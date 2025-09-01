Deutz mit Nervenstärke – Schönenbach erster Spitzenreiter

Für Errens überwog die Freude über den gelungenen Saisonstart: „Am Ende war noch eine Willensleistung gegen den Ball nötig, die Jungs haben alles reingeschmissen, um dann die Führung über die Zeit zu bringen. Ich bin happy mit dem Ergebnis und mit dem gelungenen Saisonauftakt, das war das Ziel.“

Die Schlussphase war hektisch, Hürth warf alles nach vorne, während Südwest verpasste, die Entscheidung zu erzwingen. „Die letzten 15 Minuten waren ein bisschen wild, Hürth hat alles nach vorne geschmissen, wir haben unsere Konter leider nicht nutzen können, die Chance war da auf 3:1 wieder zu stellen“, erklärte Errens. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg.

Die Gäste aus Hürth gaben sich jedoch nicht geschlagen. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Memet Kurtisi den fälligen Elfmeter zum 2:1-Anschluss (60.). „Hürth hat dann überwiegend mit langen Bällen gearbeitet. Die kamen auch gefährlich hinter unsere Kette“, erkannte Errens an.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Südwest den besseren Start. Eine starke Balleroberung auf der Außenbahn führte zum 2:0 durch Max Berghaus (50.). „Das zweite Tor war eine Willensleistung von unserem Außenbahnspieler, der sich sehr gut durchsetzt und dann das Ding scharf macht, reinbringt und Max Berghaus dann zentral vollstrecken konnte“, schilderte Errens.

Die Gastgeber taten sich in den ersten Minuten noch schwer, fanden aber schnell die richtige Anpassung. „Wir haben erst mal ein paar Minuten gebraucht, um uns auf die Dreierkette von Hürth 2 einzurichten, haben uns dann recht zügig dem Spielsystem vom Gegner angepasst“, erklärte Errens. Nach einem verschossenen Strafstoß blieb Südwest stabil und belohnte sich in der 33. Minute mit dem 1:0 durch Jona Steinbach. "Der verschossene Elfmeter hat uns nicht aus dem Rhythmus gebracht und die Reaktion war dann gut“, so der Coach.

Die DJK Südwest Köln ist mit einem Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den FC Hürth II setzte sich das Team von Trainer Daniel Errens mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen erfolgreichen Auftakt.

Deutz ringt Hoffnungsthal mit 3:2 nieder

Der Absteiger Deutz 05 ist mit einem Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den TV Hoffnungsthal setzte sich die Elf von Trainer Ali Meybodi in einem umkämpften Spiel mit 3:2 durch.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Schon nach fünf Minuten traf Okan Dönmez zur Führung, Jeffrey Eshun erhöhte wenig später auf 2:0 (11.). „Wir schießen in den ersten zehn Minuten zwei Tore, liegen 2:0 vorne und der Gegner war dadurch verunsichert. Wir hatten noch einige richtig gute Aktionen – unter anderem einen Lattentreffer – die wir liegen gelassen haben“, analysierte Meybodi.

Statt für die Vorentscheidung zu sorgen, ließ Deutz Hoffnungsthal zurück ins Spiel. Christoph Hankammer (33.) und Clirim Haxhimusa per Foulelfmeter (45.+3) glichen noch vor der Pause aus. Doch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte Ilias Koaibi die Gastgeber mit einem sehenswerten Dropkick aus 20 Metern erneut in Führung (45.+6). „Das war natürlich ein sehr guter Zeitpunkt. In der ersten Halbzeit ist das Momentum wirklich mehrmals gekippt“, so Meybodi.

Nach dem Seitenwechsel drängte Hoffnungsthal auf den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit hat Hoffnungsthal viel investiert, viel und oft über lange Bälle, hatte uns unter Druck gesetzt. Wir hatten da schon einige brenzlige Situationen zu überstehen. Das war schon eine Drangphase des Gegners, die unsere junge Truppe bis auf zwei oder drei Ausnahmen gut gemeistert hat“, erklärte der Deutz-Coach.

Seine Mannschaft vergab in der Schlussphase allerdings beste Chancen zur Entscheidung: „Aals Hoffnungsthal etwas offener wurde, hatten wir noch gute Kontermöglichkeiten. Das waren ein- bis zwei hundertprozentige Chancen, die wir machen müssen.“

So blieb es bis zum Abpfiff spannend, ehe Deutz jubeln durfte. Meybodi sah darin auch einen Lernschritt für seine Mannschaft: „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, wenn auch ein extrem hart erkämpfter. Gerade in der zweiten Halbzeit war das kein Feuerwerk unsererseits, sondern es ging eher darum, dass wir die Führung verteidigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Reifeprozess, gerade für eine junge Truppe.“

Auch Hoffnungsthal war trotz Niederlage nicht unzufrieden. „Wir lagen 2:0 im Rückstand und Deutz hätte noch ein Elfmeter bekommen können oder müssen. Danach kamen wir besser ins Spiel, nach einem schönen Tor zum 2:1 kriegen wir einen Strafstoß zugesprochen und es steht 2:2", erklärte Sportleiter Maciek Gawlik. Trotz des Rückschlags kurz vor dem Pausenpfiff sei die Mannschaft aber gut aus der Kabine gekommen. "Wir erspielen uns auch gute Möglichkeiten, machen aber das Tor nicht und verlieren dann 3:2. Wenn man die erste und zweite Halbzeit so addieren würde, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. So hat aber Deutz gewonnen – von daher Mund abputzen, weitermachen und hoffen, dass es nächste Woche dann besser läuft.“