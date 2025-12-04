Deutz 05 holt Diekamp: "Brauchte nicht lange, um mich zu entscheiden"

Nach zwei Trainerwechseln in der Hinrunde setzt Deutz 05 ein klares Zeichen: Ab dem 1. Januar übernimmt Hannes Diekamp das Bezirksligateam. Der Ex-Bergfried-Coach spricht von „enormem Potenzial“ – und will den Aufstiegsrennen neuen Schwung geben.

Der SV Deutz 05 will nach einer unruhigen Hinserie wieder sportliche Konstanz herstellen und hat dafür eine zentrale Personalie geklärt: Hannes Diekamp übernimmt zum 1. Januar 2026 die Bezirksliga-Mannschaft. Nach den Abgängen von Ali Meybodi nach drei Spieltagen und der Trennung von Markus Hilmer im November setzt der Verein nun bewusst auf eine Mischung aus neuen Impulsen und vertrauten Strukturen.

Die Entscheidung für Deutz fiel ihm vor allem aufgrund des Vertrauens der Verantwortlichen leicht. „Mein Dank gilt vor allem Yilmaz Ardic und Miriam Zaube für das entgegengebrachte Vertrauen. In der Mannschaft steckt enormes Potenzial, und ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit.“

Diekamp, mit 38 Jahren bereits reich an Erfahrung im Trainergeschäft, coachte bis Mitte Oktober den Ligakonkurrenten Bergfried Leverkusen, den er zuvor erfolgreich in die Bezirksliga geführt hatte. Schon früh habe es lose Gespräche mit Deutz gegeben, wie er bestätigt: „Schon im letzten Frühjahr gab es erste Gespräche. Als es schließlich zur Trennung von Bergfried kam, haben wir erneut miteinander gesprochen – und ich brauchte nicht lange, um mich zu entscheiden.“

Auch die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams spielte eine entscheidende Rolle. An seiner Seite arbeiten ab Januar Abdurrahman Düzardic, der lange Jahre mit Diekamp in Bergfried zusammenarbeitete, sowie Tobias Blum, der als Co-Trainer im Amt bleibt. Diekamp bezeichnet diese Konstellation als weiteren großen Vorteil: „Dass Tobias als Co-Trainer weitermacht und wir gemeinsam mit Abdurrahman Düzardic das Trainerteam bilden, ist für mich ein weiterer großer Pluspunkt gewesen.“

"Hat bereits gezeigt, dass er eine Mannschaft konstant weiterentwickeln kann"

Der Verein selbst spricht in seiner Mitteilung von einem „klaren Signal für die zweite Saisonhälfte“. Die Kombination aus Beständigkeit durch Blum und frischer Energie durch Diekamp und Düzardic sei ein bewusst gewählter Schritt, um die Entwicklung der Mannschaft langfristig voranzutreiben: "Mit Hannes Diekamp, Abdurrahman Düzardic und Tobias Blum haben wir ein hervorragend aufgestelltes Trainerteam. Die Kombination aus Kontinuität durch Tobias und neuen Impulsen von Hannes und Abdi ist für uns ein großer Gewinn. Mit diesem Schritt wollen wir ein klares Signal für die zweite Saisonhälfte und für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Teams setzen", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.

Deutz 05 befindet sich derzeit auf Rang drei der Bezirksliga, nur vier Punkte hinter der Tabellenspitze. Die Ausgangslage ist damit vielversprechend. Der Vorstand erhofft sich von der neuen sportlichen Leitung gezielte Impulse, um den Druck auf die Spitze zu erhöhen und im Aufstiegsrennen ein Wort mitreden zu können. "Hannes hat bereits gezeigt, dass er eine Mannschaft konstant weiterentwickeln kann. Auf seiner letzten Station führte er das Team von Bergfried Leverkusen eindrucksvoll in die Bezirksliga. Er bringt eine hohe Fachkompetenz mit, neue Ideen und ein Spielverständnis, welches mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Er arbeitet auf Augenhöhe mit den Spielern, strukturierten Abläufen und klaren Ansprachen – Elemente, die für die Entwicklung unserer jungen Mannschaft von zentraler Bedeutung sind."