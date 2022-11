Deutz 05 siegte gegen den VfL Alfter. – Foto: Christian Kreuer, Boris Hempel

Deutz gewinnt das Absteigerduell Landesliga, Staffel 1: Es war die erste Begegnung der beiden Mittelrheinliga-Absteiger VfL Alfter und SV Deutz 05 in dieser Spielzeit - mit dem besseren Ende für die Kölner.

Vier Duelle gab es in den letzten Jahren zwischen dem VfL Alfter und der Sportvereinigung Deutz 05. Diese fanden allerdings nicht in der Landesliga, sondern eine Etage höher, in der Mittelrheinliga statt. Einmal siegte Deutz, einmal Alfter, zweimal endete die Partie Unentschieden. In der vergangenen Saison endete die Etappe in der höchsten Verbands-Spielklasse aber für beide. Deutz stieg als Vorletzer ab, Alfter denkbar dramatisch als 14.

Nun war es in der Anfangsphase dieser Landesligasaison interessant zu beobachten, wie sich die Absteiger in der neuen Spielklasse schlagen. Ein erstes Fazit: Beide sind stabil, spielen im Aufstiegskampf bisher aber keine Rolle. Das Aufeinandertreffen am zwölften Spieltag war für beide nun das erste Spiel gegen einen bekannten Gegner in der unbekannten Liga - das letzte Landesliga-Duell datiert aus dem Jahr 2007.

Zwei Verteidiger treffen für 05 Und das hätte für die Sportvereinigung kaum besser beginnen können. Noch nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da brachte der junge Zemir Mumbasic seine Deutzer mit 1:0 in Führung. Mumbasic kommt aus der 05-Jugend und ist in seinem ersten Jahr im Herrenbereich auf Anhieb Stammspieler. Jetzt klappte es für den Defensivmann auch mit dem ersten Saisontor. Auf den Rückstand hatte Alfter in der ersten Halbzeit keine Antwort parat - zumindest nicht in Form von Toren. Aber anstatt des VfL-Ausgleichs, setzte Deutz in der 61. Minute noch einen drauf. Und wieder schlug ein eigentlich defensiver Spieler der Kölner zu. Auch für Nico Burbach war es der erste Saisontreffer. In der Folge gelang es Alfter nicht mehr, das Spiel spannend zu machen. So blieb es beim 2:0 für die Gäste, die sich dem Mit-Absteiger damit tabellarisch annähern.