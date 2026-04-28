Deutschlands einzige kurdische Mädchenmannschaft entwickelt sich

Die einzige kurdische Mädchenmannschaft Deutschlands, der FC Medya Oldenburg, sorgt nicht nur sportlich für Aufmerksamkeit, sondern beeindruckt auch durch ihr außergewöhnliches Engagement abseits des Spielfelds. Sportlich befindet sich das Team weiterhin in einer intensiven Entwicklungsphase. Die Ergebnisse der vergangenen Spiele spiegeln zwar noch nicht den Fortschritt wider, doch innerhalb der Mannschaft ist dieser klar erkennbar. Trainerteam und Verein sind sich einig: „Die Resultate sind zweitrangig – entscheidend ist die Entwicklung der Spielerinnen.“ Von Spiel zu Spiel wächst das Team zusammen, sammelt wichtige Erfahrungen und baut kontinuierlich Selbstvertrauen auf.

Doch der FC Medya Oldenburg steht für weit mehr als Fußball. Der Verein ist stark ehrenamtlich engagiert und setzt sich aktiv für die Gesellschaft ein. Regelmäßig besuchen die Mitglieder Seniorenheime, um Zeit mit älteren Menschen zu verbringen, Gespräche zu führen und so ein Zeichen gegen Einsamkeit zu setzen. Dieses soziale Engagement ist ein fester Bestandteil der Vereinsphilosophie. Darüber hinaus zeigen die Spielerinnen und Verantwortlichen auch bei gesellschaftlichen Themen Präsenz. Der Verein war bereits bei verschiedenen Veranstaltungen, Events und Demonstrationen vertreten – unter anderem beim Frauenstreik in Oldenburg. Dort setzte die Mannschaft ein klares Zeichen für die Sichtbarkeit und Stärkung des Frauenfußballs sowie für Gleichberechtigung.