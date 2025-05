Deutz muss mal wieder punkten - Drei Teams im Fernduell um Platz zwei

Beim Aufsteiger läuft quasi die gegensätzliche Entwicklung ab. Nach einer durchwachsenen Hinserie startete das Team von Trainer Sascha Zinken mit einem Überraschungssieg gegen Bornheim ins neue Jahr und gewann im Anschluss fünf weitere Partien. Der TuS zeichnet sich durch seine enorme Heimstärke aus und setzte sich insbesondere in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller ein ums andere Mal durch. Mit 36 Punkten ist der Puffer zur Abstiegszone groß genug, um einigermaßen entspannt in den Saisonendspurt zu gehen. Davon kann bei Deutz offensichtlich noch nicht die Rede sein. Am 26. Spieltag sollten endlich mal wieder Punkte her. Am besten natürlich gleich drei. Immerhin empfangen die Deutzer, bei denen momentan die Interimstrainer Yilmaz Ardic, Tobias Blum und Mats Goldmann den Ton angeben, den TuS auf dem eigenen Platz. Auswärts ist Marialinden nämlich bei weitem nicht so stark.

Bei der Sportvereinigung Deutz 05 wird wahrscheinlich aktuell nur sehr ungern auf die Tabelle geschaut. Besonders auf die der Rückrunde. Denn der Einbruch, den die Kölner in der zweiten Saisonhälfte bislang erleben, ist schon äußerst bitter. Vom fünften Platz nach der Hinrunde folgte mit sieben Niederlagen aus zehn Rückrundenpartien der Absturz auf den letzten Platz. Dazu gab es zuletzt auch noch einen Wechsel auf der Trainerbank . Ganze elf Mannschaften zogen seit der Winterpause tabellarisch an den 05ern vorbei. Unter anderem auch der kommende Gegner, der TuS Marialinden.

Offener Dreikampf um Rang zwei

Angesichts der Ausgeglichenheit innerhalb der Liga wäre in der Winterpause wohl eine ganze Reihe von Szenarien für die Schlussphase der Saison denkbar gewesen. Ein offener Dreikampf um Tabellenplatz zwei wäre aber wahrscheinlich eher nicht so oft genannt worden. Genau das zeichnet sich nun allerdings ab. Spätestens nach dem Rheinbacher 2:0-Sieg im Topspiel gegen den SSV Homburg-Nümbrecht vor einer Woche, ist wieder völlig offen, welche Mannschaft den Platz hinter dem SSV Bornheim belegt und damit womöglich als zweites Team der Staffel in die Mittelrheinliga aufsteigt.

Die besten Karten hatte lange Nümbrecht, das jedoch wie Deutz eine schwache Rückrunde spielt und so einen Acht-Punkte-Vorsprung auf Rang drei verspielte. Seit dem vergangenen Spieltag nach Punkten gleichauf: der SC Rheinbach. Nach dem Trainerwechsel in der Frühphase der Saison brauchte die Mannschaft etwas Zeit, um unter Spielertrainer Ulas Önal Konstanz ins Spiel zu bringen, mittlerweile wirkt das Rheinbacher Konstrukt aber etwas gefestigter. Das Momentum spricht gerade für den SCR. Und dann wäre da noch der Dritte im Bunde, der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen und Toptransfer Felix-Benedict Neuhäuser (sechs Tore in neun Spielen) mauserte sich die Borussia fünf Spieltage vor Schluss zur besten Rückrundenmannschaft. Nach der Hinrunde betrug der Rückstand auf Rang zwei noch 14 Punkte, jetzt sind es nur noch zwei. Ein direktes Duell der drei Aufstiegskandidaten gibt es übrigens nicht mehr. Das mehrwöchige Fernduell wird somit am Wochenende eingeläutet.