Deutschlands bester Torjäger seit 2000: Der Amateur-Ronaldo spricht

Die bekannte Onlineplattform „transfermarkt.de“ wird heuer 25 Jahre alt und hat zu diesem feierlichen Anlass die besten Torjäger seit 2000 ausfindig gemacht. Wenig verwunderlich, dass Christiano Ronaldo vor Lionel Messi und Robert Lewandowski das Ranking anführt. Doch, dann - auf Platz 19: Sören Gonnermann. Noch vor Kylian Mbappe und Mohamed Salah. Nicht Thomas Müller oder Mario Gomes ist der beste deutsche Torjäger in diesem Jahrtausend, sondern der 36-Jährige in Diensten von Hessenligist SV Weidenhausen. Der Landwirt, der in diesem Sommer seine Karriere beendet hat, im FuPa-Interview...

Auch die „Sportbild“ ist auf diesen Zug aufgesprungen, berichtet groß über Dich. Ist dieser Medienhype etwas, das Du einfach so mitnimmst – oder ist es dann doch zu viel? Gerade in letzter Zeit gab es noch einmal viele Berichte. Ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Sicherlich habe ich 18 Jahre gespielt und für den Verein getroffen, aber für mich ist Fußball in erster Linie ein Mannschaftssport und ich bin ein Teil davon.

Deine Trefferquote ist auf gehobenem Amateurniveau in und um Hessen bereits länger bestens bekannt. Du hast auch Angebote von Größen wie Kassel oder Erfurt abgelehnt. Wäre im Rückblick mehr drin gewesen? Vielleicht sogar Profitum? Andere haben mich vielleicht höherklassig gesehen, ich selbst habe das aber nie wirklich einschätzen können. An Profitum habe ich auch ehrlicherweise nie gedacht. Dafür hätte sicherlich auch viel zusammenpassen müssen.

Gibt es das eine Tor, an das Du Dich besonders erinnerst? Mir werden viele Tore in Erinnerung bleiben, aber die Treffer beim Aufstieg in die Verbandsliga gegen Süsterfeld oder beim Hessenpokal gegen den KSV Hessen Kassel waren schon echt besondere Tore. Es ging einfach um viel, was es umso schöner gemacht hat.

Ist für Dich Toreschießen angesichts der Fülle an Treffer noch etwas Besonderes? Oder gehört es für Dich inzwischen dazu, zu netzen – und dann jubelnd abzudrehen? Sicherlich ist es immer etwas Besonderes geblieben, Tore zu schießen. Gerade in der Hessenliga wurde es immer schwieriger und war für mich auf keinen Fall selbstverständlich.

Wieder drin: Sören Gonnermann versenkt auch 24/25 satte 20 Mal! Zu Gast in Baunatal am 4. Spieltag doppelt! – Foto: Sascha Wolff

Stefan Stederoth, Abteilungsleiter und seit 18,5 Jahren ein „enger Begleiter“ von Dir, sagt über Dich: „Sören ist nicht nur Toreschießen. Er bringt weitere Offensivtugenden wie Kopfballspiel und Antritt mit. Außerdem hat er den absoluten Ehrgeiz. Es war eine Freude, ihn so lange bei uns erlebt haben zu dürfen.“ Sind Dir derart lobende Worte eines Mannes, der Dich bestens kennt, mehr wert als Berichte auf „transfermarkt.de“ und in der

Sportbild?

Auf jeden Fall. Er hat meine Entwicklung in Weidenhausen von Anfang an über die Jahre begleitet und wir haben zusammen viele schöne Momente erlebt. Lobende Worte von solchen Menschen, die einem so nahe stehen und einen so unterstützt haben, bedeuten mir mehr als alle Berichte.

Stederoth spricht ganz bewusst in der Vergangenheit. Denn Du hast mit dem Ende der

vergangenen Saison Deine Karriere beendet. Sind diese medialen Ehrerweisungen der

krönende Abschluss? Bist Du jetzt nicht noch einmal extra motiviert, weitere Tore

nachzulegen?

Nein, mein Entschluss steht schon seit Längerem fest. Daran ändert natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit nichts. Für mich war es ein langer Prozess und ich bin froh, dass meine letzte Saison noch einmal so gut lief und wir als Mannschaft den Klassenerhalt in der Hessenliga wieder schaffen konnten. Ich beende meine Karriere mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Toreschießen, den Fußball und alles, was dazu gehört, werde ich ganz sicher vermissen.

Danke für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!