Deutschlands bester Oberliga-Spieler wechselt in die Regionalliga

Das ist Erolind Krasniqi. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der nächste Leistungsträger des Hamburger Meisters zieht weiter in die Regionalliga Nord: Erolind Krasniqi wechselt vom ETSV Hamburg zum SC Weiche Flensburg 08 und folgt damit Brandolf Duah und Nick Selutin, die sich ebenfalls dem Regionalligisten angeschlossen haben. Aus dem Duo wird damit ein Trio - und Weiche gelingt einer der auffälligsten Transfers dieses Sommers.

In den Vereinsmedien ordnet Weiche-Geschäftsführer Harald Uhr die Verpflichtung entsprechend ein: „Viele Vereine wollten ihn für sich gewinnen. Aber Erolind hat sich für uns entschieden. Darauf können wir sehr stolz sein.“ Der Kontakt zum Offensivspieler bestand nach Angaben des Klubs bereits früh. Uhr erklärt: „Wir hatten bereits Anfang des Jahres Kontakt zu ihm aufgenommen. Schon damals war er für uns ein interessanter Spieler, obwohl er erst später überregional bekannt wurde.“

Krasniqi war die prägende Offensivfigur der vergangenen Oberliga-Saison. Der 26-Jährige erzielte für den ETSV 48 Tore und bereitete rund 20 weitere Treffer vor. Damit stellte der gebürtige Lübecker einen Torrekord im Oberliga-Fußball der Elbmetropole auf und machte weit über Hamburg hinaus auf sich aufmerksam. Bei Weiche erhält er nun die Trikotnummer 48 - als direkte Erinnerung an diese außergewöhnliche Marke. Er war der beste Oberliga-Spieler der abgelaufenen Saison in ganz Deutschland.

Sportlich ist der Transfer ein Ausrufezeichen. Krasniqi ist bei Weiche der zwölfte Zugang für die neue Saison, davon der neunte externe. Nach der Rekordsaison des Offensivspielers war klar, dass er auf dem Markt begehrt sein würde. Genau deshalb ist die Zusage für Weiche besonders wertvoll.

Dass Krasniqi nun nach Flensburg geht, hat für Uhr mehrere Gründe. Der Spieler sei vom Konzept überzeugt, zudem hätten ihm einige Weiche-Spieler den Wechsel schmackhaft gemacht. Damit setzt der Regionalligist ein klares Zeichen: Nach Duah und Selutin bekommt Weiche vom ETSV nicht irgendeinen dritten Spieler, sondern den Mann, der die Meistermannschaft offensiv getragen hat.

Hartmann: „Ein echtes Ausrufezeichen“

Sportlicher Leiter Dominic Hartmann spricht in den Vereinsmedien von einem Transfer mit besonderem Stellenwert. „Die Verpflichtung von Ero ist für uns ein echtes Ausrufezeichen. Wer in der vergangenen Saison 48 Tore erzielt hat, weckt zwangsläufig das Interesse vieler Vereine“, sagt Hartmann. Dass Weiche den Spieler trotz vieler Angebote und großer Aufmerksamkeit überzeugen konnte, sei „ein gutes Zeichen“.

Hartmann hebt dabei nicht nur Krasniqis Torquote hervor, sondern auch sein Gesamtpaket. „Mit seiner Qualität, seiner Torgefahr und seiner Mentalität gewinnen wir nicht nur einen herausragenden Spieler, sondern auch einen super Charakter“, sagt der Sportliche Leiter. Dass Krasniqi in Flensburg bereits einige Spieler kennt, dürfte die Eingewöhnung zusätzlich erleichtern.

Auch Trainer Tim Wulff formuliert die Erwartung klar. „Ero ist ein absoluter Kracher. Die Statistik spricht für ihn“, sagt Wulff in den Vereinsmedien. Man hoffe, dass Krasniqi an seine bisherigen Bilanzen anknüpfen könne, Tore vorbereite und selbst erziele.

Krasniqi sieht bei Weiche das passende Umfeld

Krasniqi selbst begründet seinen Wechsel mit der Wertschätzung und dem Gesamtpaket in Flensburg. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Von Anfang an habe ich eine hohe Wertschätzung verspürt“, sagt er in den Vereinsmedien. Die Gespräche mit Uhr, Wulff und Hartmann seien sehr gut gewesen.

Wichtig ist dem Offensivspieler auch der persönliche Rahmen. Krasniqi betont, dass er seine Ausbildung beenden könne. Dazu komme das familiäre Umfeld bei Weiche. „Ich freue mich, ab jetzt ein Teil dessen zu sein, und habe das Gefühl, dass hier einfach alles passt“, sagt er.

Für Krasniqi ist der Wechsel der nächste Schritt nach einer Saison, die kaum spektakulärer hätte verlaufen können. Der ETSV wurde Meister der Oberliga Hamburg, konnte den Weg in die Regionalliga aber nicht antreten. Wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Rückzugs eines wichtigen Sponsors hatte der Klub nicht für die Regionalliga gemeldet. Anschließend brach der Meisterkader in großen Teilen auseinander. Krasniqi ist nun der nächste Topspieler, der höherklassig weitermacht.

Vom HSV-Nachwuchs zum Rekordmann des ETSV

Der Weg des gebürtigen Lübeckers ist dabei längst nicht gewöhnlich. Krasniqi wurde im Nachwuchs des Hamburger SV ausgebildet und sammelte später Erfahrungen bei Rot-Weiss Essen, BFC Dynamo und FC Teutonia 05 Ottensen. Danach folgten Stationen beim FC Süderelbe sowie ein Abstecher zum albanischen Zweitligisten KF Skënderbeu. Im vergangenen Sommer landete er beim ETSV - und explodierte dort sportlich.

Der frühere Jugendnationalspieler des Kosovo ist vor allem im offensiven Mittelfeld zuhause, kann aber mit seiner Torgefahr weit mehr sein als ein klassischer Vorbereiter. Seine 48 Treffer haben ihn in Hamburg zur Ausnahmefigur gemacht. In Flensburg soll nun der Nachweis folgen, dass diese Saison kein einmaliger Ausreißer war, sondern der Start in den nächsten Abschnitt seiner Laufbahn.

Für den SC Weiche Flensburg 08 ist dieser Transfer mehr als eine Verstärkung. Er ist ein Signal an die Liga. Weiche holt einen Rekordtorjäger, einen Spieler mit Geschichte, Quote, Mentalität und Verbindung zu mehreren neuen Mitspielern. Und der ETSV verliert nach der verpassten Regionalliga-Chance den nächsten Akteur, der eigentlich genau für diesen Schritt gemacht war.

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