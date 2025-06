Deutz 05 muss runter, SpVg Flittard feiert: "Bin unheimlich Stolz"

Für die neue Saison kündigte Mazza bereits angriffslustig an: „Wir brennen alle schon jetzt und wir werden weiter hart arbeiten, das kann ich hier versprechen. Wir wollen besser werden und vor allem mit der Mannschaft zusammen weiter wachsen.“ Sein Dank galt auch dem Team hinter dem Team: „Ein riesiges Dankeschön an mein Trainerteam. Alle haben richtig Gas gegeben – ein toller Teamerfolg.“

Für Mazza war es auch ein emotionales Bekenntnis zum Verein. „Der Verein und die Mannschaft gehören einfach in die Landesliga. Meinen Jungs habe ich das auch so gesagt. Sie hätten es einfach nicht verdient gehabt, in die Bezirksliga runterzugehen.“

„In neun Spielen sechs Siege und 18 Punkte gegen den Abstieg gesammelt zu haben – in einer Situation, in der keiner auch nur einen Euro auf uns gesetzt hat – ist überragend“, bilanzierte Mazza. Besonders beeindruckend: Die Siege gelangen unter anderem gegen Teams, die selbst um den Aufstieg spielten. „Die Siege gegen den SSV Bornheim, Borussia Hohenlind und jetzt gegen den SC Rheinbach – das ist schon bemerkenswert und nicht selbstverständlich. Sie besitzen alle eine unfassbare Qualität.“

In einem echten Endspiel gegen den ambitionierten Tabellenvierten aus Rheinbach stellte Flittard früh die Weichen: Florian Hensel (11.) und Yannik Lamberz (15.) trafen zur schnellen 2:0-Führung. Zwar verkürzte Rheinbach durch Jan-Sekou Michler (20.), doch Adis Muzurovic (49.) stellte kurz nach der Pause auf 3:1. Paul Demtschücks Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) besiegelte den Verbleib in der Liga – ein Happy End, das sich kaum einer noch vorstellen konnte.

„Ich bin unheimlich stolz auf diese Mannschaft und diesen Verein. Was in den letzten neun Wochen geleistet wurde, ist in Worten eigentlich nicht wiederzugeben“, sagte Mazza, der das Team ursprünglich erst zur neuen Saison übernehmen sollte, dann aber in der akuten Abstiegsgefahr einsprang.

Die Spielvereinigung Köln-Flittard bleibt Landesligist! Mit einem 4:1-Sieg am letzten Spieltag gegen den SC Rheinbach sicherte sich das Team von Angelo Mazza den Klassenerhalt. Noch vor neun Wochen lag Flittard auf dem letzten Tabellenplatz – mit nur 20 Punkten aus 21 Spielen und einer düsteren Prognose.

Bitterer Abgang: Deutz 05 steigt trotz starker Schlussserie ab

Die SpVg Deutz 05 hat am letzten Spieltag der Landesliga Staffel 1 zwar ein deutliches Erfolgt verbucht – doch der 6:0-Kantersieg gegen den feststehenden Absteiger DJK Südwest Köln konnte das drohende Unheil nicht mehr abwenden. Nach zehn Jahren in der Landes- und Mittelrheinliga muss der Traditionsverein aus Köln den Gang in die Bezirksliga antreten – und das mit 36 Punkten auf dem Konto.

„Leider hat es uns erwischt. Es ist immer unangenehm, wenn man sein Schicksal nicht in der eigenen Hand hat“, sagte Trainer Ali Meybodi, der das Team erst Ende Mai übernommen hatte und in vier Spielen neun Punkte holte. „Da die Konkurrenz in den letzten Spielen auch fleißig gepunktet hat, waren am Ende die neun Punkte unter meiner Leitung leider nicht ausreichend.“

Dabei war der Auftritt zum Saisonfinale furios: Boris Kivoma traf gleich dreifach (15., 18., 35.), dazu Okan Dönmez (31.), Zemir Mumbasic (44.) und Thomas Idel (90.) – Deutz ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Doch das parallele Ergebnis der Konkurrenz ließ alle Hoffnungen platzen. Ein einziger Punkt mehr hätte den Klassenerhalt bedeutet.

„Wir haben bis zur letzten Sekunde dran geglaubt und die Jungs haben wirklich alles gegeben. Wir hatten im Grunde vier Finals, seitdem ich an Bord bin, und in drei dieser Partien sind wir jeweils auf Gegner getroffen, für die es ebenfalls um richtig viel ging“, erklärte Meybodi. „Trotzdem hat unsere junge Truppe dem Druck standgehalten und drei dieser vier Finals mit einem Torverhältnis von 10:2 für sich entschieden – leider am Ende dennoch zu wenig.“

Der Trainer fand dennoch versöhnliche Worte für seine Mannschaft: „Ich möchte ein Lob an das Team aussprechen. Ich bin zwar erst seit kurzem da, habe aber eine Einheit auffinden können, die es mir ermöglicht hat, mich ganz schnell ihr anzuschließen.“ Der Abstieg sei deshalb umso schmerzhafter: „Es ist einfach bitter und es tut mächtig weh, mit 36 Punkten abzusteigen.“

Einen kuriosen Aspekt bringt die neue Saison mit sich: Die zweite Mannschaft von Deutz 05 schaffte am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga. „Das bedeutet, dass Deutz 05 nächste Saison mit zwei Teams in der Bezirksliga vertreten sein wird“, bestätigte Meybodi.

