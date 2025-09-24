Deutz 05 verpflichtet Ex-Landesliga-Coach als neuen Cheftrainer

Die Sportvereinigung Deutz 05 hat ihre Trainerfrage geklärt. Markus Hilmer wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft und tritt die Nachfolge von Ali Meybodi an, der nach dem dritten Spieltag überraschend zurückgetreten war und sich dem Landesligisten SV Kurdistan Düren anschloss. „Mit Markus Hilmer gewinnen wir einen Trainer, der für strukturierten und leidenschaftlichen Fußball steht. Er passt mit seiner fachlichen Kompetenz und seinem Führungsstil hervorragend zu unserer Vereinsphilosophie“, erklärte Sportleiter Yilmaz Ardic in der Vereinsmeldung.

Hilmer war zuletzt von 2022 bis 2024 beim Landesligisten SV Schlebusch tätig. Dort führte er die Mannschaft in der vergangenen Saison mit einer starken Rückrunde auf den fünften Tabellenplatz. Zuvor trainierte er mehrere Vereine aus der Kreisliga A Rhein-Erft, darunter den SV Weiden, den SC Fliesteden, den SSV Rot-Weiß Ahrem sowie den Efferener BC.

Deutz 05 steht aktuell nach vier Spieltagen mit neun Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Bezirksliga 1 und will mit dem neuen Coach die positive Entwicklung fortsetzen. Am Sonntag wartet die nächste Aufgabe: Um 15:30 Uhr empfängt der Landesliga-Absteiger den Aufsteiger TFC Köln. Hilmer wird dann erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen.

