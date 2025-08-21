Deutz 05 U18: "Wir wurden zu einer kleinen Familie"

Die zweite A-Junioren-Mannschaft von Deutz 05 geht mit Rückenwind in die neue Saison der Bezirksliga Mittelrhein. Unter dem jungen Trainer Bedran Simsik, der das Team im Winter übernahm, beendete die Mannschaft die Spielzeit 2024/25 auf Rang acht. Bemerkenswert: 18 der insgesamt 27 Punkte holte man in der Rückrunde

„Man kann nach der unglücklichen Hinrunde zufrieden zurückblicken. Nachdem ich die Mannschaft im Winter übernommen hatte, fand ich eine zerstreute Mannschaft vor. Der Kader war schmal, der Zusammenhalt gleich null und der Glaube an eine gute Rückrunde nicht vorhanden. Es hat ein wenig gebraucht, aber wir wurden zu einer kleinen Familie und spielten eine respektable Rückrunde. Obwohl die Bedingungen und Voraussetzungen nicht gut waren, motivierten wir uns jede Woche dazu, das Maximum abzurufen“, erinnert sich Simsik.

Seit dem 26. Juli läuft die Vorbereitung auf die neue Saison. „Wir starteten mit einer kleinen Truppe und werden Woche für Woche größer. Viele Urlauber und die ein oder andere Verletzung machen es einem nicht leicht, der Hunger ist dennoch da und so langsam formt sich der neue Kern zusammen“, erklärt der 24-Jährige und fügt hinzu: "Die Neuzugänge extern wie auch intern finden gut zueinander und integrieren sich in das neue Projekt.“

Auch auf dem Transfermarkt hat sich einiges getan. „Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung des Kaders und freue mich auf jeden einzelnen Spieler. Einige Abgänge tun natürlich weh, jedoch ist jeder Neuzugang überdacht und eine sofortige Bereicherung für unsere Mannschaft“, so Simsik.

Neu im Team sind unter anderem Eknoor Grob und Romeo Oinsou (beide Pesch), Amin Bedoui und Konstantinos Efthimiou (Bergisch Gladbach), Edrin Sogojeva (Troisdorf), Rayan Zaoui (Flittard) sowie Lucas Knaub (BW Hand). Hinzu kommt der komplette Jahrgang aus der eigenen U17. „Das sind super Zocker, die uns viel Freude bereiten werden. Zudem ist es wichtig, dass wir wichtige Stützen wie Ender Özbek, Mikail Ercan, Tomer Moshe, Males Qorraj und Vladyslav Kostornoi aus der vergangenen Saison für uns behalten konnten.“

Keine klaren Ziele – aber maximale Ambitionen

Was die Zielsetzung betrifft, bleibt Simsik bewusst vage: „Ein genaues Ziel können wir nicht aussprechen, doch das Maximum soll es sein. Wir wollen jede Woche punkten, jedes Spiel ackern bis zum Geht-nicht-mehr und unseren Stempel ganz klar aufdrücken.“

Die Liga schätzt er als sehr ausgeglichen und spannend ein: „Respektieren muss man jeden Gegner der Liga, dennoch gibt es Mannschaften, auf die man besonders schaut. Die Absteiger haben natürlich die natürliche Erwartungshaltung, direkt wieder nach oben zu wandern. Die starken Truppen aus letzter Saison wollen das bestätigen. Der Saisonverlauf der Aufsteiger wird spannend sein und auch die Verbliebenen aus dem letzten Jahr wollen sich unter Beweis stellen. Zusammengefasst ist es eine sehr spannende Liga.“