 2026-04-28T04:45:54.822Z

Vereinsnachrichten

Deutschlands einzige kurdische Mädchenmannschaft entwickelt sich

wie sieht es aktuell bei den Mädels aus?

von NK · Heute, 14:46 Uhr · 0 Leser
– Foto: Instagram: fc_medya_jugend

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wB-Jun KL 11er/9er
JSG Oldenburg Süd
FC Medya

Heute, 18:00 Uhr
JSG Oldenburg Süd
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FC Medya Oldenburg
FC Medya OldenburgFC Medya
18:00live

Ein außergewöhnliches Testspiel steht an: Die Mädchenmannschaft des FC Medya Oldenburg trifft auf die Jungs der JSG Oldenburg Süd. Anstoß ist um 18:00 Uhr – ein spannendes Duell „Boys gegen Girls“, das vor allem eines in den Fokus stellt: Entwicklung, Erfahrung und Mut.

Für die Spielerinnen von FC Medya ist dieses Spiel eine besondere Herausforderung. Gegen körperlich oft stärkere und schnellere Gegner anzutreten, verlangt Einsatz, Teamgeist und taktisches Verständnis. Genau solche Spiele sind es jedoch, die die Mannschaft weiterbringen.

Der Verein bleibt seiner Linie treu: Ergebnisse stehen nicht im Mittelpunkt. Viel wichtiger ist, dass die Mädchen sich weiterentwickeln, Selbstvertrauen aufbauen und wertvolle Spielpraxis sammeln. Und genau dafür bietet dieses Duell die perfekte Gelegenheit.

Das Spiel verspricht Intensität, Leidenschaft und viele lehrreiche Momente – ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der jungen Mannschaft.
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