein und dem Fußball identifizieren, nicht mit der Kohle. In diesem Zuge: Spieler, die eine neue Herausforderung suchen und sich dieser Aufgabe stellen wollen, sind jederzeit herzlich eingeladen, bei uns im Training vorbeizuschauen!“

0:3-Schock weggesteckt: Deutz 05 feiert Last-Minute-Wahnsinn bei Bergfried Was für ein Drama am vorletzten Spieltag! Die Sportvereinigung Deutz 05 hat im Aufstiegsrennen ein schier unmögliches Comeback hingelegt und steht nach einem Herzschlagfinale dicht vor dem Sprung in die Landesliga. Die Rechtsrheinischen gewannen beim SV Bergfried Leverkusen nach einem scheinbar aussichtslosen 0:3-Rückstand noch mit 4:3. Durch diesen Last-Minute-Erfolg nutzten die Deutzer den Ausgang des Top-Spiels aus, zogen in der Tabelle an der DJK Südwest vorbei und kletterten auf den begehrten zweiten Platz. Am kommenden finalen Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp den Aufstieg im Heimspiel gegen den FC Hürth II nun wieder komplett in der eigenen Hand. Dabei sah nach knapp 50 Minuten alles nach einem Leverkusener Heimsieg aus. Till Juber mit einem Doppelpack (27./47.) und Timo Lutz (29.) hatten die Gastgeber mit 3:0 in Front geschossen. Doch ein Eigentor von Maik Maier (51.) wirkte wie ein Defibrillator für die Deutzer Lebensgeister. Okan Dönmez (57.) und Volkan-Hüseyin Sevinc (80.) glichen die Partie sensationell aus, ehe Pureshasukenta Patrick in der 90. Minute den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer über die Linie wuchtete. Müller: „Das ist dann einfach Frustrationsstufe 100“ Bergfried-Trainer Stefan Müller stand nach dem Abpfiff die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Seine Mannschaft hatte den Favoriten über weite Strecken am Rande einer Niederlage, gab den sicher geglaubten Dreier jedoch durch haarsträubende Fehler im Defensivverhalten noch komplett aus der Hand. „Wir haben super angefangen, haben sehr konzentriert im Kollektiv verteidigt und ein gutes Umschaltspiel an den Tag gelegt. In meinen Augen führten wir zu diesem Zeitpunkt auch völlig verdient mit 2:0. Wir gehen in die Pause, machen kurz nach dem Seitenwechsel direkt das 3:0 – und haben dann mit dem vermeintlichen Rückenwind vielleicht ein bisschen runtergefahren. Wir sind danach nicht mehr mit der kompletten Entschlossenheit zu Werke gegangen. Man muss allerdings auch sagen: Selbst nach dem 3:0 hatte man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass bei Deutz der Stecker gezogen war.“ Das plötzliche 1:3 beschrieb Müller als einen „herben Weckruf und ein absolutes Lebenszeichen“ des Gegners. Dass sich seine Elf am Ende ohne Punkte auf dem Platz wiederfand, kreidete er vor allem den eigenen Unkonzentriertheiten an: „Am Ende des Tages entscheiden in diesen Duellen gegen die Top-Mannschaften einfach die kleinsten Fehler über Sieg oder Niederlage. Im Grunde macht Deutz aus vier – teils nicht mal richtig klaren – Torchancen eben vier Tore. An drei Gegentreffern sind wir zudem direkt selbst beteiligt, weil wir den Gegner regelrecht zum Toreschießen eingeladen haben. Das ist dann einfach Frustrationsstufe 100, weil wir uns selbst um den verdienten Lohn bringen.“ In der absoluten Crunchtime der Partie sah der Leverkusener Coach auch ein mentales Übergewicht beim neuen Tabellenzweiten: „Hinten raus wollte Deutz den Sieg dann vielleicht auch einfach ein Stück weit mehr als wir. Möglicherweise haben wir in den ersten 50, 60 Minuten zu viele Körner gelassen. Am Ende war es eine reine Willensleistung von Deutz, die den Ball in der Nachspielzeit irgendwie zum 4:3-Endstand reingewuchtet haben. Für uns ist das im ersten Moment natürlich eine äußerst beschissene Situation. Aber so ist es nun mal. Für mich ist jetzt entscheidend, dass wir aus solchen Geschichten lernen.“ Ein Sonderlob für den Retter in der Not Auf der anderen Seite glich die Gemütslage bei Deutz-Trainer Hannes Diekamp einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nach einer völlig verkorksten ersten Hälfte und dem schnellen Nackenschlag nach dem Seitenwechsel rang der Coach fast nach Worten, um den unbändigen Stolz auf seine Truppe auszudrücken. „Die erste Halbzeit war wirklich gar nicht gut von uns. Der Gegner hat es aber auch sehr gut gemacht – Bergfried hätte zur Halbzeit schon deutlich höher führen können, wenn nicht sogar müssen. Wir haben dann in der Pause umgestellt, bekommen dann aber direkt nach dem Seitenwechsel diesen brutalen Nackenschlag mit dem 0:3. Was die Jungs danach jedoch an Moral bewiesen haben, ist wirklich absolut beeindruckend.“ Neben dem kollektiven Kampfgeist hob Diekamp einen Akteur ganz besonders hervor: Keeper Alexander Schiffer, der beim Stand von 1:3 und 3:3 mit sensationellen Paraden verhinderte, dass die Leverkusener den Sack endgültig zumachten. „Ich ziehe alle Hüte, die ich habe – ich bin einfach super stolz auf diese Truppe. Ein ganz großer Dank gilt heute auch unserem Torhüter: Alex hat danach zwei bis drei Dinger überragend gehalten. Ich glaube, wenn wir in diesen Situationen das 2:4 bekommen, dann ist das Spiel gelaufen. Aber er hat uns da wirklich im Spiel gehalten, und so wurde es am Ende ein echter Sieg der Moral. Da war sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber unter dem Strich zählen nur die drei Punkte, und das ist das Einzige, was wichtig war. Jetzt haben wir es nächste Woche wieder komplett in der eigenen Hand – und genau das war es, was wir uns für den letzten Spieltag gewünscht haben.“

Joker-Glück: Hürth II siegt gegen dominante Rheindörfer Ein torreiches Duell bekamen die Zuschauer in Hürth geboten. Der FC Hürth II feierte gegen die SpVg Rheindörfer einen hart umkämpften 4:2 (2:2)-Heimerfolg und fuhr damit den dritten Sieg in Serie ein. Während die Hürther Reserve durch den Dreier den zehnten Tabellenplatz felsenfest absicherte, verpassen es die Gäste aus dem Kölner Norden, Boden gutzumachen. Trotz der Niederlage verbleiben die Rheindörfer jedoch auf dem fünften Rang. Die Geschichte des Spiels schrieben auf der einen Seite eine mangelnde Kölner Effizienz trotz spielerischer Dominanz und auf der anderen Seite das glückliche Händchen des Hürther Trainerteams, das den Sieg in der Schlussphase einwechselte. Frohn: „Goldrichtige Wechsel“ Hürths Trainer Thomas Frohn zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit der leidenschaftlichen Leistung seiner Mannschaft, sparte im ersten Durchgang jedoch nicht mit Kritik an der eigenen Hintermannschaft. Die zweimalige Führung durch einen Doppelpack von Mohammed-Yassin Mokeddem (12./19.) gaben die Hausherren nämlich jeweils wieder leichtfertig aus der Hand. „In den ersten 45 Minuten haben wir den Gegner durch Unkonzentriertheiten regelrecht zu seinen beiden Toren eingeladen – das war absolut vermeidbar. Abseits dieser defensiven Geschenke haben wir aber eine super erste Hälfte gespielt.“ In der zweiten Halbzeit erhöhten die spielstarken Gäste den Druck, doch Frohn bewies an der Seitenlinie ein goldenes Händchen. Der eingewechselte Rick Dockweiler avancierte zum perfekten Vorbereiter und bediente sowohl Muhammed Yasin Peru zum 3:2 (75.) als auch Anton Georgiev zum erlösenden 4:2-Endstand (87.). „Im zweiten Durchgang waren die Rheindörfer dann zwar spielerisch besser, allerdings konnten wir die Partie heute durch goldrichtige Wechsel noch mal entscheidend in unsere Richtung biegen und unser Spiel nach vorne pushen. Damit haben wir nun sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen die Rheindörfer gewonnen. Aus meiner Sicht haben wir es hier in beiden Partien mit einer absoluten Spitzenmannschaft zu tun gehabt, was diesen Erfolg umso wertvoller macht.“ Mit dem dritten Dreier in Folge im Rücken blickt Frohn nun voller Vorfreude auf das finale Saisonwochenende: „Wir sind super zufrieden, dass wir jetzt den dritten Sieg in Serie eingefahren haben. Wir peilen nun einen richtig starken Saisonabschluss an – das wäre die verdiente Belohnung für die emotionale Berg- und Talfahrt in dieser Rückrunde. Ein großes Kompliment an den Gegner, aber wir haben heute leidenschaftlich dagegengehalten und vor allem bei diesen hohen Temperaturen eine großartige Willensleistung auf den Platz gebracht, um die drei Punkte hierzubehalten!“ Tillmann: "Wie wir dieses Spiel verlieren konnten..." Auf der Gegenseite herrschte bei den Rheindörfern großes Rätselraten darüber, wie man trotz einer optischen Überlegenheit und bester Einschussmöglichkeiten mit leeren Händen die Heimreise antreten musste. Trainer Sebastian Tillmann war die Enttäuschung über die mangelnde Kaltschnäuzigkeit seiner Offensivreihe deutlich anzumerken. „Wie wir dieses Spiel in Hürth mit 2:4 verlieren konnten, ist für mich immer noch schwer zu begreifen. Wir hatten erneut über weite Strecken deutlich mehr Spielanteile, haben variabel agiert, kamen gut in die gefährlichen Räume und haben uns klare Torchancen erarbeitet. Mit dem Ball kann man der Mannschaft grundsätzlich kaum einen Vorwurf machen – außer eben, dass wir aus unseren Möglichkeiten aktuell einfach zu wenig machen.“ Die Effizienz war an diesem Nachmittag das große Manko des Tabellenfünften. Gleichzeitig bemängelte Tillmann das Defensivverhalten in den entscheidenden Situationen, das im krassen Widerspruch zum eigenen Anspruch steht. „Wir brauchen im Moment gefühlt vier bis fünf Großchancen, um ein Tor zu erzielen. Das ist auf diesem Niveau schlicht zu ineffizient. Gleichzeitig bekommen wir unsere Gegentore viel zu einfach und teilweise viel zu billig. Das ist absolut nicht unser Anspruch, und so kannst du in der Bezirksliga auf Dauer einfach nicht bestehen. Trotzdem wäre es jetzt völlig falsch, alles schlechtzureden. Man sieht ganz klar eine Entwicklung in unserem Spiel, gerade in der Variabilität und darin, wie schwer wir für den Gegner auszurechnen sind.“ Trotz der Enttäuschung der letzten Wochen verliert der Kölner Coach nicht den Blick für das große Ganze einer insgesamt sehr erfolgreichen Spielzeit: „Leider haben wir uns in den letzten Wochen die bis dahin hervorragende Saison ein Stück weit selbst beschädigt. Dennoch müssen wir das große Ganze betrachten, und auf das können wir insgesamt weiterhin sehr zufrieden zurückblicken. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen, hart weiterzuarbeiten und die Saison sauber zu Ende zu bringen.“

Pflichtaufgabe erfüllt, Rettung vor Augen Der CfB Ford Köln-Niehl hat seine Hausaufgaben im Abstiegskampf erledigt und das Schlusslicht SC Brühl plangemäß mit 5:1 (2:1) in die Schranken gewiesen. Vor rund 50 Zuschauern ließen sich die Kölner auch von einem frühen Schock nicht aus dem Konzept bringen und hielten ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge vor dem allerletzten Spieltag bei drei Punkten. Die Marschroute für das anstehende Saisonfinale ist damit glasklar: Gegen den Heiligenhauser SV reicht der Mannschaft von Trainer Yannick Zierden bereits ein einziger Zähler, um den endgültigen Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Früher Rückstand rüttelt die Zierden-Elf wach Dabei begann der Nachmittag für die Hausherren denkbar holprig. Bereits in der zehnten Minute nutzte Julian Helmbold eine Unachtsamkeit in der Niehler Hintermannschaft und schoss den bereits feststehenden Absteiger überraschend mit 1:0 in Front. Erst nach knapp einer halben Stunde fand der Favorit die passende Antwort: Lennart Friederichs besorgte in der 29. Minute den psychologisch immens wichtigen Ausgleich, ehe Luke Lachenicht die Partie noch vor dem Pausenpfiff komplett zugunsten der Kölner drehte (36.). Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Brühler nach, und Niehl nutzte die sich bietenden Räume aus. Alexander Runkel (71.) und der eingewechselte Hasan Coskun (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor Friederichs in der Nachspielzeit (90.+1) mit seinem zweiten Tagestreffer den deutlichen 5:1-Endstand markierte. Zierden: „Sicher ist nämlich noch lange nichts!“ Trotz des standesgemäßen Endergebnisses sparte Niehls Trainer Yannick Zierden nach dem Schlusspfiff nicht mit kritischen Tönen. Der spielerische Auftritt seiner Elf entsprach nach dem frühen Gegentreffer über weite Strecken nicht dem Standard, den das Team in den erfolgreichen Vorwochen etabliert hatte. „Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen, sind dann aber mit dem Gegentor leider wieder in alte Muster verfallen. Das war über weite Strecken nicht das Spiel, das wir noch in den vergangenen Wochen auf den Platz gebracht haben. Aber unter dem Strich geht es am Ende des Tages um Punkte – und das waren heute drei extrem wichtige Zähler für uns!“ Mit dem komfortablen Polster im Rücken will Zierden von verfrühten Feierlichkeiten absolut nichts wissen. Der Fokus richtet sich ab sofort voll und ganz auf das finale Duell der Saison, in dem noch einmal eine absolute Topleistung vonnöten sein wird. „Mit dem HSV erwartet uns im Saisonfinale allerdings ein richtig dicker Brocken und alles andere als ein einfaches letztes Spiel. Wir müssen jetzt dringend wieder an die positiven Auftritte der letzten Wochen anknüpfen, um unser großes Ziel im letzten Spiel endgültig zu erreichen. Sicher ist nämlich noch lange nichts!“