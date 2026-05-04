Deutz hadert nach 3:3 – SW Köln gelingt der Befreiungsschlag

Sind bis auf einen Punkt an den Tabellenführer herangerückt: Die DJK Südwest – Foto: DJK Südwest

In einem wilden Top-Spiel neutralisierten sich der Tabellenführer Deutz 05 und die SpVg Rheindörfer bei einem 3:3-Remis. Dabei hadert der Spitzenreiter am Ende mit einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung. Trotz der zwei liegengelassenen Zähler rettet der Primus zwar den Thron in die nächste Woche, spürt nun aber den eisigen Atem der punktgleichen Konkurrenz im Nacken. Parallel dazu feierte der SC Schwarz-Weiß Köln im Kellerduell gegen Germania Zündorf einen wichtigen 3:1-Erfolg und befreite sich durch einen blitzschnellen Doppelschlag nach dem Seitenwechsel von den ärgsten Abstiegssorgen.

TFC Köln zittert sich in Überzahl zum Auswärtssieg Im Duell am Bergsegen feierte der Türkische FC Köln einen Last-Minute-Erfolg und schlug den TV Hoffnungsthal mit 2:1 (1:1). Während der TFC durch diesen Dreier bis auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrückt, bleibt bei den Gastgebern nach einer turbulenten Partie vor allem Frust zurück. Ein frühes Eigentor, ein Strafstoß und gleich zwei Platzverweise prägten ein Spiel, das am Ende durch einen späten Treffer von Temirlan Meirambekov entschieden wurde.

"Dumme Aktion": Torjäger Musculus sieht Rot Die Partie begann denkbar unglücklich für die Gäste, als Musa Sönmez bereits nach drei Minuten den Ball ins eigene Netz lenkte. Doch der TFC schlug schnell zurück: Juil Kim verwandelte in der 14. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Maciek Gawlik, der sportliche Leiter der Hoffnungsthaler, sah einen guten Start seiner Elf, bemängelte jedoch, dass man die Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende gespielt habe. Den Strafstoß gegen sein Team stufte er als berechtigt ein. Kurz vor der Pause eskalierte eine Situation jedoch, als Torjäger Anton Musculus nach einer verbalen Streitigkeit und einer folgenden Auseinandersetzung die Rote Karte sah. Gawlik bezeichnete die Aktion seines Stürmers als „schlicht dumm“, sich so provozieren zu lassen, kritisierte aber gleichzeitig die Theatralik des gegnerischen Keepers. „Unser Stürmer geht schnelleren Schrittes auf den Keeper zu und es kommt zum ‚Brust-an-Brust-Kontakt‘. Der Torwart nimmt das dankend an, lässt sich fallen. Als Fußballromantiker finde ich es schwierig, wenn der Torwart sich dann noch behandeln lässt und tut, als wäre er vom Lkw angefahren worden“, bilanzierte Gawlik die Szene. Er fand die Entscheidung hart und merkte an, dass Gelb wohl auch gereicht hätte, da es keine klassische Tätlichkeit gewesen sei. Punkteteilung trotz langer Unterzahl möglich Trotz der Unterzahl zeigte Hoffnungsthal nach dem Seitenwechsel eine solide Leistung und war dem Führungstreffer nach einen Pfostenschuss von Luca Abrahams zeitweise näher als die Gäste. TFC-Trainer Hasan Ramadani gab offen zu, dass seine Mannschaft nicht gut in die Partie gekommen sei und sich zu viele unnötige Fehler erlaubt habe. Er zollte dem Gegner Respekt: „Hoffnungsthal hat das in Unterzahl wirklich stark gemacht; am Ende hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre.“ Dennoch wollte er sich für den Sieg nicht entschuldigen, da der Druck nach der Vorwoche enorm hoch gewesen sei. Die Mannschaft habe laut Ramadani Moral bewiesen und alles auf dem Platz gelassen, um den Weg zum Klassenerhalt weiterzugehen.

Der entscheidende Moment fiel in der 84. Minute, als der TFC eine Unachtsamkeit in der Hoffnungsthaler Defensive nutzte und Meirambekov zum 2:1-Endstand einschob. In der Nachspielzeit sah Neuzugang Ilias Afkir dann noch die Gelb-Rote Karte aufgrund einer Unsportlichkeit. Damit stehen beide Teams vor personellen Problemen: Während Hoffnungsthal den schmerzhaften Ausfall von Musculus verkraften muss, fehlt dem TFC im kommenden Schicksalsspiel gegen Ford Niehl ausgerechnet der Last-Minute-Transfer Afkir.

Rheinsüd übersteht Niehler Aufholjagd In einer Partie, die eigentlich schon nach 50 Minuten entschieden schien, erlebten die Zuschauer beim CfB Ford Niehl eine spannende Schlussphase. Der FC Rheinsüd Köln setzte sich am Ende zwar mit 2:4 (0:2) durch und feierte damit den dritten Sieg in Serie, musste aber bis in die Nachspielzeit um die drei Punkte zittern. Während Rheinsüd seinen Lauf im gesicherten Mittelfeld fortsetzt, verpasst Niehl den Befreiungsschlag im Tabellenkeller und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz hängen – nur einen Zähler hinter Germania Zündorf. Zierden: Zwei Gesichter im Abstiegskampf Für Niehls Trainer Yannick Zierden war der Nachmittag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Besonders mit der Defensivleistung im ersten Durchgang war er nicht zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir teilweise schlecht verteidigt und zu einfach die Gegentore kassiert.“ Zwar habe sein Team viel Ballbesitz gehabt, sei aber schlichtweg nicht gefährlich genug gewesen. Nach dem schnellen 0:3 unmittelbar nach dem Seitenwechsel schien die Partie gelaufen, doch Zierden erlebte eine beeindruckende Reaktion seiner Elf. „Wir waren sofort präsent und haben 45 Minuten ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, lobte der Coach die Leistungssteigerung. Trotz des Anschlusses zum 2:3 ließ Niehl jedoch zu viele Hochkaräter liegen, was Zierden besonders ärgerte. Dennoch überwog der Stolz auf den Kampfgeist: „Das Team hat trotzdem Moral gezeigt und nach einem 3:0-Rückstand alles gegeben. Das ist das, was wir in den nächsten Wochen ab der 1. Minute brauchen.“ Man habe gesehen, dass man im Abstiegskampf standhalten könne, müsse dies nun aber endlich in zählbare Punkte ummünzen. Selbstkritik trotz der Miniserie Auf der Gegenseite mischte sich in die Freude über den Auswärtssieg eine Portion Selbstkritik. Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer gab zu, dass seine Mannschaft den Gegner durch Nachlässigkeiten wieder stark gemacht habe. „Am Ende haben wir es uns selbst zuzuschreiben, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend gemacht haben“, bilanzierte Krämer. Während die erste Halbzeit noch klar an seine Farben ging, habe man nach dem vermeintlich vorentscheidenden 3:0 komplett den Faden verloren. Krämer beobachtete, wie sein Team sowohl mit als auch ohne Ball nachlässig agierte: „Wir waren zu unsauber, um durch Entlastungsangriffe das vierte oder fünfte Tor nachzulegen, und haben das Ganze nicht mit der notwendigen Intensität und Konzentration zu Ende gespielt.“ Niehl habe daraufhin alles auf eine Karte gesetzt und die Rheinsüder Defensive vor enorme Probleme gestellt. „Niehl war sehr nah dran, auch noch den Ausgleich zu erzielen und haben zweimal die Latte getroffen“, so Krämer. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste David Mezhoud sein Team per Umschaltmoment. Trotz des Sieges blieb Krämers Fazit nüchtern: „Wir freuen uns über die drei Punkte und den Ausbau unserer kleinen Miniserie, wissen aber gleichzeitig, dass wir die Partie heute unnötig spannend gemacht haben.“

Befreiungsschlag: Schwarz-Weiß siegt im Keller-Krimi Im überlebenswichtigen Sechs-Punkte-Spiel hat der SC Schwarz-Weiß Köln einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Durch den 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten FC Germania Zündorf vergrößerten die Kölner den Abstand auf die Abstiegszone auf nun beruhigende sieben Punkte. Während die Erleichterung beim Müller/Frere-Team greifbar ist, spitzt sich die Lage für die Germania zu: Mit nur 23 Zählern steht Zündorf hauchdünn über dem Strich, wobei die Verfolger aus Niehl und vom TFC nur noch einen Punkt entfernt im Nacken sitzen. Müller: "Ein hochverdienter Sieg" SW-Trainer Sven Müller sprach nach dem Abpfiff von einem Erfolg, der zweifellos die richtige Richtung vorgibt. „Am Ende des Tages war es ein hochverdienter Sieg“, bilanzierte Müller, gab jedoch unumwunden zu, dass die enorme Bedeutung der Partie zu Beginn auf beiden Seiten für Nervosität gesorgt habe. Laut dem Coach habe man deutlich gemerkt, dass alle „ein bisschen verunsichert waren – es stand eben viel auf dem Spiel.“ Seine Elf habe dies jedoch spielerisch besser gelöst, während Zündorf überwiegend mit langen Bällen agierte. Einziger Kritikpunkt des Trainers war die mangelnde Cleverness in der Defensive bei Standards: „Das Einzige, was ich meiner Mannschaft ankreiden kann, ist, dass wir zu viele Standards zugelassen haben – ich glaube, es waren bis zu 20 Stück.“ Dennoch zeigte er sich mit der Reaktion seiner Abwehr zufrieden, da man trotz des Gegentreffers nach einem ruhenden Ball insgesamt „stabil“ gestanden habe. Bereits zur Pause hätten die Hausherren deutlich höher führen können, nachdem sie mit einer verdienten Führung in die Kabine gegangen waren. Müller erinnerte sich an einen Pfostentreffer von Kader Maouel und eine Glanzparade des gegnerischen Keepers Alex Gorr. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten zum 3:0. „Das haben wir sehr gut gemacht und danach eigentlich nichts mehr anbrennen lassen“, konstatierte der Coach zufrieden. Auch wenn Zündorf durch Pascal Cerqueira-Pires noch zum 3:1 verkürzte und einmal die Latte traf, sah Müller den Sieg nie ernsthaft gefährdet. Er trauerte lediglich der Chancenverwertung in der Schlussphase ein wenig hinterher und betonte: „Wenn wir unsere Konter am Ende richtig zu Ende fahren, kann das Ding auch 5:1, 6:1 oder vielleicht sogar 7:1 ausgehen.“ Am Ende überwog jedoch die Freude über den wohl wichtigsten Dreier der Rückrunde.

Achterbahnfahrt im Gipfeltreffen Es war das versprochene Highlight des Spieltags, das am Ende keinen Sieger fand. Im Top-Spiel trennten sich Tabellenführer Sportvereinigung Deutz 05 und der Verfolger SpVg Rheindörfer mit einem packenden 3:3 (1:1). Während die Zuschauer an der Dr.-Simons-Straße eine Partie auf Augenhöhe sahen, sorgt das Ergebnis für eine Zuspitzung im Aufstiegsrennen: Der Deutzer Vorsprung an der Spitze ist auf einen hauchdünnen Punkt zusammengeschmolzen, da die Konkurrenz der DJK Südwest und SV Schönenbach ihre Hausaufgaben erledigte. Rheindörfer bleibt derweil als Vierter in Schlagdistanz und untermauerte eindrucksvoll, warum sie in der Rückrunde noch immer ungeschlagen sind. Diekamp: "Müssen das Spiel eigentlich gewinnen" Deutz-Trainer Hannes Diekamp blickte nach dem Abpfiff mit gemischten Gefühlen auf die 90 Minuten zurück. „Aufgrund des Spielverlaufs und der gefallenen Tore kann man sagen, dass der Punkt am Ende gerechtfertigt ist“, konstatierte Diekamp, schob jedoch direkt ein dickes Aber hinterher: „Dennoch bin ich der Meinung, dass wir dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Wir haben den Gegner durch unsere Fehler schlichtweg zum Tore schießen eingeladen.“ Besonders die Strafstoßentscheidung in der 73. Minute stieß dem Coach sauer auf. Während er den ersten Strafstoß für die Gäste noch als vertretbar einstufte, platzte ihm beim zweiten Elfmeterpfiff fast der Kragen: „Der zweite war ein absoluter Witz. Selbst der Schiedsrichter hat hinterher eingeräumt, dass es ihm leidtue, er den Pfiff aber nicht mehr zurücknehmen könne – für mich völlig unverständlich.“ Trotz der zwei liegengelassenen Punkte, die Diekamp sichtlich ärgerten, lobte er den spielerischen Auftritt seiner Elf und gab die Marschroute für den Endspurt vor: „Jetzt müssen wir zusehen, dass wir aus den letzten fünf Spielen die maximale Punktzahl holen, um den Sprung in die Landesliga zu schaffen.“ Tillmann: "Für uns war das kein Endspiel" Auf der Gegenseite herrschte bei Sebastian Tillmann zunächst leise Enttäuschung, die jedoch schnell dem Stolz über die gezeigte Leistung wich. Nach einem klassischen Abtasten entwickelte sich laut Tillmann ein „richtig gutes Fußballspiel“, wobei er besonders die Qualität der herausgespielten Tore in der ersten Halbzeit hervorhob. In der zweiten Hälfte wurde es deutlich „wilder“, und die Rheindörfer schnupperten nach der zweimaligen Führung durch Tom-Luca Klein am ganz großen Coup. „Wenn du beim Tabellenführer zweimal vorne liegst, willst du am Ende natürlich auch mit drei Punkten nach Hause fahren. Deshalb war die Enttäuschung direkt nach dem Spiel verständlicherweise groß“, gab Tillmann offen zu. Mit etwas Abstand ordnete er das Unentschieden gegen die „spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“ jedoch als verdient ein, da Deutz nach dem Seitenwechsel mehr Spielanteile verbuchen konnte. „Für uns war das kein Endspiel. Deshalb können wir mit dem Punkt leben und sind zufrieden, weiterhin ungeschlagen zu sein“, bilanzierte der Trainer zufrieden.

Südwest rückt dem Spitzenreiter auf die Pelle Die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 1 wird zum Nervenkrieg. Während sich die Konkurrenz im Spitzenspiel gegenseitig die Punkte klaute, erledigte die DJK Südwest Köln ihre Hausaufgaben mit Bravour und schlug den Heiligenhauser SV glatt mit 3:0 (1:0). Durch diesen Erfolg verkürzen die Kölner den Rückstand auf Tabellenführer Deutz 05 auf einen Punkt. Dass der Sieg am Ende so deutlich ausfiel, lag vor allem an der Geduld der Hausherren, die genau zum richtigen Zeitpunkt die Nadelstiche setzten und damit das Trauma des späten Ausgleichs aus dem Hinspiel endgültig ad acta legten. Südwest-Trainer Daniel Errens zeigte sich nach der Partie erleichtert über den „Dreier“, mahnte jedoch an, dass man es sich zunächst selbst etwas schwer gemacht habe. „In der ersten Halbzeit haben wir es zunächst verpasst, frühzeitig das 1:0 zu machen, und zwei Hochkaräter liegen gelassen“, bilanzierte Errens den Chancenwucher der Anfangsphase. Da seine Defensive jedoch kaum etwas zuließ, sei es laut dem Coach nur eine Frage der Zeit gewesen, bis man sich belohnte. Dieser Moment kam unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, um mit Rückenwind in die Kabine zu gehen: „Nach einem starken Umschaltspiel steckte Leonard Steven perfekt auf Philipp Graf durch, der den Keeper umkurvte und zum 1:0 einschob.“ Errens: "Haben unsere Hausaufgabe erledigt" In der zweiten Hälfte galt es für Südwest, die Konzentration hochzuhalten, um nicht wie in der Hinrunde wertvolle Punkte in der Schlussphase zu verspielen. Errens lobte die Geduld seiner Elf, die in der 78. Minute durch Michel Hampe die Vorentscheidung herbeiführte. Als Heiligenhaus in den letzten Minuten alles nach vorne warf, nutzte Hendrik Graf die entstehenden Räume eiskalt zum 3:0-Endstand. „Am Ende des Tages sind das drei wichtige Punkte. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und freuen uns, bei diesen spannenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen weiterhin oben im Aufstiegsrennen mitzumischen“, so das zufriedene Fazit des Trainers. Esins bemängelt Durchschlagskraft im letzen Drittel Heiligenhaus-Coach Andy Esins erkannte die Überlegenheit der Gastgeber neidlos an und sprach von einem „verdienten Sieg für Südwest, weil sie ihre Chancen besser zu Ende gespielt haben als wir.“ Zwar sei die eigene Spielanlage gut gewesen und man könne der Mannschaft in Sachen Fleiß nichts vorwerfen, doch am Ende fehlte die nötige Qualität in der Gefahrenzone. „In den letzten 25 Metern fehlte uns jedoch wieder die Durchschlagskraft bzw. die Präzision im letzten Pass oder schlicht die Abschlussqualität“, analysierte Esins nach dem Spiel. Während Südwest nun den Atem des Spitzenreiters im Nacken spüren lässt, muss Heiligenhaus zusehen, die spielerisch ordentlichen Ansätze im nächsten Spiel endlich wieder in Tore umzumünzen.

Souveräne Rehabilitation Nach dem deutlichen sportlichen Rückschlag der Vorwoche hat der SV Schönenbach gegen das Schlusslicht eine Reaktion gezeigt. Durch einen 9:1-Kantersieg gegen den SC Brühl und die gleichzeitige Punkteteilung der direkten Konkurrenz rückt die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz wieder unmittelbar in das Zentrum des Aufstiegsrennens. Während sich die Mitbewerber Deutz 05 und die Rheindörfer im direkten Duell die Punkte teilten, nutzte der SVS die Begegnung gegen den bereits abgeschlagenen SC Brühl zur umfassenden Ergebniskorrektur. Nach der herben 0:5-Niederlage gegen Jan Wellem Bergisch Gladbach am vorangegangenen Spieltag stand für die Gastgeber primär die Wiederherstellung des offensiven Selbstvertrauens im Fokus. Die Partie entwickelte sich von Beginn an zu einer einseitigen Angelegenheit. Bereits nach acht Minuten eröffnete Berkan Durdu den Torreigen, gefolgt vom Treffer durch Gabriel Werner in der zwölften Spielminute. Die Gäste aus Brühl, die mit der Hypothek von bisher lediglich drei Saisonpunkten angereist waren, sahen sich einem permanenten Angriffsdruck ausgesetzt, dem sie nur phasenweise defensive Stabilität entgegenzusetzen vermochten. Noch vor dem Seitenwechsel baute Schönenbach die Führung konsequent aus. Erneut Durdu (32.) sowie Bakary Conde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) sorgten für eine Vorentscheidung, die bereits zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel am Ausgang der Begegnung ließ. Dass das Ergebnis am Ende nicht zweistellig ausfiel, war lediglich einer gewissen mangelnden Konsequenz im Abschluss sowie drei Aluminiumtreffern der Hausherren geschuldet. Effizienz in der zweiten Halbzeit Auch nach dem Wiederanpfiff blieb die Dynamik der Partie unverändert. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn komplettierte Berkan Durdu – Sohn von Gäste-Trainer Taner Durdu – seinen Hattrick zum 5:0 (48.). Den Gästen gelang in der 53. Minute durch Moritz Jeromin der Ehrentreffer zum 5:1, was jedoch keinen Bruch im Spiel der Gastgeber verursachte. In der Schlussphase schraubten Gabriel Werner (61.), der zweifach erfolgreiche Umut Kizilyar (65., 74.) und schließlich Davin Dresbach (77.) das Resultat in die Höhe.

Spätes Glück: Vemba lässt Jan Wellem in der Nachspielzeit jubeln Der SSV Jan Wellem hält im Aufstiegsrennen der Bezirksliga den Fuß in der Tür. In einer bis zur letzten Sekunde spannenden Begegnung beim SV Bergfried Leverkusen entführten die Bergisch Gladbacher durch einen hauchdünnen 0:1 (0:0)-Auswärtserfolg die volle Punktzahl. Matchwinner war Ricardo Vemba, der die Gäste erst in der Nachspielzeit erlöste. Während Jan Wellem damit den Rückstand auf die begehrten Plätze bei fünf bzw. sechs Punkten hält, muss Bergfried trotz einer kämpferisch tadellosen Leistung die bittere Pille einer Last-Minute-Niederlage schlucken. Stefan Müller: Bitterer Knockout für das letzte Aufgebot Bergfried-Trainer Stefan Müller stand die Enttäuschung nach dem späten Gegentreffer ins Gesicht geschrieben, dennoch blickte er mit Stolz auf die Moral seiner Truppe. „Das war ein extrem knappes Ding. Dass wir in der 91. Minute noch das Gegentor kassieren, tut natürlich weh und ist bitter“, bilanzierte Müller, stellte aber sofort klar, dass er seinen Jungs absolut keinen Vorwurf machen könne. Man habe alles rausgehauen und das Bestmögliche gegeben, doch am Ende sei der Druck der Gäste schlicht zu groß geworden. Müller gab zu, dass Jan Wellem hinten raus ordentlich auf die Tube gedrückt und sein Team regelrecht belagert habe, weshalb der Treffer gefühlt ein bisschen in der Luft gelegen habe. Besonders erschwerend kam für die Leverkusener hinzu, dass sie praktisch mit dem letzten Aufgebot antreten mussten. Müller erklärte, dass am Wochenende kurzfristig noch vier Akteure ausgefallen seien, weshalb man die Niederlage trotz des Schmerzes „sauber einsortieren“ könne. „Aber auch das haut uns nicht um“, gab sich der Coach kämpferisch. Der Anspruch des Gegners sei ohnehin ein anderer, und für Bergfried stehe nun die endgültige Sicherung des Klassenerhalts an oberster Stelle. Mit einem Sieg in der nächsten Woche wolle man diesen endgültig fix machen: „Einmal schütteln, und dann geht es weiter.“ David Gsella: Erleichterung nach der Belagerung Auf der Gegenseite war die Erleichterung bei Trainer David Gsella greifbar. Siege durch ein Tor in der 91. Minute seien für ihn „natürlich immer die schönsten Siege“, schwärmte Gsella nach dem Abpfiff. Über die gesamte Spielzeit betrachtet stufte er den Erfolg als absolut verdient ein, da seine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit „die klar bessere“ gewesen sei. Zwar haderte der Coach zwischendurch mit der Entscheidungsfindung im letzten Drittel, doch am Ende stimmte das Ergebnis. Dabei war die Ausgangslage für Jan Wellem ebenfalls alles andere als rosig. Gsella verdeckte nicht, dass auch sein Team personell „ordentlich angeschlagen“ ins Spiel gegangen war. Mit nur drei Ersatzspielern auf der Bank waren seine taktischen Optionen stark limitiert, was bereits zur Pause zu zwei Wechseln führte. „Von daher ein großes Kompliment an die Mannschaft, sie hat einen guten Job gegen einen gut organisierten Gegner gemacht“, lobte Gsella die taktische Reife seiner Elf. Nun richtet sich der Fokus bereits auf die kommende Aufgabe gegen Hürth, um den Druck auf die Tabellenspitze weiter hochzuhalten.