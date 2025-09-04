Deutschland gegen Italien in Reutlingen

Als „einen der größten Klassiker des europäischen Fußballs“ betitelt Cheftrainer Hannes Wolf das anstehende Match und sieht sein Team bestens gerüstet für ein spannendes Duell auf europäischem Spitzenniveau. Für den SSV Reutlingen bedeutet das Gastspiel der DFB-Auswahl einen „krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres“, so der Verein, der vor 120 Jahren gegründet wurde. Insgesamt neun Tage gastiert die U20-Nationalmannschaft an der Kreuzeiche und absolviert mehrere, öffentliche Trainingseinheiten.

Vier wfv-Kicker im Kader

Im Kader der deutschen U20 stehen mit Torspieler Max Schmitt (SSV Ulm 1846 Fußball), Noah Darvich und Maximilian Herwerth (beide VfB Stuttgart) sowie Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim) gleich vier Spieler aus wfv-Vereinen. Sie dürften sich beim „Heimspiel“ im Stadion an der Kreuzeiche auf die Unterstützung vieler Fans aus der Region freuen: Rund 3.500 Tickets sind bereits verkauft.

Akkreditierung für Medienvertreter

Medienschaffende haben die Möglichkeit, sich über dieses Formular für das Spiel zu akkreditieren. Die Akkreditierungen werden vor Ort an der Akkreditierungsstelle am Haupteingang gegen Vorlage des Personalausweises ausgegeben.

Ticketinfos im Überblick

Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 (Sitzplatz) betragen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Sitzplätze in Kategorie 2 sind ab zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) verfügbar. Stehplatztickets sind für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für vier Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro. Einlass ist ab 17 Uhr.

ÖPNV-Hinweis: Das Ticket gilt am Spieltag als Fahrausweis im naldo-Gebiet (2. Klasse) zur Hinfahrt ab vier Stunden vor Spielbeginn und zur Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages.

Vereine im wfv können für Gruppen ab 10 Personen vergünstigte Tickets für nur 3 € pro Person erwerben. So geht’s: Ticketportal über diesen Link öffnen und den Aktionscode „LV-Ticket“ eintragen, um die rabattierten Tickets freizuschalten. Alternativ kann der Code auch über den normalen DFB-Ticketshop eingesetzt werden, über den alle Ticketkategorien zur Verfügung stehen.

Wir wünschen viel Spaß beim Länderspiel der deutschen U20-Nationalmannschaft in Reutlingen und drücken insbesondere unseren wfv-Talenten die Daumen!