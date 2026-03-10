Deutz gelingt Riesen-Comeback – Vichttal verpasst Überraschung

Spitzenreiter Hennef tat sich lange schwer gegen Pesch – Foto: Volker Lemm

Später Doppelschlag macht Comeback perfekt Ein absolutes Spektakel lieferten sich Deutz und Bergisch Gladbach. Nach einer 2:1-Pausenführung konnte Gladbach zwischenzeitlich auf 4:1 davonziehen. Deutz blieb dran und profitierte dann auch von einer Gelb-Roten Karte für die Gäste. In Überzahl traf der Gastgeber dann tatsächlich doppelt in der Nachspielzeit und setzte dem Wahnsinn die Krone auf. Mehmet Isik war sehr stolz auf das Comeback seiner Schützlinge: „Das war ein sehr wildes Spiel. Für uns fühlt es sich nach diesem Spielverlauf wie ein Sieg an, gerade gegen so einen starken Gegner. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs, weil sie sich nie aufgegeben haben", betont Isik. Gästetrainer Simon Felser war nach diesem Spiel sichtlicht bedient: „Das sind für uns leider zwei verlorene Punkte. Ich habe eine spielerisch überlegene Partie von uns gesehen und wir haben die Tore zu einem richtigen Zeitpunkt erzielt. Durch eine Gelb-Rote Karte haben wir den Gegner wieder ins Spiel geholt." Die Gladbacher rutschen damit auf den fünften Tabellenplatz, während es für Deutz ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt war.

Vichttals Kampf wird nicht belohnt Im Spiel des Zweiten gegen den Tabellenletzten hat sich der Bonner SC lange schwer getan und erst durch zwei späte Tore den Sieg sichern können. Die Gäste aus Vichttal konnten das Unentschieden lange halten, mussten sich aber am Ende doch geschlagen geben. Ein Platzverweis 15 Minuten vor dem Ende konnte der Tabellenletzte nicht kompensieren. So bekam man in Unterzahl die zwei späten Gegentore. Für VfL-Trainer Imad Laadim ein sehr bitterer Nachmittag: „Dieses Ergebnis fühlt sich äußerst unglücklich an. Wir haben über einen langen Zeitraum keine klare Torchance zugelassen und den Matchplan umgesetzt. Dann mussten wir eine strittige Gelb-Rote Karte hinnehmen und Bonn nutzte die wenigen Chancen zum Sieg. Für uns ist diese Niederlage sehr bitter." Bonn-Trainer Recep Kartal sah „kein gutes Spiel" seiner Mannschaft, aber am Ende „hat man gewonnen." Mit dem Erfolg bleibt die Kartal-Elf auf einem Punkt an Spitzenreiter Hennef dran. Für den VfL wird der Klassenerhalt immer unwahrscheinlicher bei acht Punkten abstand auf das rettende Ufer.

Eilendorf ist zurück in der Erfolgsspur Mit einem 3:1-Erfolg über Erfstadt hat sich der SV Eilendorf den ersten Rückrundensieg gesichert. Nach zwei Niederlagen ist man dank des Auswärtssieges zurück in den Top vier der Liga. Für die Heimelf dagegen war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Für Erfstadts Trainer Dustin Esser war diese Niederlage auch gerecht: „Wir haben verdient verloren. In der ersten Halbzeit konnten wir es noch ausgeglichener gestalten, aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Die individuelle Qualität von Eilendorf war für uns zu groß ", erklärte Esser.

Hennef dreht erst spät auf Spitzenreiter Hennef hat sich im Spiel der Gegensätze schwer getan, letzten Endes aber verdient gewonnen. Der Vorletzte aus Pesch konnte 71 Minuten ein 0:0 halten, bevor es fünf Treffer binnen 20 Minuten setzte. Für Peschs Trainer Yavuz Günay war dieser Einbruch „komplett unerklärlich", da man vorher sehr gut dagegenhalten konnte. Mit einer Schiedsrichterentscheidung war Günay gar nicht zufrieden: „Beim Stand von 0:0 wird unser Stürmer klar vom gegnerischen Torwart umgeboxt. Für mich ist das ein klarer Elfmeter gewesen und man kann auch über Rot nachdenken. Aber wenn man da unten drin steckt, dann hat man in solchen Momenten kein Glück auf seiner Seite. Sehr ärgerlich für uns." Erkan Cihangir, Trainer von Hennef, war gerade mit der zweiten Halbzeit zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir unsere Angriffe nicht konzentriert zu Ende gespielt und waren zu abschlussschwach. Pesch hat das auch nicht schlecht gemacht und immer wieder auch gefährliche Konter setzen können. Wir haben zwar erst spät unsere Tore geschossen, aber es zeigt trotzdem was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt", betont Cihangir. Hennef behauptet damit die Tabellenspitze, während der FC Pesch Vorletzter bleibt.

Düren dreht in der zweiten Halbzeit auf Der 1. FC Düren konnte dank einer starken zweiten Halbzeit den nächsten klaren Heimsieg einfahren. Gegen Rheinsüd ging es zur Pause zwar beim Stand von 1:1 in die Kabinen, doch dank dreier Tore im zweiten Durchgang wurde es dann doch deutlich. Elias Ponsen war sehr zufrieden mit der zweiten Hälfte: „In der ersten Halbzeit waren wir noch zu passiv und haben zu wenig gemacht. Im zweiten Durchgang sind wir dann wie die Feuerwehr rausgekommen. Wir haben das Spiel dominiert und haben uns sehr viele Chancen erarbeitet. Auf die Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit bin ich sehr stolz. Es war ein absolut verdienter Sieg."