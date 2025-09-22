Deutz feiert Auswärtssieg – Rheindörfer nur Remis

Ausgerechnet beim Aufsteiger TFC Köln musste der Spitzenreiter SpVg Rheindörfer den ersten Punktverlust hinnehmen und verlor dadurch die Tabellenführung. Der Neuling belohnte sich nach starker Vorstellung per Elfmeter mit dem verdienten Ausgleich. Deutz 05 setzte dagegen ein Ausrufezeichen: Beim 3:0 in Rheinsüd blieben die Gäste lange unter Druck, entschieden die Partie aber eiskalt in der Schlussphase.

Trotz Verletzungs- und Krankheitssorgen sowie Sperren überzeugte das Team. „Die Spieler, die zum Zug gekommen sind, haben ihre Chancen genutzt, haben ihren Mann gestanden. Das war sehr erfreulich“, lobte Ardic das Team und auch Co-Trainer Tobi Blum: "Tobi hat einen fantastischen Job hingelegt und die Trainingswoche geleitet. Damit hat er uns in einer schwierigen Situation sehr geholfen."

Auf der anderen Seite war die Erleichterung groß. „Es war das erwartet schwierige Spiel. Es stand lange Zeit 1:0 und die Entscheidung ist sehr spät gefallen. Demnach war das Spiel sehr offen“, sagte Deutz-Interimscoach Yilmaz Ardic. Besonders hob er den Teamgeist hervor: „Wir waren gut organisiert, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung hingelegt. Vor allem nach der turbulenten Woche macht mich das ganz besonders stolz.“

In der Schlussphase nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt. Marc Plug erhöhte in der 84. Minute auf 2:0, nur zwei Minuten später sorgte Ilias Koaibi mit dem 3:0 für die Entscheidung. „Je mehr Risiko wir gegen Spielende gegangen sind, desto gefährlicher wurde Deutz immer wieder in Umschaltsituationen und macht dann irgendwann das 2:0. Mit dem 3:0 war es dann Feierabend“, so Krämer. Trotz der Niederlage nahm er Positives mit: „Es war ein deutlich engeres Spiel und wir sind einfach nicht kaltschnäuzig genug vor dem Tor gewesen.“

Die Deutzer erwischten den besseren Start und gingen durch Volkan-Hüseyin Sevinc früh in Führung (14.). Rheinsüd reagierte stark, dominierte über weite Strecken das Spielgeschehen und hatte selbst beste Möglichkeiten auf den Ausgleich. „Wir haben gestern ein sehr enges Spiel gehabt. Das Ergebnis fällt definitiv zu hoch. Deutz ist besser ins Spiel gekommen, geht dann auch in Führung. Aber danach haben wir fast über 40 oder 50 Minuten sehr viel Spielanteile, selbst auch große Chancen, um das 1:1 zu machen, was wir leider nicht tun“, erklärte Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer.

Deutz 05 hat am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim FC Rheinsüd Köln setzten sich die Gäste mit 3:0 durch und rückten mit neun Punkten auf Rang vier vor. Rheinsüd kassierte dagegen die zweite Niederlage in Folge und rutschte auf Platz zehn ab.

Kahraman wiederum sah in der Leistung seiner Mannschaft eine Bestätigung: „Wir haben sehr wohl gezeigt, dass unser Anspruch ist, der Liga einen positiven Stempel aufzudrücken und dass wir zu Recht da sind.“

Die Rheindörfer suchten in der Schlussphase den Siegtreffer, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. „Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit, denn von Einstellung und Mentalität her können wir uns nichts vorwerfen – damit sind wir mehr als zufrieden“, sagte Tillmann.

Die Antwort des TFC ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Vier Minuten später verwandelte Tugra Mercan einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. „Abgesehen von unserem Elfmeter, den Tugra Mercan sehr schön ausgeführt hat, haben wir in der zweiten Hälfte die ein oder andere 100-Prozentige liegen lassen“, bilanzierte TFC-Coach Oguz Kahraman, der insgesamt zufrieden war: „Gegen den Top-Favoriten haben wir auf Augenhöhe gespielt und hatten im Gesamtfazit mehr 100-Prozentige.“

Nach einer abwartenden Anfangsphase der Gastgeber hatten die Rheindörfer zunächst mehr Spielkontrolle, blieben jedoch lange ohne zwingende Abschlüsse. „Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der wir kaum etwas zugelassen haben, kamen wir mit der richtigen Energie aus der Kabine“, erklärte Gästetrainer Sebastian Tillmann. In der 74. Minute brachte Dennis Kuhn seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

Der Türkische FC Köln hat dem bislang makellosen Spitzenreiter SpVg Rheindörfer Köln-Nord den ersten Punktverlust der Saison beigebracht. Vor 150 Zuschauern endete das intensive Duell mit 1:1. Während der Aufsteiger mit nun vier Zählern auf Rang elf kletterte, mussten die Rheindörfer die Tabellenführung abgeben.

Oymak fand trotz der Niederlage auch positive Ansätze: „Am Ende bleibt die Erkenntnis: Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, doch ohne Tore und mit zu vielen Fehlern im Detail gehen die drei Punkte verdient an Schönenbach.“

„Trotz Unterzahl konnten wir phasenweise eine sehr ordentliche Partie spielen und dem Gegner Schwierigkeiten bereiten“, betonte Oymak. Freude bereitete ihm die Rückkehr mehrerer Leistungsträger: „Mit Arnold, Mehdi und Bilal haben wir Akteure zurück, die unserem Spiel gutgetan haben. Wir freuen uns sehr, unsere Jungs wieder auf dem Platz zu haben.“

Nach der Pause nahm Niehl das Heft in die Hand. „Wir haben das Spiel übernommen, Druck aufgebaut und Akzente gesetzt – nur im letzten Drittel waren wir zu harmlos“, so Oymak. Schönenbach zeigte sich dagegen kaltschnäuzig: Niels Smuda erhöhte in der 69. Minute erneut nach einer Ecke per Direktabnahme auf 2:0. Nur wenig später schwächte sich Ford Niehl selbst: Georgi Tomov sah nach einem harten Einsteigen gegen Sven Wurm die Rote Karte, Wurm musste verletzt ausgewechselt werden. „Das war eine unglückliche Szene. Von dieser Stelle aus wünschen wir Sven Wurm eine schnelle und gute Besserung", richtet Oymak Genesungswünsche nach Schönenbach.

Die Gastgeber begannen konzentriert und versuchten, die Schönenbacher Offensive durch kompaktes Verteidigen im Zentrum zu neutralisieren. „Wir haben uns darauf konzentriert, das Zentrum dicht zu halten und Schönenbach zu langen Diagonalbällen zu zwingen. Das haben wir über weite Strecken gut verteidigt und hatten unsere stärkste Phase, ehe ein eigener Fehler vor der Pause zum Eckball führte, den die Gäste zur Führung nutzten“, erklärte Oymak.

Der SV Schönenbach hat seine Serie in der Bezirksliga Staffel 1 fortgesetzt. Beim 2:0-Auswärtssieg beim CfB Ford Niehl feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz den vierten Sieg im vierten Spiel und setzte sich damit allein an die Tabellenspitze. Für Niehl dagegen bleibt die Situation angespannt: Das Team von Dogan Oymak wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht am Tabellenende.

Für Südwest Köln dagegen war es ein Beweis der Moral. „Mit den letzten 30 Minuten bin ich wirklich sehr zufrieden. Vor allen Dingen hat die Mannschaft ihren Charakter gezeigt und eine super Reaktion gebracht“, lobte Errens. „Am Ende haben wir drei Punkte aus Zündorf mitgenommen, auf die wir aufbauen können.“

„Den Gegentreffer kassieren wir zu einem ungünstigen Zeitpunkt, nur wenige Minuten später das 1:3, was so auch ein bisschen der Genickbruch war“, ärgerte sich Werken. „Es war definitiv eine Niederlage, die vermeidbar war. Dieses Spiel können wir auch gewinnen.“

Nach Wiederbeginn drückte zunächst Zündorf, vergab aber beste Möglichkeiten. „In der 60. Minute hätte Zündorf bei einer Chance den Ball am Ende nur noch reinschieben müssen, doch Innenverteidiger Jakob Hehn hat mit einer Monstergrätsche die Führung vereitelt. Ab diesem Moment hat sich das Spiel gedreht“, schilderte Errens die Schlüsselszene. Wenig später brachte Martin Ganser Südwest per Elfmeter in Führung (71.), ehe Schneider mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte (77.).

„Das war eigentlich mit das Highlight unserer Leistung in der ersten Halbzeit“, räumte Errens ein, der sein Team in der Kabine noch einmal deutlich wachrüttelte. „Wir haben uns dann nochmal eingeschworen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollten und mit unserer Leistung wirklich nicht zufrieden sein konnten.“

Dabei begann die Partie vielversprechend für die Gastgeber. "Wir machen ein ordentliches Spiel und verteidigen gut in der ersten Halbzeit, lassen wenig zu, haben selber ein bis zwei gute Möglichkeiten, die wir ungenutzt lassen“, analysierte Zündorf-Coach Daniel Werken. Ein individueller Fehler brachte die Hausherren aber ins Hintertreffen: Torhüter Christopher Pluchino spielte den Ball im Pressing direkt in die Füße von Michel Schneider, der in der 43. Minute zur Führung traf. Zwar gelang Koray Karakaya noch vor der Pause per Foulelfmeter der Ausgleich (45.+2), doch der Rückschlag blieb nicht folgenlos.

Die DJK Südwest Köln hat nun auch in der Fremde den ersten Sieg gefeiert. Beim FC Germania Zündorf drehte die Elf von Trainer Daniel Errens nach schwachen 60 Minuten auf und gewann am Ende verdient mit 3:1.

Hoffnungsthal siegt im Duell der Freunde Gegen den noch sieglosen SV Bergfried Leverkusen setzte sich die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen, der sich im Vorfeld auf das Duell gegen seinen "Kumpel" Hannes Diekamp freute, mit 2:1 durch. Schon in der ersten Halbzeit erspielten sich die Hoffnungsthaler zahlreiche Chancen. „Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich eine Top-Partie abgeliefert, haben uns sechs bis sieben Hochkaräter rausgespielt und das Spiel wirklich in der Hand gehabt“, lobte Trainer Baran Dagdelen den starken Beginn seiner Mannschaft. Folgerichtig brachte Ruben Krupa sein Team nach einer halben Stunde in Führung. Doch nur sechs Minuten später nutzte Maik Maier eine Unachtsamkeit in der Defensive der Hausherren zum 1:1-Ausgleich. Dagdelen: "Hatten das Zepter in der Hand" Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams Möglichkeiten. „Wir hatten direkt nach ein paar Sekunden eine große Chance, im Gegenzug hatte aber Bergfried eine große Möglichkeit. Danach hatten wir das Zepter eigentlich in der Hand, haben uns gute Chancen rausgespielt, aber konnten kein weiteres Tor erzielen“, erklärte Dagdelen. Erst in der 83. Minute gelang es Luca-Simon Abrahams, den Ball über die Linie zu drücken und den am Ende verdienten Sieg perfekt zu machen. Diekamp: Kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen Während Hoffnungsthal nach dem Abpfiff die drei Punkte feierte, stand Bergfried erneut mit leeren Händen da. „Ich kann der Mannschaft eigentlich keinen großen Vorwurf machen, was die Einstellung angeht. Wir haben alles reingeworfen, leidenschaftlich gekämpft“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Doch die wiederkehrenden Fehler verhinderten etwas Zählbares: „Vorne fehlt manchmal der Mut in Abschlusssituationen, hinten vertändeln wir den Ball oder kommen nicht richtig in die Zweikämpfe. Es ist schade, weil ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen wäre.“ Für Hoffnungsthal bedeutet der zweite Saisonsieg neuen Rückenwind. „Der Sieg war absolut verdient. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und auf die Reaktion, die sie heute gezeigt haben. Das war kämpferisch eine Top-Leistung über 90 Minuten“, resümierte Dagdelen. Bergfried hingegen wartet weiter auf den ersten Dreier und steckt im Tabellenkeller fest. „Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch der Schiri dazu. Aber wir müssen weitermachen, weitermachen, weitermachen – irgendwann wird der Aufwand belohnt“, gab sich Diekamp kämpferisch

Schwarz-Weiß Köln verliert erneut nach Zwei-Tore-Führung in Hürth Der SC Schwarz-Weiß Köln hat beim FC Hürth II trotz einer starken ersten Halbzeit am Ende mit 2:4 verloren. Dabei sah es zur Pause wie so oft noch gut aus für die Mannschaft von Sven Müller und Pascal Frere: Ricky Fritzen traf in der 30. und 39. Minute doppelt und brachte die Gäste mit 2:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte sich die Partie. Memet Kurtisi verkürzte per Strafstoß (55.), ehe Mahmoud El Fellir-Majbour den Ausgleich erzielte (73.). In der Schlussphase kippte das Spiel endgültig: Sabhan Al-Ali traf in der 82. Minute zur Führung für die Hausherren, Rick Dockweiler setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2). Müller: "Stellen alles ein, was uns auszeichnet" Sven Müller ärgerte sich vor allem über den Einbruch seiner Mannschaft nach der Pause: „In der ersten Halbzeit spielen wir immer sehr gut, da sind Pascal und ich uns einig. Aber in Halbzeit zwei stellen wir einfach alles, was uns in der ersten Halbzeit auszeichnet, ein. Sind nicht mehr mutig, spielen nicht mehr hinten raus, Bewegung ohne Ball fehlt.“ "Unsportlichste, was ich je miterlebt habe" Besonders harsch kritisierte der Trainer eine Szene rund um den 2:2-Ausgleich: „Ich habe in all der Zeit, die ich jetzt Fußball spiele und trainiere, das unsportlichste unter die Augen gekommen, das ich je miterlebt habe. Wir spielen in der ersten Halbzeit bestimmt drei Mal den Ball sofort raus, nachdem einer der gegnerischen Spieler liegen geblieben ist. Dann wird ein Spieler von uns klar am Strafraum getroffen und hat laut vor Schmerz geschrien. Anstatt wie es die Bank von beiden Teams sofort fordert, den Ball rauszuspielen, spielt das Team einfach seelenruhig weiter. Alle unsere Spieler rechnen damit, dass der Ball rausgeht, aber Pustekuchen – tiefer Ball, eins gegen eins gegen den Torwart, und es steht 2:2.“ Für Müller war diese Szene ein Knackpunkt, doch auch sportlich sah er seine Mannschaft im Hintertreffen: „Aus sportlicher Sicht haben wir das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit dann aber auch verdient verloren. Wer immer nur 45 Minuten Fußball spielt, hat in der Bezirksliga nichts zu melden. Das müssen wir schleunigst in den Griff kriegen, sonst sehen wir uns ganz schnell wieder in der Position, in der wir uns letzte Saison befunden haben. Und das will niemand.“

Doppelpack von Marquet sichert Jan Wellem den Heimsieg Der SSV Jan Wellem bleibt in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 ungeschlagen. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Brühl siegte die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt mit 2:0. Matchwinner war Routinier Sascha Marquet, der beide Treffer erzielte. Vor rund 100 Zuschauern begann Brühl mutig und hatte durch Yigitcan Cinar die große Chance zur Führung, doch sein Abschluss ging knapp über das Tor. Auf der Gegenseite vergab Marquet in der 34. Minute einen Foulelfmeter, den SCB-Keeper James Babik parierte. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren dennoch zu: Marquet traf in der 43. Minute zur Führung. Nach Wiederanpfiff erhöhte er mit seinem zweiten Treffer (58.) auf 2:0. Auch wenn Brühl in der Schlussphase noch Möglichkeiten zum Anschluss hatte, blieb es beim verdienten Heimsieg. Einziger Wermutstropfen für Jan Wellem: Burak Özmen sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Voigt: "So kann es gerne weiter gehen" Trainer Alex Voigt zeigte sich nach Abpfiff zufrieden, mahnte aber zugleich Verbesserungen an: „Es war zu 99 Prozent ein souveräner Auftritt von uns. Es war keine Glanzleistung oder absolutes Highlight, aber wir wollten die drei Punkte zu Hause behalten und das haben wir getan. Kritikpunkte sind einfach nur, wir hätten mehr Tore machen müssen. Wir haben noch den Pfosten getroffen und einen Elfmeter verschossen. Da wäre durchaus noch was möglich gewesen. Es war ein verdienter und souveräner Sieg. So kann es gerne weitergehen", so Voigt, der vor der nächsten englischen Woche steht. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter für uns. Mittwoch Mittelrheinpokal und dann ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel in Heiligenhaus. Deswegen müssen wir ein bisschen mit den Kräften haushalten, ein bisschen durchwechseln, ein bisschen tauschen." Auch Brühls Trainer Arif Cinar sah eine ordentliche Vorstellung seines Teams, trotz der Niederlage: „Wir haben gut angefangen, gut gegen den Ball gearbeitet, hatten in der ersten Halbzeit durch Yiğitcan Cinar eine sehr, sehr gute Torchance zum 0:1, den er übers Tor schießt. Dann bekommt Jan Wellem einen umstrittenen Elfmeter, den unser Keeper James Babik sehr gut gehalten hat. Dann haben wir kurz vor dem Halbzeitpfiff geschlafen in der Abwehr, kassieren das 0:1. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht offensiv zu pressen, durch einen individuellen Fehler kassieren wir das 0:2. Wir hatten im Laufe der zweiten Halbzeit einige Chancen, nochmal ranzukommen, die wir leider nicht genutzt haben. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden, haben über 90 Minuten gut verteidigt, auch wenn wir am Ende 0:2 verloren haben."