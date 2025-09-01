Deutz mit Nervenstärke – Schönenbach erster Spitzenreiter

Der erste Spieltag der Bezirksliga 1 hatte es in sich – mit Jubel und Ernüchterung. Absteiger Deutz 05 startete mit einem intensiven 3:2-Sieg gegen den TV Hoffnungsthal in die Saison, zeigte dabei aber auch Nerven und ließ die Gäste lange hoffen. Anders die Stimmung bei Bergfried Leverkusen: Beim 0:4 in Schönenbach musste die Diekamp-Elf eine bittere Lektion zum Auftakt hinnehmen. Die torreichste Partie des Spieltags war der 6:5-Auftaktsieg des SV Frielingsdorf zu Gast bei Schwarz-Weiß Köln.
Die DJK Südwest Köln ist mit einem Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den FC Hürth II setzte sich das Team von Trainer Daniel Errens mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen erfolgreichen Auftakt.
Die Gastgeber taten sich in den ersten Minuten noch schwer, fanden aber schnell die richtige Anpassung. „Wir haben erst mal ein paar Minuten gebraucht, um uns auf die Dreierkette von Hürth 2 einzurichten, haben uns dann recht zügig dem Spielsystem vom Gegner angepasst“, erklärte Errens. Nach einem verschossenen Strafstoß blieb Südwest stabil und belohnte sich in der 33. Minute mit dem 1:0 durch Jona Steinbach. "Der verschossene Elfmeter hat uns nicht aus dem Rhythmus gebracht und die Reaktion war dann gut“, so der Coach.
Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Südwest den besseren Start. Eine starke Balleroberung auf der Außenbahn führte zum 2:0 durch Max Berghaus (50.). „Das zweite Tor war eine Willensleistung von unserem Außenbahnspieler, der sich sehr gut durchsetzt und dann das Ding scharf macht, reinbringt und Max Berghaus dann zentral vollstrecken konnte“, schilderte Errens.
Die Gäste aus Hürth gaben sich jedoch nicht geschlagen. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Memet Kurtisi den fälligen Elfmeter zum 2:1-Anschluss (60.). „Hürth hat dann überwiegend mit langen Bällen gearbeitet. Die kamen auch gefährlich hinter unsere Kette“, erkannte Errens an.
Die Schlussphase war hektisch, Hürth warf alles nach vorne, während Südwest verpasste, die Entscheidung zu erzwingen. „Die letzten 15 Minuten waren ein bisschen wild, Hürth hat alles nach vorne geschmissen, wir haben unsere Konter leider nicht nutzen können, die Chance war da auf 3:1 wieder zu stellen“, erklärte Errens. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg.
Der Absteiger Deutz 05 ist mit einem Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den TV Hoffnungsthal setzte sich die Elf von Trainer Ali Meybodi in einem umkämpften Spiel mit 3:2 durch.
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Schon nach fünf Minuten traf Okan Dönmez zur Führung, Jeffrey Eshun erhöhte wenig später auf 2:0 (11.). „Wir schießen in den ersten zehn Minuten zwei Tore, liegen 2:0 vorne und der Gegner war dadurch verunsichert. Wir hatten noch einige richtig gute Aktionen – unter anderem einen Lattentreffer – die wir liegen gelassen haben“, analysierte Meybodi.
Statt für die Vorentscheidung zu sorgen, ließ Deutz Hoffnungsthal zurück ins Spiel. Christoph Hankammer (33.) und Clirim Haxhimusa per Foulelfmeter (45.+3) glichen noch vor der Pause aus. Doch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte Ilias Koaibi die Gastgeber mit einem sehenswerten Dropkick aus 20 Metern erneut in Führung (45.+6). „Das war natürlich ein sehr guter Zeitpunkt. In der ersten Halbzeit ist das Momentum wirklich mehrmals gekippt“, so Meybodi.
Nach dem Seitenwechsel drängte Hoffnungsthal auf den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit hat Hoffnungsthal viel investiert, viel und oft über lange Bälle, hatte uns unter Druck gesetzt. Wir hatten da schon einige brenzlige Situationen zu überstehen. Das war schon eine Drangphase des Gegners, die unsere junge Truppe bis auf zwei oder drei Ausnahmen gut gemeistert hat“, erklärte der Deutz-Coach.
Seine Mannschaft vergab in der Schlussphase allerdings beste Chancen zur Entscheidung: „Aals Hoffnungsthal etwas offener wurde, hatten wir noch gute Kontermöglichkeiten. Das waren ein- bis zwei hundertprozentige Chancen, die wir machen müssen.“
So blieb es bis zum Abpfiff spannend, ehe Deutz jubeln durfte. Meybodi sah darin auch einen Lernschritt für seine Mannschaft: „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, wenn auch ein extrem hart erkämpfter. Gerade in der zweiten Halbzeit war das kein Feuerwerk unsererseits, sondern es ging eher darum, dass wir die Führung verteidigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Reifeprozess, gerade für eine junge Truppe.“
Auch Hoffnungsthal war trotz Niederlage nicht unzufrieden. „Wir lagen 2:0 im Rückstand und Deutz hätte noch ein Elfmeter bekommen können oder müssen. Danach kamen wir besser ins Spiel, nach einem schönen Tor zum 2:1 kriegen wir einen Strafstoß zugesprochen und es steht 2:2", erklärte Sportleiter Maciek Gawlik. Trotz des Rückschlags kurz vor dem Pausenpfiff sei die Mannschaft aber gut aus der Kabine gekommen. "Wir erspielen uns auch gute Möglichkeiten, machen aber das Tor nicht und verlieren dann 3:2. Wenn man die erste und zweite Halbzeit so addieren würde, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. So hat aber Deutz gewonnen – von daher Mund abputzen, weitermachen und hoffen, dass es nächste Woche dann besser läuft.“
Die SpVg Rheindörfer Köln-Nord ist mit einem souveränen Erfolg in die neue Saison der Bezirksliga gestartet. Vor 100 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Tillmann mit 3:0 gegen den CfB Ford Köln-Niehl durch.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Julian Potisk die Gastgeber mit einem Doppelschlag (60./67.) auf die Siegerstraße. Nur sieben Minuten später sorgte Luca Struth (74.) mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Rheindörfer überzeugte dabei vor allem in der zweiten Hälfte mit Effizienz und klaren Aktionen vor dem Tor.
Bei den Gästen herrschte dagegen Enttäuschung. Trainer Dogan Oymak fand nach dem Spiel klare Worte: „Glückwunsch an die Rheindörfer, sie haben heute verdient gewonnen. Wir haben es leider nicht geschafft, auf unserem gewohnten Level zu agieren. Durch die vielen Verletzungen konnten wir wichtige Abläufe nicht umsetzen, was die Rheindörfer clever ausgenutzt haben.“
Gleichzeitig nahm er seine Mannschaft in Schutz: „Einen Vorwurf mache ich meinen Jungs aber nicht – ganz im Gegenteil: Viele mussten heute auf ungewohnten Positionen ran, haben alles gegeben und mit viel Herzblut gespielt. Darauf bin ich sehr stolz.“
Sorgen bereiten dem Ford-Coach zwei zusätzlichen Ausfälle: „Jetzt liegt es an mir und an uns als Team, in der kommenden Woche das Maximum aus der Situation herauszuholen.“
Der FC Rheinsüd ist mit einem Auswärtserfolg in die neue Saison gestartet. Beim Aufsteiger SC Brühl setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer mit 2:0 durch und nahm verdient die ersten drei Punkte mit.
Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen, taten sich aber auf dem schwer zu bespielenden Platz zunächst schwer, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Ein früher Treffer nach der Pause wurde wegen Abseits aberkannt, erst in der 57. Minute brachte Yannick Kusche sein Team in Führung. Als Constantin Steden einen abgefälschten Schuss zum 2:0 verwandelte (71.), war die Partie entschieden. Brühl hatte Pech, als ein Kopfball ans Aluminium ging, insgesamt aber waren die Gäste das reifere Team.
Rheinsüd-Coach Stefan Krämer sprach anschließend von einem „hochverdienten Sieg“: „Wir waren über die komplette Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Für mein Empfinden war es zu lange ein zu enges Spiel. Wir haben es nicht geschafft, wirklich Profit aus unserer Feldüberlegenheit zu schlagen und hatten vor der Halbzeit Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten.“
Zur zweiten Hälfte stellte Krämer sein Team neu ein: „In der Halbzeit haben wir ein paar Sachen angesprochen, ein paar Sachen justiert und sind dann auch ganz ordentlich rausgekommen. Auf dem sehr großen Rasenplatz war es nicht so einfach zu spielen, technisch unsauber – wir haben kein Tempo ins Spiel bekommen. Nach dem 2:0 haben wir es verpasst den Deckel draufzumachen. Aber am Ende zählt, dass wir mit einem Dreier in die Saison starten, das haben wir getan.“
Brühls Trainer Arif Cinar sah sein Team trotz der Niederlage auf einem guten Weg: „Da wir momentan noch nicht fit sind, uns noch locker drei bis vier Wochen fehlen wegen der Vorbereitung, haben wir bewusst gesagt, dass wir hinten dicht stehenwollen und versuchen zu kontern. Das haben wir teilweise auch sehr gut gemacht. Wir hätten auch in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder gut angefangen, dann machte Rheinsüd das 1:0 – auch souverän. Das 2:0 war ein abgefälschter Schuss. Wir hatten dann einen Pfostentreffer und haben versucht, noch was zu machen, aber Rheinsüd hat verdient gewonnen.“
Der Brühler Coach richtete den Blick gleich nach vorne: „Man hat bei uns gemerkt, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Ich bin aber mit der Leistung zufrieden und vermute, dass wir nach drei, spätestens vier Wochen erst da sind. Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, Rheinsüd hat verdient gewonnen, und dann müssen wir gucken, wie wir das im nächsten Spiel gegen den TFC besser machen.“
Der SSV Jan Wellem hat zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison seine Favoritenrolle bestätigt und sich vor 150 Zuschauern mit 3:1 gegen den Aufsteiger Türkischer FC Köln durchgesetzt.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 30 Minuten durch Phil Kramer in Führung. Der TFC zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich noch vor der Pause durch Jan Bimmler (37.) aus. In einer intensiven zweiten Halbzeit war es erneut Kramer (65.), der Jan Wellem mit seinem zweiten Treffer zurück in Front brachte. Für die endgültige Entscheidung sorgte Neuzugang Ashraaf Yamba in der 80. Minute.
Trainer Alexander Voigt zeigte sich zufrieden, verwies aber auch auf Steigerungsbedarf: „Es war das erwartete Auftaktspiel, es lief lange noch nicht alles glatt, gerade spielerisch war es ziemlich holprig, aber damit hatten wir auch gerechnet. Gegen einen Aufsteiger, der mit einer gewissen Euphorie kommt ist es nicht einfach. Alles in allem ist es ein verdienter Sieg, wir hatten mehr vom Spiel und mehr Möglichkeiten. Dafür, dass mir acht Spieler gefehlt haben, war das schon eine sehr, sehr vernünftige Vorstellung.“
Auch Gästecoach Oguz Kahraman zog ein positives Fazit trotz der Niederlage: „Gegen einen der Favoriten der Liga haben wir von Minute eins an sehr gut aufgestellt. Durch drei Unachtsamkeiten sind im Endeffekt die Tore entstanden. Ich glaube, dass sowohl in Hälfte eins als auch Hälfte zwei wir Jan Wellem nicht diese klaren Chancen überlassen haben. In meinen Augen war es ein phasenweise ausgeglichenes Spiel.“
Besonders lobte Kahraman den Auftritt seiner Elf im ersten Abschnitt. "Wir hätten schon eine Bude oder gar zwei machen können. Nichtsdestotrotz möchte ich die Leistung des Gegners nicht schmälern, der einen sehr guten Fußball gespielt hat. Aber wir als TFC haben uns da phasenweise auf Augenhöhe präsentiert. Wir sind gar nicht mal so unzufrieden.“
Abschließend betonte der TFC-Coach: „Wir wissen als Trainerteam, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen für das nächste Spiel und freuen uns heute schon auf die Vorbereitung. Und ich kann Jan Wellem nur beglückwünschen für den Sieg und was vielleicht auch immer zu kurz kommt, eine sehr gute Schiedsrichterleistung.“
Der SV Schönenbach ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison gestartet. Vor 60 Zuschauern setzte sich die Heimelf mit 4:0 gegen den SV Bergfried Leverkusen durch.
Die Gastgeber legten früh den Grundstein: Innerhalb von zwei Minuten trafen zunächst Berkan Durdu (25.) und kurz darauf Bakary Conde (27.) zur 2:0-Führung. Bergfried wirkte in dieser Phase unsicher, während Schönenbach kontrolliert agierte und die Partie früh auf seine Seite zog. In der Schlussphase setzte Gabriel Werner mit einem Doppelpack (86., 90.+4) den Schlusspunkt.
Bergfried-Trainer Hannes Diekamp fand nach dem ernüchternden Auftritt deutliche Worte: „Wir waren gestern einfach nicht gut genug. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht im Passspiel, in der Ballannahme, also wirklich einfache Fehler. Wir haben das Spiel viel zu langsam gemacht, sind in keinen Zweikampf gekommen und wenn, haben wir die Zweikämpfe verloren.“
Diekamp kritisierte auch die fehlende Umsetzung der Vorgaben: „Wir haben uns nicht an den Plan gehalten,. Alles in allem war es einfach kein gutes Spiel von uns, weil wir vom Kopf her nicht bereit waren. In der zweiten Halbzeit ist es ein bisschen besser geworden, aber auch da haben wir dann unsere Torchancen nicht genutzt.“
Trotz des Fehlstarts wollte der Coach den Blick schnell nach vorne richten: „Das ist so ein bisschen das Spiegelbild der letzten Wochen der Vorbereitung, aber das Gute am Fußball ist, man kann es nächste Woche direkt wieder besser machen. Deswegen müssen wir jetzt Dienstag und Donnerstag darüber sprechen, was falsch war, und das dann probieren über die Trainingswoche besser zu machen und dann beim ersten Heimspiel nächste Woche den Spieß umdrehen.“