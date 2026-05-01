Deutz 05 verlängert mit Trainerteam vor wegweisenden Wochen Hannes Diekamp und Abdurrahman Düzardic binden sich im Aufstiegsrennen für zwei Jahre an den Klub. von Andreas Santner · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Stehen weiter an der Seitenlinie bei Deutz 05: Co-Trainer Abdurrahman Düzardic (li.) und Hannes Diekamp (re.) – Foto: Deutz 05

Die Sportvereinigung Deutz 05 setzt mitten in der entscheidenden Phase der Saison ein Zeichen. Während das Team mit Hochdruck an der sofortigen Rückkehr in die Landesliga arbeitet, haben die Verantwortlichen die Verträge mit dem Trainerduo Hannes Diekamp und Abdurrahman Düzardic um zwei Jahre verlängert. Ein Vertrauensbeweis zum exakt richtigen Zeitpunkt, denn auf den Tabellenführer warten nun die „Wochen der Wahrheit“.

Die Ausgangslage für die Deutzer könnte kaum spannender sein. Nach dem Abstieg aus der Landesliga im vergangenen Jahr hat sich Deutz unter der Leitung von Hannes Diekamp (38) eindrucksvoll zurückgemeldet. Erst seit der Winterpause im Amt, hat Diekamp gemeinsam mit seinem 36-jährigen Co-Trainer Abdurrahman „Abdi“ Düzardic die Mannschaft an die Spitze der Bezirksliga 1 geführt. Mit drei Punkten Vorsprung vor der DJK Südwest und dem SV Schönenbach hat man den Aufstieg in der eigenen Hand. Doch das Restprogramm hat es in sich: In den kommenden vier Wochen warten mit der SpVg Rheindörfer (4.), dem direkten Verfolger DJK Südwest (2.) und dem SV Schönenbach (3.) ausnahmslos dicke Brocken auf die Deutzer. Umso wichtiger ist das Signal, das der Verein mit der langfristigen Bindung des Trainerteams nun aussendet.

„Ein zentraler Baustein unserer Zukunft“ „Wir freuen uns sehr, dass Hannes Diekamp und Aburrahman Düzardic auch in den kommenden Jahren einen zentralen Baustein unserer sportlichen Zukunft bilden. Hannes und Abdi haben sich sehr schnell in der Mannschaft und im ganzen Verein etabliert. Gemeinsam verfolgen wir eine klare Vision und gehen diesen Weg mit voller Überzeugung weiter. Dies wird unterstrichen mit der Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Jahre. Damit wird die sehr gute, von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit nicht nur fortgesetzt, sondern bewusst weiter gefestigt. Wir möchten gemeinsam wachsen und unsere sportlichen Ziele konsequent verfolgen“, betonen die Verantwortlichen die schnelle Integration des Duos. Diekamp sieht „Riesenpotenzial“ Auch für Cheftrainer Hannes Diekamp war die Verlängerung eine logische Konsequenz der bisherigen Arbeit. Trotz der Drucksituation im Aufstiegsrennen blickt er optimistisch auf die kommenden Aufgaben und die langfristige Entwicklung.