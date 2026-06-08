Deutz feiert Landesliga-Aufstieg, Niehler Ritt auf der Rasierklinge

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Ein spannender letzter Spieltag der Bezirksliga 1! Während die Sportvereinigung Deutz 05 mit einer fulminanten 5:0-Gala gegen die Hürther Reserve den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt machte und den zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigte, erlebte der Kölner Norden eine nervliche Zerreißprobe. Trotz einer 1:3-Niederlage beim Heiligenhauser SV schaffte der CfB Ford Niehl den Klassenerhalt auf den allerletzten Drücker. Weil der direkte Konkurrent Germania Zündorf parallel beim Schlusslicht Brühl zwar mit 5:1 triumphierte, am Ende aber ein einziges Tor fehlte, rettete sich die Zierden-Elf dank der hauchzart besseren Tordifferenz ins Ziel.

Bester Aufsteiger : Frielingsdorf krönt starke Saison Das Aufsteiger-Duell am letzten Spieltag hielt, was es versprach. Der SV Frielingsdorf feierte einen knappen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den Türkischen FC Köln und kletterte zum Saisonabschluss auf einen starken sechsten Tabellenplatz. Damit krönen die Bergischen eine überragende Spielzeit als bester Neuling der Liga. Für die Gäste aus der Domstadt war es hingegen der vorerst letzte Auftritt in der Bezirksliga.

Die Partie in der Oni-Arena nahm sofort Fahrt auf. Bereits in der dritten Minute brachte Philipp Schmidt die Hausherren per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn nur fünf Minuten später entschied der Unparteiische Coshido Thelen auf der Gegenseite ebenfalls auf Strafstoß. Deniz Obuz blieb vom Punkt cool und besorgte den schnellen Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel belohnte der eingewechselte Leon Dema belohnte den Aufwand der Hausherren in der 72. Minute mit dem Treffer zum 2:1. Doch der TFC bewies Moral und schlug durch Tugra-Süleyman Koc zehn Minuten vor dem Ende noch einmal eiskalt zurück. Das allerletzte Wort in der Begegnung war jedoch den Frielingsdorfern vorbehalten. Jonathan Schmidt erlöste die Heimfans in der 86. Minute mit dem Treffer zum 3:2-Endstand und tütete damit den Heimsieg sowie den Sprung auf Platz sechs endgültig ein.

TFC-Trainer Hasan Ramadani sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob für seine dezimierte Truppe. Angesichts der personellen Voraussetzungen war die Leistung der Kölner aller Ehren wert. Ramadani sah seine Mannschaft phasenweise sogar im Vorteil und trauerte einem durchaus verdienten Punktgewinn ein wenig hinterher. „Wir sind mit elf gesunden Spielern nach Frielingsdorf gefahren. Ich hatte ein, zwei Auswechselspieler, wovon einer aus unserer dritten Mannschaft bei uns ausgeholfen hat – wir waren also extrem dezimiert. Wir haben heute alles reingeworfen, was in uns steckt, genau wie ich mir das gewünscht hatte. Ich bin extrem stolz auf die Jungs, dass sie das heute noch mal so gut gemacht haben. Meiner Meinung nach hätten wir definitiv einen Punkt verdient gehabt. Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns: Wir hatten über weite Strecken die klar besseren Chancen und haben das bessere Spiel gemacht als Frielingsdorf. Die zweite Halbzeit ging dann an Frielingsdorf, das haben sie gut gemacht. Am Ende des Tages: Glückwunsch an Frielingsdorf.“ Trotz der erneuten knappen Niederlage überwogen beim Coach die positiven Gefühle. Nach einer kräftezehrenden Saison schaltet der Verein nun umgehend in den Entspannungsmodus, um die Akkus im Sommer wieder vollständig aufzuladen. „Wir verabschieden uns erhobenen Hauptes, wir haben noch mal alles rausgeholt. Wir gehen seit Wochen mit dem Kader am Schlauch. Deswegen haben wir am Dienstag noch mal eine kleine Spaßeinheit und ein Abschlussgrillen – und dann geht’s in die Sommerpause.“ Auch Frielingsdorf-Coach Andreas Dreiner sparte nicht mit Lob für den Gegner. "Großen Respekt an die Ramadani-Truppe. Wie ein Absteiger haben die Jungs definitiv nicht gespielt und unser Torhüter Lukas Borkes hat uns in der ersten Halbzeit vor einem Rückstand bewahrt", lautet Dreiners Analyse zum ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt habe man gute Möglichkeiten kreiert. "Nach dem 2:1 hätten wir früher den Deckel drauf machen müssen, aber ich freue mich sehr, dass wir zum Ende der Saison nochmal einen Dreier geholt haben."

Sechs-Tore und kein Sieger zum Abschluss Das klassische Spiel um die goldene Ananas bot den Zuschauern am letzten Spieltag zumindest jede Menge Unterhaltung. Beim Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Jan Wellem und dem FC Rheinsüd Köln hieß es am Ende leistungsgerecht 3:3 (2:1). Da für beide Teams tabellarisch ohnehin der Druck komplett raus war, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Defensivreihen bereits im Urlaubsmodus schienen. Während die Gladbacher ihren vierten Platz über die Ziellinie retteten, mussten die Kölner Südstädter im letzten Moment noch den SV Frielingsdorf vorbeiziehen lassen und beenden die Saison auf Rang sieben. Die Partie ging ohne langes Abtasten direkt in die Vollen. Jannik Eßer schoss die Gäste bereits in der siebten Minute in Front, doch Sascha Marquet besorgte quasi im Gegenzug den postwendenden Ausgleich (8.). Nur wenig später drehte Megomed-Emin Shamsadov die Partie komplett zugunsten von Jan Wellem (15.). Nach dem Seitenwechsel glich Max Engelkamp für Rheinsüd aus (53.), ehe Christoph Nickel die Hausherren erneut in Führung brachte (56.). Den Schlusspunkt einer munteren Begegnung setzte schließlich Santiago Minvielle Cepeda mit dem Treffer zum 3:3-Endstand (65.). Mit dem letzten Aufgebot und Flugverspätung nach Mallorca Jan-Wellem-Trainer David Gsella zog nach dem Schlusspfiff ein entspanntes Fazit. Angesichts der extrem dünnen Personaldecke zeigte sich der Coach vor allem mit den Offensivaktionen seiner Elf einverstanden, verbuchte die defensiven Nachlässigkeiten aber als typische Begleiterscheinung eines letzten Spieltags. Der Fokus richtete sich ohnehin schnell auf die anstehende Mannschaftstour, auch wenn der Abflug gedanklich erst mal vertagt werden musste. „Wir hatten gerade mal elf Feldspieler zur Verfügung, also einen Spieler auf der Bank – das letzte Aufgebot. Dafür haben wir es, finde ich, mit Ball sehr, sehr gut gemacht. Gegen den Ball war es allerdings nicht gut, da haben wir die Tore zu einfach bekommen. Da machen wir jetzt einen Haken dran an diese Saison. Jetzt fliegen wir leider mit Verspätung nach Mallorca – der Flug hat jetzt schon Verspätung – und schauen dann, was in der neuen Saison so funktioniert.“ Krämer: "Ein typisches letztes Saisonspiel" Auf der Gegenseite trauerte Rheinsüds Coach Stefan Krämer dem knapp verpassten sechsten Tabellenplatz nur kurz hinterher. Auch er musste mit gerade einmal 13 einsatzfähigen Akteuren improvisieren und lobte stattdessen den Charakter seiner Mannschaft, die sich trotz der fehlenden Grundspannung bis zur letzten Minute ordentlich verkaufte. Nach einer langen und intensiven Spielzeit überwiegt nun die Vorfreude auf die Regeneration, bevor im Hochsommer das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. „Man hat auf beiden Seiten gemerkt, dass es so ein typisches letztes Saisonspiel war, wo jetzt nicht mehr die ganz große Spannung drin war. Wir hätten gerne den sechsten Platz verteidigt und wussten, dass wir dafür ziemlich sicher drei Punkte brauchen werden. Das ist uns nicht gelungen, aber wir haben uns nichtsdestotrotz ordentlich verkauft. Wir freuen uns jetzt auf die Sommerpause. Wir haben eine lange, intensive Saison hinter uns – an dieser Stelle auch ein großes Kompliment an die Truppe, wie wir diese Saison bestritten und wie wir gearbeitet haben. Jetzt gilt es, wieder Kräfte zu sammeln, ein bisschen abzuschalten, die Sommerpause entsprechend zu genießen und dann im Juli wieder neu anzugreifen, um uns auf die neue Saison vorzubereiten.“

Brutales Drama im Keller: Zündorf feiert 5:1-Sieg und steigt wegen eines einzigen Tores ab Der Fußball kann manchmal unbarmherzig sein. Am 30. Spieltag erlebte der FC Germania Zündorf die wohl eine der bittersten Stunden. Trotz eines deutlichen 5:1 (2:0)-Auswärtserfolgs beim Tabellenletzten SC Brühl muss die Heitmann-Elf den Gang in die Kreisliga A antreten. Im Fernduell mit dem CfB Ford Niehl, der parallel in Heiligenhaus verlor, fehlte den Germanen am Ende ein mickriges Tor zum großen Wunder. Bei einem weiteren Treffer wäre Zündorf punkt- und torgleich mit Niehl gewesen und hätte sich aufgrund der mehr erzielten Saisontore auf das rettende Ufer vorgeschoben. Oulahyane-Dreierpack reicht nicht Die Zündorfer ließen von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie fest an ihre theoretische Chance glaubten. Die Mannschaft belagerte das Brühler Gehäuse und wurde in der 20. Minute belohnt, als Elias Oulahyane den Bann brach und zum erlösenden 1:0 traf. Als Beni Kiwala kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte (38.), schien der Matchplan für das erhoffte Torfestival aufzugehen. Doch kurz nach dem Seitenwechsel folgte der bittere Schock für die Gäste: Johannes Leske markierte in der 50. Minute den 1:2-Anschluss für die Schlossstädter – ein Gegentreffer, der sich in der Endabrechnung als fatal erweisen sollte. Zündorf schüttelte sich kurz und der eingewechselte Maksym Marushcak stellte in der 70. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und blies damit zur finalen Attacke. In den Schlussminuten avancierte Elias Oulahyane endgültig zum tragischen Helden des Nachmittags. Mit einem späten Doppelschlag in der 86. und 89. Minute schraubte der Stürmer das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe und komplettierte damit seinen persönlichen Dreierpack. Am Ende reichte es nicht. Ein einziges Tor entscheidet über den Verbleib in der Bezirksliga zu Gunsten von Ford Niehl – und gegen Germania Zündorf.

Ford Niehl verliert in Heiligenhaus und rettet sich um ein einziges Tor Ein historisches Herzschlagfinale in der Bezirksliga! Der CfB Ford Niehl hat den Gang in die Kreisliga A am allerletzten Spieltag gerade so eben noch von der Schippe gekratzt. Trotz einer 1:3 (0:0)-Niederlage beim Heiligenhauser SV durften die Zierden-Elf nach dem erlösenden Schlusspfiff kollektiv durchatmen. Weil Konkurrent Germania Zündorf parallel „nur“ mit 5:1 beim Schlusslicht SC Brühl gewann, rettete sich Niehl dank der um ein Törchen besseren Tordifferenz ins Ziel. Die 90 Minuten im Bergischen spiegelten das nervliche Wrack der Niehler in dieser Saison perfekt wider. Im ersten Durchgang bissen sich die Hausherren immer wieder in der gegnerischen Hälfte fest und ließen reihenweise hochkarätige Torgelegenheiten ungenutzt. Wie aus dem Nichts schockte Niehls Alexander Runkel die Heimfans kurz nach dem Seitenwechsel mit dem Führungstreffer zum 1:0 in der 48. Minute. Das vermeintliche Rettungstor hielt jedoch nicht lange, denn der HSV schüttelte sich nur kurz und schlug durch Kai Fischer-Höfer postwendend zum 1:1-Ausgleich zurück (50.). Moritz Haubrich drehte die Partie in der 63. Minute auf 2:1 für den Heiligenhauser SV, was das Niehler Zittern steigen ließ. Jedes weitere Gegentor bedeutete zu diesem Zeitpunkt einen möglichen Abstieg. Julius Biada erlöste die Gastgeber schließlich in der 81. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand, womit das Spiel endgültig entschieden war. Versöhnlicher Abschied vor dem Abflug nach Mallorca Heiligenhaus-Trainer Andy Esins zeigte sich nach dem Schlusspfiff einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die sich im letzten Heimspiel noch einmal von ihrer sportlich fairen Seite zeigte. Trotz des zwischenzeitlichen Rückstands verlor sein Team nie die Ruhe und belohnte sich vor einer großartigen Fankulisse für den betriebenen Aufwand. „Ein verdienter Sieg. Nach einer soliden ersten Halbzeit kassieren wir kurz nach dem Seitenwechsel mit dem gefühlt ersten Torschuss des Gegners das 0:1 – und das, nachdem wir in Durchgang eins selbst vier Hundertprozentige haben liegen lassen. Unsere Reaktion auf diesen Rückstand war aber sehr gut. Wir haben uns über die gesamte Spielzeit hinweg eine Vielzahl an Torchancen erspielt. Nach dem 2:1 haben wir dann hinten allerdings etwas zu viel zugelassen und sind vorne weiterhin zu verschwenderisch mit unseren Gelegenheiten umgegangen. Erst mit dem Treffer zum 3:1 war der Deckel dann endgültig drauf. Wir haben uns hier ordentlich und vor einer mal wieder herausragenden Kulisse von unseren Fans verabschiedet. Das ist ein absolut versöhnliches Ende und gleichzeitig der perfekte Startschuss für unsere Mallorca-Fahrer!“ Zierden dankt dem Fußballgott Bei den Gästen aus dem Kölner Norden glich die Gemütslage einer Mischung aus totaler Erschöpfung und ungläubiger Dankbarkeit. Niehls Coach Yannick Zierden wusste ganz genau, bei wem sich seine Mannschaft nach dieser nervenaufreibenden Zitterpartie auf fremdem Platz zu bedanken hatte. Die Rettung auf den allerletzten Drücker war ein Geschenk des Himmels. „Das war eine absolut knappe Geschichte. Um ehrlich zu sein, hatten wir dieses Mal einfach den Fußballgott auf unserer Seite. Ich bin Brühl sehr dankbar und finde, Heiligenhausen hat es sehr gut gemacht! Jetzt bin ich einfach nur froh, dass es durch ist und wir mal einen Reset machen können.“

Bitterer Kantersieg: Südwest Köln verpasst das Aufstiegswunder Die DJK Südwest Köln hat ihre Hausaufgaben mit Bravour erledigt und den SV Bergfried Leverkusen im Saisonfinale deutlich mit 5:1 (2:0) geschlagen. Weil Konkurrent Deutz 05 im Parallelspiel aber nichts anbrennen ließ, blieb das erhoffte Aufstiegswunder aus. Südwest beendet die Spielzeit auf dem undankbaren dritten Platz und verpasst die Landesliga-Rückkehr nur haarscharf. Glückwünsche nach Deutz und Stolz auf das Finale Südwest legte los wie die Feuerwehr: Kaan Kenarci besorgte in der neunten Minute die Führung, ehe Philipp Graf kurz darauf auf 2:0 erhöhte (15.). Die Hausherren waren spielbestimmend, ließen vor der Pause aber weitere Großchancen liegen. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Erst sah Leverkusens Erik Schmidt Rot nach einer Notbremse (61.), dann verwandelte Jakob Hehn den fälligen Elfmeter zum 3:0. Nur Minuten später flog auch noch Jan Fromke mit Gelb-Rot vom Platz (67.). Gegen doppelt dezimierte Gäste erhöhte Hendrik Graf auf 4:0 (80.). Nach dem Leverkusener Ehrentreffer durch Timo Lutz (83.) setzte Constantin Sturm unter Mithilfe des Innenpfostens den Schlusspunkt zum 5:1 (86.). Ein emotionales Highlight war zudem das späte Comeback von Leon Polke nach langer Verletzungspause. „Glückwunsch an die Deutzer zum Aufstieg. Am Ende waren sie einen Tick vor uns – das müssen wir anerkennen. Zum Spiel selbst hatten wir uns vorgenommen, den Spieltag unabhängig von Deutz positiv zu gestalten. Das ist uns fast über die gesamte Spieldauer gelungen, sodass wir mit einem guten Gefühl herausgehen. In der ersten Halbzeit haben wir einen attraktiven Ball gespielt und hohe Kreativität gezeigt. Wir lauerten aus der Ferne, am Ende lag es an den Deutzern. Wir konnten den letzten Spieltag positiv gestalten und gehen mit einem guten Erfolgserlebnis aus der Saison“, zeigte sich Trainer Daniel Errens nach dem Abpfiff als fairer Sportsmann. Müller: „Sind unter die Räder gekommen“ Auf der Gegenseite verbuchte Bergfried-Trainer Stefan Müller die deutliche Pleite als verdiente Lehrstunde gegen einen bärenstarken Gegner, stellte sich aber schützend vor seine Mannschaft. Durch viele Fehler habe man es Südwest zu leicht gemacht, doch von der Mentalität her könne er den Jungs keinen Vorwurf machen. Der Blick richtet sich trotz des unschönen Abschlusses stolz auf das Erreichte der vergangenen Monate. „Wir sind ordentlich unter die Räder gekommen und haben es gestern leider nicht geschafft, unsere PS auf die Strecke zu bringen. Nichtsdestotrotz haben meine Jungs alles gegeben und alles reingeschmissen. Wenn man sieht, dass wir immer noch Dritter in der Rückrundentabelle sind, können wir sehr stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Diese Niederlage wird uns nicht umwerfen und schmälert keineswegs den guten Rückrundenverlauf.“